붕어빵 1개 1000원 시대…노점 대신 ‘편의점 배달’ 4.8배 폭증

서울의 한 전철역 인근 붕어빵 노점은 지난겨울 2개에 1000원을 받았지만, 올해는 3개에 2000원을 받는다. 개당 가격은 500원에서 약 667원으로 약 33% 올랐다. 일부 노점은 한 개에 1000원을 받는다. 팥 등 원재료 가격이 올랐고, 일부 상인은 기름값 등 연료비 상승도 이유로 든다.

길거리 노점에서 판매하는 붕어빵. 팥과 연료비 등 원가 부담이 커지면서 일부 노점에서는 붕어빵 한 개 가격이 1000원까지 올랐다. 노점 가격 상승과 맞물려 편의점 붕어빵 배달 수요도 늘고 있다. 위키미디어

15일 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 11월 초 국산 붉은 팥 상품 40㎏의 중도매인 판매가격은 평균 67만8000원이다. 평년(47만2316원)보다 43.6%, 2년 전(36만4873원)보다 85.8% 높다.

국가데이터처의 10월 소비자물가동향에서 취사용 액화석유가스(LPG) 가격은 1년 전보다 15.2% 올랐다. 상승률은 9월보다 3.4%포인트 커졌다.

한국은행의 9월 생산자물가지수에서는 포장용 플라스틱제품이 1년 전보다 39.2%, 기타 종이 제품이 5.1% 올랐다.

다른 겨울 간식도 가격이 올랐다. 서울 광화문의 한 호떡집은 개당 1000원이던 호떡을 2000원으로 올렸고, 일부 노점의 계란빵과 옥수수는 2개에 3000원 안팎이다.

노점 가격이 오르자 편의점 주문이 늘었다. GS25의 10월 1~25일 즉석어묵·군고구마·붕어빵·호빵 등 겨울 간식 매출은 지난해 같은 기간보다 85.6% 늘었다.

10월 19~23일 붕어빵 배달 매출은 전주 같은 요일보다 382.9% 늘어 약 4.8배가 됐다. GS25는 붕어빵, 즉석어묵, 구운 계란을 배달 품목에 추가했다.

세븐일레븐의 10월 21일~11월 3일 군고구마 배달 매출은 지난해 같은 기간의 약 9배였고, 같은 기간 어묵 매출은 전월 같은 기간보다 564% 늘었다. CU의 10월 군고구마 배달 매출은 1년 전보다 29.4% 증가했다.

카페와 식품업체도 판매에 나섰다. 이디야커피는 9월 팥붕어빵, 슈크림붕어빵, 씨앗호떡, 햄치즈계란빵 등 6종을 내놓았다. CJ제일제당은 비비고 슈크림 붕어빵, 오뚜기는 츄러스 미니붕어빵 등 집에서 데워 먹는 냉동 제품을 판다.

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