아이 낳는 집 줄자 육아도 자동화…베이비본죽·하기스·후디스의 생존 경쟁

아이에게 먹일 이유식을 매번 고르고 주문하는 일, 기저귀 크기가 맞는지 확인하는 일도 부모에게는 적지 않은 부담이다. 영유아 업체들이 이런 반복적인 육아 업무를 대신 처리하는 서비스에 공을 들이고 있다. 이유식은 성장 단계에 맞춰 자동으로 바뀌고, 인공지능(AI)은 아이의 체형을 분석해 기저귀 크기를 추천한다.

본죽 제공

출생아 수가 줄어든 시장에서 제품을 한 번 더 판매하는 것만으로는 성장에 한계가 있다는 판단이 깔려 있다. 부모가 브랜드를 계속 이용하도록 구매 이후의 편의성을 높이는 전략이다. 다만 업체마다 서비스 수준에는 차이가 있다. 정기구독으로 반복 주문을 줄이는 곳이 있는가 하면, 맞춤 추천이나 회원 혜택을 강화하는 곳도 있다.

15일 국가데이터처 '2025년 출생통계'에 따르면 지난해 국내 출생아 수는 25만4341명으로 전년보다 6.7% 증가했다. 합계출산율도 0.75명에서 0.80명으로 상승했다. 출생아 수는 2년 연속 늘었지만 합계출산율은 여전히 1명에 못 미친다.

순수본의 영유아식 브랜드 베이비본죽은 지난 8월 공식 온라인몰을 전면 개편하면서 월 정기구독 방식의 '식단 구독' 서비스를 도입했다.

기존에는 부모가 일정 기간의 이유식을 주문한 뒤 다음 식단을 다시 선택하고 결제해야 했다. 새 서비스는 4주 식단 이용이 끝나면 아이의 성장 단계에 맞춰 다음 단계로 자동 전환하고 결제하는 방식이다.

배송 일정도 조정할 수 있다. '식단 플래너'를 이용하면 배송 회차별로 날짜를 하루 단위로 앞당기거나 미룰 수 있다. 여행이나 외출로 이유식을 받기 어려울 때 활용할 수 있는 기능이다.

정기 식단과 함께 주문하는 볶은한우 토핑 등 추가 메뉴도 배송일을 조정할 수 있다. 기존 배송일에 맞춰 다른 제품을 추가 주문하면 배송비 없이 함께 받을 수 있다.

아이의 성장에 따라 달라지는 이유식 선택부터 주문, 결제, 배송까지 하나의 구독 서비스로 묶은 셈이다.

유한킴벌리는 육아 플랫폼 '맘큐(momQ)'를 통해 제품 판매와 육아 정보 제공, 맞춤형 추천 서비스를 결합하고 있다.

대표적인 사례가 '하기스 AI 피팅룸'이다. 부모가 아이의 키와 몸무게를 입력하고 기저귀를 착용한 사진을 올리면 AI가 허리와 허벅지 둘레를 분석해 적합한 기저귀 크기를 추천한다.

이 서비스는 2024년 1월 도입됐다. 유한킴벌리는 당시 기저귀 착용 사진 50만장을 AI 학습에 활용했다고 밝혔다. 아이마다 체형이 달라 몸무게나 월령만으로 기저귀 크기를 판단하기 어렵다는 점에 착안했다.

맘큐의 역할은 기저귀 추천에 그치지 않는다. 임신·출산·육아 관련 질문에 답하는 챗봇과 제품 체험 서비스도 운영한다. 이른둥이를 위한 초소형 기저귀 신청도 가능하다.

플랫폼 규모도 커졌다. 유한킴벌리가 지난해 2월 공개한 자료에 따르면 맘큐 누적 회원은 200만명을 넘어섰다. 여성 건강 앱 '달다방', 생활용품 직영몰 '오늘플러스'까지 합친 누적 회원은 260만명 이상이었다.

일동후디스는 지난 7월 공식 온라인몰 '후디스몰'을 개편했다. 상품을 쉽게 찾고 할인 혜택을 바로 확인할 수 있도록 쇼핑 화면을 바꾼 것이 핵심이다.

상품 상세 페이지에는 쿠폰과 할인 금액, 예상 적립금을 카드 형태로 표시했다. 실제 자녀를 양육하는 부모를 인증하는 '프레스티지 회원' 관리 체계도 강화했다.

후디스몰이 안내하는 프레스티지 회원 혜택에는 유아식 상시 할인, 매월 할인쿠폰, 회원 전용 행사 등이 포함된다. 자사몰에는 정기배송 메뉴도 마련돼 있다.

베이비본죽이 이유식 주문을 자동화하고 유한킴벌리가 AI 추천 기능을 내세웠다면, 일동후디스는 부모 인증을 바탕으로 회원별 구매 혜택과 재구매 편의를 높이는 데 초점을 맞춘 사례다.

이유식 전문 브랜드 베베쿡도 주문 이후의 식단 관리에 힘을 싣고 있다. 공식몰과 앱에서 제공하는 '식단매니저'가 대표적이다.

부모는 아이의 먹는 양이나 외출 일정에 맞춰 이유식 배송일과 수량, 배송지를 변경할 수 있다. 배송 주기도 매일 또는 격일로 선택할 수 있다. 직접 배송이 가능한 지역에서는 전문 배송 기사가 밤부터 이튿날 아침까지 이유식을 전달한다.

변경 가능한 시점은 배송 방식에 따라 다르다. 안심배송은 배송일 2일 전, 택배배송은 3일 전까지 조정해야 한다.

이유식 단계를 바꾸는 기능도 있다. 다만 기존 주문을 자동으로 다음 단계로 넘기는 방식과는 다르다. 일정 조건을 충족하면 남은 배송 금액을 환불받아 새로운 단계의 식단을 주문할 수 있다. 부모가 식단을 직접 관리하되 변경 절차를 간소화한 서비스다.

이들 기업의 공통점은 부모가 제품을 구매한 이후에도 자사 서비스를 계속 이용하도록 한다는 것이다.

베이비본죽은 자동 결제와 식단 전환으로 반복 주문을 줄이고, 베베쿡은 배송 일정과 식단을 유연하게 조정하도록 했다. 유한킴벌리는 AI 분석과 육아 정보로 제품 선택을 돕는다. 일동후디스는 멤버십을 통해 구매 혜택을 강화하는 방식이다.

기업 입장에서는 반복 구매 고객을 확보하고 자체 온라인몰 이용을 늘릴 수 있다는 이점이 있다. 다만 서비스가 부모의 육아 부담을 실제로 얼마나 줄였는지에 대한 비교 자료는 확인되지 않았다.

소비자가 따져볼 부분도 있다. 정기구독은 주문을 반복하는 수고를 줄이지만 자동 결제 시점과 해지 조건을 확인해야 한다. AI 추천 역시 제품 선택을 돕는 수단이지, 아이에게 맞는 제품을 최종적으로 판단하는 기준을 완전히 대체하지는 못한다.

출생아 수가 일부 회복됐어도 영유아 시장의 인구 기반은 과거보다 작다. 업체들이 제품 가격과 품질뿐 아니라 주문, 배송, 정보 제공까지 서비스 범위를 넓히는 이유다. 앞으로 경쟁의 관건은 기능의 개수보다 부모가 실제로 절약할 수 있는 시간과 비용이 될 전망이다.

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