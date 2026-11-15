네타냐후 “유대인만의 정부” vs 아이젠코트 “속임수일 뿐”

이츠하크 헤르초그 이스라엘 대통령이 야권 지도자 가디 아이젠코트(66) 야사르(Yashar)당 대표에게 새 정부 구성을 위한 우선 협상권을 부여하고 1주일이 지나면서 아이젠코트와 베냐민 네타냐후(77) 현 총리 간의 갈등이 격화하고 있다. 유대인에 의한 이른바 ‘통합 정부’ 건설을 촉구하는 네타냐후를 향해 아이젠코트는 “속임수를 중단하라”고 일갈했다.

베냐민 네타냐후 현 이스라엘 총리(왼쪽)와 야권 지도자 가디 아이젠코트. 최근 이스라엘 총선에서 네타냐후 정부가 의회 과반 의석의 확보에 실패하자 이츠하크 헤르초그 대통령은 아이젠코트에게 새 정부 구성을 위한 우선 협상권을 부여했다. AFP연합뉴스

14일(현지시간) AFP 통신에 따르면 아이젠코트는 이날 “네탸냐후는 그가 선거에서 졌다는 사실을 알고 있다”며 통합 정부 구성에 대한 네타냐후의 집착을 “속임수”라고 깎아내렸다. 이어 “네타냐후는 분열을 조장하고 긴장을 부추기고 있을 뿐”이라며 “그런 술책은 내게 통하지 않는다”고 덧붙였다.

앞서 네타냐후는 최근 아이젠코트와 만나 회담한 사실을 소개하며 “(회담을 통해서) 이스라엘 안보를 보장하려면 국민적 통합 정부를 구성하는 것이 필수적이라는 확신이 더욱 확고해졌다”고 역설했다. “그러한 정부만이 이란의 위협을 완전히 제거할 수 있다”고 강조하는 것도 잊지 않았다.

네타냐후가 말한 통합 정부란 그가 이끄는 강성 우파 성향의 리쿠드(Likud)당부터 아이젠코트를 지지하는 중도 세력까지 모든 유대인 정당이 참여하는 연립정부를 뜻한다. 아이젠코트 측에 연대 의사를 밝힌 아랍계 정당들은 단호히 제외돼야 한다는 것이 네타냐후의 주장이다.

지난 10·27 총선에서 네타냐후의 리쿠드당 및 그 지지 세력이 53석, 아이젠코트의 야샤르당과 그 지지 세력은 48석, 그리고 아랍계 정당들이 나머지 19석을 각각 얻었다. 총 120석의 의회(크네세트)에 확고한 과반 의석(61석 이상)을 지닌 단일 세력이 없는 셈이다.

헤르초그 대통령은 선거 후 당선인들과 면담을 가졌는데, 절반이 훨씬 넘는 67명이 새 총리 후보자로 네타냐후 말고 아이젠코트를 추천했다. 이에 헤르초그 대통령은 지난 7일 아이젠코트에게 연정 구성을 위한 우선 협상권을 부여했다.

문제는 차기 정부와 아랍계 정당들 간의 관계 설정이다. 아이젠코트를 지지하면서도 아랍계 정당과의 연대에는 거부감을 드러내는 의원들이 있기 때문이다. 이 점을 잘 아는 네타냐후가 아랍계 정당을 뺀 ‘유대인 정당들만의 통합 정부’라는 개념으로 범(汎)아이젠코트 진영 내부의 이간질을 시도하고 있는 것이다.

아이젠코트에게 주어진 시간은 오는 12월19일까지 42일간이다. 이 기간 연정 구성에 성공하면 아이젠코트가 새 총리로 등극하고 정권 교체에 따라 네타냐후는 실각한다. 반면 아이젠코트가 실패하는 경우 헤르초그 대통령은 네타냐후에게 우선 협상권을 넘길 가능성이 매우 크다. 총리직만 19년 가까이 지낼 만큼 노련한 ‘정치 9단’ 네탸나후의 정치적 운명에 국제사회의 이목이 집중된다.

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