품절되자 다시 나왔다…유통업계 '단종 메뉴' 부활 트렌드 확산

한정 판매가 끝난 메뉴가 소비자들의 요청을 받고 다시 매장에 등장하고 있다. 컴포즈커피는 출시 당시 조기 품절됐던 바게트 디저트 2종을 두 달 만에 다시 내놨다. 메가MGC커피와 카페게이트, 배스킨라빈스도 판매를 중단했던 인기 메뉴를 재출시한 사례가 있다.

컴포즈커피 제공

신제품을 꾸준히 선보이던 외식업계가 기존 인기 메뉴에도 눈을 돌리고 있다. 판매 경험이 있는 제품을 다시 활용해 소비자 수요에 대응하려는 움직임이다. 다만 재출시 제품 상당수가 한정 판매 방식으로 운영돼 소비자들의 구매 요청이 곧 정규 메뉴 전환으로 이어지는 것은 아니다.

15일 유통업계에 따르면 컴포즈커피는 지난 10월 15일부터 '초코 바게트'와 '명란 소프트 바게트' 판매를 재개했다.

두 제품은 지난 8월 시즌 한정 메뉴로 처음 출시됐다. 컴포즈커피에 따르면 당시 일부 물량이 조기 품절됐으며, 판매 종료 이후에도 재출시 요청이 이어졌다. 회사는 이를 반영해 두 메뉴를 한정 수량으로 다시 판매하기로 했다.

초코 바게트는 바삭한 바게트에 초콜릿을 더한 디저트다. 명란 소프트 바게트는 명란의 짭조름한 맛과 바게트의 고소함을 조합했다. 달콤한 디저트와 짭짤한 베이커리를 함께 구성해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

두 제품은 전국 매장에서 포스와 키오스크, 앱오더를 통해 주문할 수 있도록 출시됐다. 시즌 한정 수량으로 운영되는 만큼 매장별 준비 물량이 소진되면 판매가 종료될 수 있다.

컴포즈커피는 같은 날 음료와 베이커리를 묶은 'ALL DAY 든든한 세트' 할인 행사도 시작했다. 아메리카노 등 음료에 치아바타와 샌드위치를 조합한 구성이다. 재출시 디저트와 별도로 베이커리 수요를 겨냥한 행사로, 커피 외 식품 판매를 늘리려는 움직임도 나타났다.

메가MGC커피도 지난해 8월 7일 '초코젤라또 딸기라떼 프라페'와 '초코젤라또 말차라떼'를 재출시했다. 앞서 단종된 두 제품에 대한 고객 요청이 이어지자 2주간 한정 판매하는 방식을 택했다.

초코젤라또 딸기라떼 프라페는 초코젤라또와 딸기 연유 셰이크를 조합한 제품이다. 초코젤라또 말차라떼에는 제주산 말차와 커피를 활용했다.

메가MGC커피는 재출시 당시 공식 앱 회원에게 할인 쿠폰을 제공하고, 이후 일반 고객에게도 할인 혜택을 적용했다. 기존 인기 메뉴를 다시 판매하면서 앱 이용과 매장 구매를 유도한 셈이다.

카페게이트는 올해 6월 17일 '오리지널 팥빙수'를 재출시했다. 우유 얼음에 콩고물, 떡, 통단팥을 더한 메뉴다.

카페게이트는 공식 홈페이지에서 소비자들의 재출시 요청이 잇따라 해당 제품을 다시 선보이게 됐다고 설명했다. 이어 10월 1일에는 가을 음료 3종과 길거리토스트 2종의 재출시도 공지했다.

이들 사례는 음료뿐 아니라 빵과 빙수 등 카페에서 판매하는 식품 전반으로 재출시 대상이 확대되고 있음을 보여준다.

커피 프랜차이즈뿐 아니라 아이스크림과 햄버거 브랜드에서도 비슷한 사례가 확인된다.

배스킨라빈스는 지난해 8월 22일 '사랑에 빠진 딸기', '블루 서퍼 비치', '아이스 맥심 모카골드', '북극곰 폴라베어' 등 인기 플레이버 4종을 재출시한다고 발표했다.

특히 '사랑에 빠진 딸기'는 2025년 5월 단종 이후 소비자 요청이 이어졌던 메뉴다. 배스킨라빈스는 같은 해 7월 판매를 재개했으며, 8월에도 고객 의견을 반영한 재출시 제품으로 소개했다. 회사는 매장 운영과 제품 수급 상황에 따라 일부 메뉴를 유동적으로 운영한다는 입장이다.

맥도날드는 올해 8월 6일 '진주 고추 크림치즈 버거'를 약 2년 만에 다시 선보였다. 2024년 처음 출시한 제품으로, 경남 진주 지역에서 생산한 고추를 활용한 것이 특징이다.

재출시 당시 비프 버거와 치킨 버거, 머핀, 소스 등 4종으로 제품 구성을 확대했다. 맥도날드 역시 첫 출시 이후 고객들의 재판매 요청이 이어졌다고 설명했다. 기존 제품의 인지도를 활용하면서 지역 농산물 소비를 연계한 사례다.

외식 브랜드가 기존 메뉴를 다시 출시하는 이유는 비교적 분명하다. 이미 판매한 경험이 있어 소비자 반응을 참고할 수 있고, 단종 이후에도 구매를 원하는 고객이 있는지 확인할 수 있기 때문이다.

신제품 개발에만 의존하지 않고 과거 인기 제품을 다시 활용할 수 있다는 점도 장점이다. 컴포즈커피의 바게트, 메가MGC커피의 초코젤라또처럼 재출시 요청이 확인된 제품은 브랜드가 판매 여부를 결정할 때 참고할 수 있는 수요 신호가 된다.

그렇다고 재출시가 반드시 판매 성공을 보장하는 것은 아니다. 과거 판매 당시의 인기와 현재 구매 수요가 같다고 볼 수 없고, 원재료 가격이나 공급 여건에 따라 제품을 계속 판매하기 어려울 수도 있다.

소비자 입장에서도 한정 판매는 아쉬움이 남는다. 재출시를 기다렸던 제품이라도 매장별로 물량이 부족하면 구매하지 못할 수 있기 때문이다. 소비자 요청을 반영했다는 사실과 실제 구매 편의성이 개선됐는지는 구분해서 볼 필요가 있다.

이번 컴포즈커피의 바게트 재출시 역시 아직 정규 메뉴 전환으로 발표된 것은 아니다. 회사가 밝힌 판매 방식은 시즌 한정 수량이다. 재출시 이후 판매 실적과 추가 수요에 따라 장기 운영 여부가 달라질 수 있지만, 현재로서는 이를 단정하기 어렵다.

외식업계의 재출시 사례는 소비자가 다시 찾는 메뉴가 브랜드의 제품 운영에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. 동시에 일시적인 인기 메뉴를 꾸준히 판매할 수 있을지는 수요와 원가, 매장 운영 여건에 달려 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지