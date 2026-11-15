IBK 개막 4연승의 ‘숨은 공신’ 세터 김하경 “세터가 우리팀 약점이라는 말? 알고 있어요. 원팀으로 극복해낼게요” [남정훈의 오버 더 네트]

[화성=남정훈 기자]여자 프로배구 IBK기업은행은 지금으로부터 약 1년 전인, 2025~2026시즌을 앞두고 가장 강력한 우승후보로 꼽혔다. V리그 2년차를 맞이한 빅토리아(우크라이나)의 여전한 화력과 아시아쿼터로 합류한 킨켈라(호주)의 공격력이 쏠쏠하다는 평가였고, 리그 최고의 리베로 임명옥도 사인 앤드 트레이드로 IBK기업은행에 합류했다. 육서영-이소영-황민경으로 이어지는 국내 아웃사이드 히터진도 탄탄했다.

그러나 이소영이 시즌 초반 어깨 부상으로 시즌아웃이 결정되고, 약점으로 꼽혔던 세터진의 기복 등이 겹치며 1승8패로 시즌을 출발하면서 김호철 감독이 자진사퇴했다. 여오현 수석코치가 감독대행을 맡은 이후 17승10패를 거두며 5할 승률을 기록했으나 끝내 봄 배구는 실패했다.

IBK기업은행은 2026~2027시즌을 위해 발 빠르게 움직였다. 일본 대표팀을 두 차례나 맡아 2012 런던 올림픽 동메달, 2024 발리볼네이션스리그(VNL) 은메달을 따낸, 데이터 기반의 전술로 유명한 ‘명장’ 마나베 마사요시 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 아시아쿼터 한 자리엔 일본 국가대표 출신으로 일본 SV리그에서도 최고 수준의 공수겸장의 활약을 선보인 오사나이 마와코(등록명 미와)를 데려왔다. 어깨 부상으로 FA 계약을 스스로 해지하고 재활에 나섰던 이소영도 ‘백의종군’에 나섰다.

그리고 팀의 가장 아킬레스건인 세터를 보강하기 위해 국가대표 주전 세터인 김다인의 영입을 추진했고, 성사 직전까지 갔지만 김다인은 원 소속팀 현대건설 잔류를 선택했다. 결국 IBK기업은행은 기존 세터진인 김하경, 박은서, 최연진으로 다시금 팀 공격을 이끌어야 하는 상황에 놓였다. 2026~2027시즌을 앞두고 IBK기업은행의 전력이 가장 좋다는 평가 속에서도 IBK기업은행의 우승을 쉽사리 점치지 못하는 이유는 딱 하나, 화려한 공격진을 이끌 세터진의 아쉬움이었다.

그러나 뚜껑을 열어보니 IBK기업은행의 세터 걱정은 잠시 접어둬도 될 만하다. 어느덧 V리그 11년차가 된 베테랑 김하경이 빅토리아는 물론 이제는 팀의 최고의 무기가 된 미들 블로커들의 공격까지 자유자재로 활용하며 팀 화력을 극대화시키고 있기 때문이다.

IBK기업은행은 지난 13일 화성종합체육관에서 열린 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 흥국생명과의 홈 경기에서 세트 스코어 3-0 완승을 거뒀다. 이날 승리로 IBK기업은행은 개막 후 4경기에서 12세트를 따내는 동안 단 두 세트만 잃는 완벽한 경기력으로 4연승을 달렸다. 지난 시즌과는 180도 달라진 출발이다.

이날 김하경의 경기 운영이 빛을 발했다. 공격 배분부터가 이상적이었다. 빅토리아가 35.8%, 미와가 24.4%, 미들 블로커 최정민(21.1%), 이주아(13%)까지 골고루 활용했다. 특히 최정민과 이주아의 전매특허인 외발 이동 공격의 활용이 돋보였다. 13개를 시도해 10개를 성공시켰다. 최정민이 9개를 시도해 8개를 성공시키며 무려 88.89%의 성공률을 자랑했다. 올 시즌 IBK기업은행 전술의 핵으로 거듭난 최정민을 활용해 오픈 상황에서도 개인시간차성의 오픈 공격을 활용하며 상대 블로커들을 교란했다. 최정민이 코트 가운데에서 공격의 활로를 뚫어주면서 경기 초반 20%대에 불과했던 빅토리아의 최종 공격성공률은 40.9%까지 오를 수 있었다.

경기 뒤 김하경은 이날 공격 성공률 65.38%에 18점을 올린 최정민과 수훈선수 인터뷰에 임했다. 김하경은 “역시 화성이 ‘우리 집’이라는 생각을 해서 그런가, 확실히 화성에서 더 경기력이 좋은 것 같다”라면서 “준비한 패턴이나 전술적 움직임이 잘 나와서 이길 수 있었다. 연승을 이어가서 더 좋다”라고 소감을 밝혔다.

마나베 감독은 시즌 준비가 한창이던 9월만 해도 A팀에 박은서를 포함시켜 연습했다. 기존의 주전 세터는 박은서였다는 얘기다. 그러나 V리그 개막 후 주전 세터는 김하경이 4경기 내리 나서고 있다. 마나베 감독은 “여수 KOVO컵과 연습 경기를 거치며 데이터를 분석한 결과, 김하경이 세터로 나설 때 공격 성공률이나 효율이 가장 좋았다”며 주전 세터를 바꾼 이유를 설명했다. 김하경에게 ‘주전 세터로 나설 수 있는 비결’을 묻자 “감독님이 추구하는 공격 루트를 내가 잘 활용해서 그런 것 같다. 감독님은 미들 블로커들을 잘 활용하는 것을 선호하신다. (최)정민이나 (이)주아가 워낙 이동 공격이나 속공, 오픈을 잘 때리니 안 쓸 이유가 없다. 앞으로도 미들 블로커들의 공격을 더 쓸 것”이라고 설명했다.

연승의 비결에 대해서도 “(임)명옥 언니나 소영 언니, 미와가 코트 후방에서 워낙 수비를 잘 해주고 있다. 정민이와 주아, 빅토리아, 미와의 공격력도 좋아서 사이드 아웃을 빨리 돌릴 수 있는 것 같다”라고 답했다.

이날 아찔한 장면도 있었다. 2세트 18-9로 크게 앞서다가 결국 20-21로 역전을 허용하기도 했다. 그럼에도 마나베 감독은 김하경을 끝까지 기용했고, 2세트를 듀스 접전 끝에 따내면서 셧아웃 승리가 가능했다. 김하경은 “그때 내가 좀 냉정하지 못했던 것 같다. 점수 차가 커서 새로운 것을 시도해보려고 했는데, 그러다 추격을 허용했다. 내 실수였다. 그런 부분은 다시 생각해보고 반성해서 고쳐야할 것 같다”라고 말했다.

IBK기업은행에 대해 ‘세터만 잘 하면 된다’라는 세간의 시선이나 우려가 있다는 것을 김하경도 잘 알고 있다. 그는 “마나베 감독님께서 오셔서 긍정적인 얘기를 되게 많이 해주셨다. ‘세터 포지션이 보기에 약하다고 생각할 수 있다. 그래도 팀원들끼리 잘 도와서 하면 된다’라며 긍정적으로 생각하라고 하셨다. 저도 그렇게 생각하고 팀원들을 믿고 열심히 하겠다”라고 각오를 다졌다.

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