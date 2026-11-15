여야 의원 20여명 국회서 맨발걷기…“생활 속 건강문화로 확산해야”

여야 국회의원 20여명과 시민 200여명이 국회에서 함께 신발을 벗고 맨발로 걸었다. 맨발걷기를 일상 속 건강문화로 확산하고, 누구나 집 가까운 곳에서 안전하게 걸을 수 있는 환경을 조성하자는 취지다.

12일 국회 의원동산에서 열린 제3회 국회의원 한마음맨발걷기대회 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽 두번째부터 남인순 부의장, 박동창 이사장, 이개호 의원, 우원식 전의장, 신정훈의원. 맨발걷기국민운동본부 제공.

사단법인 맨발걷기국민운동본부는 지난 12일 오후 서울 여의도 국회 의원동산 황톳길에서 ‘제3회 국회의원 한마음맨발걷기대회’를 개최했다. 이날 행사에는 남인순 국회부의장과 우원식 전 국회의장, 주호영 전 국회부의장을 비롯해 신정훈·이개호·백혜련·박정·어기구·김주영·허성무 의원 등 여야 국회의원과 보좌진 20여명, 전국에서 모인 맨발걷기국민운동본부 회원 200여명이 참석했다.

남인순 부의장은 축사에서 맨발걷기를 생활 속 건강문화로 정착시키기 위한 기반 조성을 강조했다. 그는 “맨발걷기가 지속 가능한 생활 속 건강문화로 자리 잡으려면 국민 누구나 집 가까운 곳에서 안전하게 걸을 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “이는 국회와 정부, 지방자치단체가 함께 풀어야 할 과제”라고 말했다.

국회의원들이 국회 의원동산 황톳길에서 맨발걷기를 하고 있다. 맨발걷기국민운동본부 제공.

이날 행사장에는 우원식 전 국회의장이 예고 없이 방문해 눈길을 끌었다. 점심 식사 후 국회 주변을 산책하다 맨발걷기 행사를 발견한 우 전 의장은 “왜 저를 부르지 않았느냐. 저도 함께 맨발로 걸었으면 좋았을 것”이라며 참석자들과 인사를 나눴다. 평소 걷기를 즐긴다는 우 전 의장은 초선 의원 시절 섬진강·금강·낙동강·한강·영산강 등 우리나라 5대 강의 발원지부터 하구까지 약 1800㎞를 5년에 걸쳐 걸었던 경험을 소개했다. 그는 “걷는 속도는 원래 사람의 속도”라며 자연 속에서 천천히 걸을 때 비로소 발견할 수 있는 것들이 있다고 강조했다. 이어 “맨발걷기 국민운동이 전국적으로 확산될 수 있도록 국회에서도 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

이번 대회를 공동 개최한 신정훈 의원은 “맨발걷기는 가장 경제적이면서도 효과적인 운동이자 건강문화”라며 지속적인 실천을 당부했다. 이개호 의원도 “맨발걷기를 통해 국민 모두가 건강해지는 나라를 만들어가자”고 말했다.

3년째 대회를 이끌어온 박동창 맨발걷기국민운동본부 이사장은 맨발걷기 기반시설 확충과 국가 차원의 제도적 지원을 촉구했다. 박 이사장은 “지난해 말 전국에 약 2000개였던 맨발걷기길이 현재 3000개가량으로 늘어났다”며 “전용 산책로와 세족시설을 비롯해 겨울철에도 이용할 수 있는 비닐하우스와 캐노피 등 관련 시설도 확대되고 있다”고 설명했다. 전국에서 맨발걷기에 참여하는 인구도 200만명 이상으로 추산했다.

그는 국회에 계류 중인 맨발걷기 국민운동 지원 관련 법률의 조속한 처리를 요청하며 “맨발걷기가 국민 누구나 누릴 수 있는 생활 속 건강문화로 발전하려면 국가 차원의 관심과 지원이 필요하다”고 강조했다.

남인순 국회부의장이 축사를 하고 있다. 맨발걷기국민운동본부 제공.

맨발걷기를 지역 관광자원과 연계한 K-치유관광산업으로 발전시킬 필요성도 제기했다. 지난 4월 시행된 치유관광산업 관련 법률을 계기로 맨발걷기길에 자연경관과 음식, 온천 등 지역의 치유자원을 결합하면 새로운 관광 콘텐츠를 만들 수 있다는 것이다. 국민의 신체적·정신적 건강 증진은 물론 지역경제 활성화와 외국인 관광객 유치에도 기여할 수 있다는 설명이다.

행사에 참석한 국회의원과 회원들은 축사와 인사말을 마친 뒤 의원동산 황톳길에서 함께 맨발걷기를 했다. 이번 대회는 맨발걷기가 특정 지역이나 세대에 국한되지 않고 누구나 참여할 수 있는 생활문화로 확산하고 있음을 보여줬다.

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