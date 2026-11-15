추워서 창문도 못 여는데…연기·음식물 냄새 잡는 주방가전 뜬다

찬 바람이 불기 시작하면 집에서 따뜻한 음식을 해 먹는 일이 늘어난다. 전골이나 찌개를 끓이고 고기를 굽는 동안 주방에는 수증기와 냄새가 퍼진다. 추운 날씨에 창문을 오래 열어두기도 어렵다. 식사가 끝나면 기름 묻은 식기와 음식물 쓰레기까지 처리해야 한다.

쿠첸 제공

가전업계는 이런 불편을 줄이는 제품으로 소비자 공략에 나섰다. 높은 화력으로 조리 시간을 줄이는 인덕션부터 음식물처리기, 조리 중 발생하는 연기를 빨아들이는 후드일체형 인덕션, 공기청정기와 식기세척기까지 제품군도 넓어졌다.

15일 업계에 따르면 쿠첸과 삼성전자, 코웨이, LG전자 등은 조리 성능뿐 아니라 청소와 위생 관리, 주방 공간 활용까지 고려한 제품을 선보이고 있다.

쿠첸은 지난 5월 출시한 '히든 매트 인덕션'을 통해 화력과 관리 편의성을 동시에 내세웠다.

최대 3400W의 화력과 전 화구 고출력 코일을 적용했다. 대화구와 중화구 외에 사각팬이나 대형 조리 용기를 사용할 수 있는 플렉스존도 갖췄다. 여러 음식을 한꺼번에 준비하는 연말 가족 모임이나 홈파티 때 활용할 수 있다.

상판 관리에도 신경을 썼다. 전원을 켰을 때만 조작부가 드러나는 히든 디스플레이를 적용했고, 지문과 얼룩이 상대적으로 덜 눈에 띄는 블랙 매트 상판을 사용했다.

이탈리아 세라믹 전문 브랜드 일바(ILVA)의 세라믹 글래스와 블랙 메탈 프레임으로 내구성을 높였다. 조리 용기의 인덕션 사용 적합성을 숫자로 알려주는 기능과 28종의 안전장치도 탑재했다.

음식물 쓰레기를 처리하는 과정도 간편해지고 있다. 쿠첸이 지난 7월 출시한 '제로핏'은 3L 용량의 건조·분쇄형 음식물처리기다.

제품 폭은 약 19㎝로 좁은 주방에도 놓기 쉽도록 설계했다. 기존 원통형보다 가로로 넓은 건조통을 적용해 부피가 큰 음식물을 넣기에도 편리하다.

3중 스테인리스 브라켓과 회전 블레이드로 음식물을 분쇄한다. 악취를 줄이기 위한 활성탄 필터와 밀폐 구조도 적용했다.

사용자가 매번 분쇄 강도를 설정할 필요 없이 음식물 종류에 따라 작동하는 오토모드를 갖췄다. 작동 도중 음식물을 추가로 넣을 수 있으며, 보관 모드에서는 최대 이틀간 음식물을 모아둘 수 있다.

삼성전자는 지난 4월 '인피니트 라인 후드일체형 인덕션'을 출시했다. 조리 기기와 환기 장치를 하나로 합친 제품이다.

일반적인 주방 후드는 조리대 위쪽에서 연기와 냄새를 빨아들인다. 삼성전자 제품은 인덕션 중앙에 후드를 내장해 냄새와 연기가 위로 퍼지기 전에 아래쪽에서 흡입하도록 설계했다.

그릴과 트레이, 그리스, 탈취 필터로 이어지는 4단계 필터 시스템을 적용했다. 음식물이 넘치거나 기름이 튀었을 때 발생하는 오염물을 단계적으로 처리한다.

공기질 센서가 조리 과정에서 발생하는 오염도를 감지해 흡입력을 조절하는 '스마트 모드'도 갖췄다. 요리가 끝난 뒤에도 팬을 일정 시간 작동시키는 '애프터 런' 기능으로 남아 있는 냄새를 줄인다.

최대 출력은 7400W이며 다양한 크기의 조리 용기를 사용할 수 있는 올 플렉스존을 적용했다. 별도의 천장형 후드를 설치하지 않아도 되는 구조여서 개방형 주방을 꾸밀 때도 활용할 수 있다.

겨울철에는 실내 공기 관리도 신경 써야 한다. 조리할 때 발생하는 미세먼지와 냄새는 실내에 머물 수 있지만, 낮은 기온 때문에 환기 시간을 충분히 확보하기 어려운 경우가 많다.

코웨이가 지난 9월 출시한 '노블 공기청정기 플러스'는 70㎡와 57㎡ 두 가지 청정 면적의 모델로 구성됐다.

제품 4면에서 공기를 흡입하는 '4D 입체청정 필터 시스템'을 적용했다. 0.01㎛ 크기의 극초미세먼지를 99.999% 제거하고, 생활 속 냄새 원인 물질을 98% 이상 제거한다는 게 회사 측 설명이다. 해당 수치는 정해진 시험 환경에서 측정한 결과로 실제 사용 조건에 따라 차이가 날 수 있다.

상단의 에어 팝업 높이를 조절해 공기 흐름을 바꿀 수 있으며, 미세먼지와 유해가스 등을 감지하는 센서도 탑재했다. 반려동물이나 실내 환경에 따라 맞춤형 필터를 선택하는 기능도 제공한다.

식사를 마친 뒤에는 설거지가 남는다. 기름진 음식이 많은 겨울철에는 그릇에 남은 기름때를 제거하고 건조하는 과정도 번거롭다.

LG전자는 '디오스 오브제컬렉션 식기세척기'에 100℃ 트루스팀 기술을 적용해 세척과 위생 관리를 강화했다.

별도의 가열 장치에서 만든 스팀을 식기세척기 내부에 공급하는 방식이다. 회사가 공개한 시험 결과에 따르면 스팀과 고온 살균 세척을 함께 사용하는 코스에서 유해 세균과 바이러스 28종을 99.999% 제거하는 성능을 확인했다.

건조 과정도 개선했다. 내부 수증기를 응축하고 자동으로 문을 연 뒤 열풍으로 남은 습기를 제거하는 3중 건조 방식을 사용한다.

연수장치는 물에 포함된 석회질 성분을 줄여 건조 후 식기에 남는 흰 물 얼룩을 완화하는 역할을 한다. 선반 높낮이 조절 기능을 통해 냄비와 접시 등 크기가 다른 식기를 효율적으로 배치할 수도 있다.

겨울철 주방가전의 경쟁은 음식 조리에서 뒷정리와 실내 환경 관리로 확대되고 있다. 쿠첸은 화력과 음식물 처리를, 삼성전자는 조리 중 연기와 냄새 관리를, 코웨이와 LG전자는 공기질과 식기 위생에 각각 초점을 맞췄다.

제품을 선택할 때는 화력이나 살균·탈취 수치뿐 아니라 설치 공간과 소비전력, 필터 교체 비용, 세척 및 관리 방식까지 확인할 필요가 있다. 제조사가 제시한 성능 수치도 시험 조건과 실제 사용 환경에 따라 차이가 날 수 있다.

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