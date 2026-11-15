케빈 워시 美연준 의장도 ‘마주’였다…지분 보유 경주마, 브리더스컵 우승

세계 금융시장의 시선이 집중되는 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 경마장에서도 우승의 기쁨을 누렸다. 케빈 워시(Kevin Warsh) 연준 의장이 지분을 보유한 경주마가 세계적인 경마 대회인 브리더스컵 정상에 올랐다. 이번 우승을 계기로 여러 사람이 경주마를 함께 소유하는 공동마주 제도도 주목받고 있다.

15일 한국마사회(KRA·회장 우희종)에 따르면 워시 의장이 지분을 보유한 5세 수말 디터미니스틱(Deterministic)은 지난 10월31일(현지시간) 미국 켄터키주 킨랜드 경마장에서 열린 브리더스컵 마일(G1·총상금 200만 달러)에서 우승했다. 한국마사회 제공

15일 한국마사회(KRA·회장 우희종)에 따르면 워시 의장이 지분을 보유한 5세 수말 디터미니스틱(Deterministic)은 지난 10월31일(현지시간) 미국 켄터키주 킨랜드 경마장에서 열린 브리더스컵 마일(G1·총상금 200만 달러)에서 우승했다. 지난해 우승마인 노터블 스피치(Notable Speech)를 4분의 3마신 차로 따돌리고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 워시 의장도 이날 경마장을 찾아 우승 순간을 함께했다.

워시 의장과 경마의 인연은 상당히 오래됐다. 그는 2017년 미국 경마계 최고 권위 단체인 자키클럽(The Jockey Club) 회원으로 선출될 정도로 경마에 꾸준한 관심을 보여왔다. 이번 우승마 디터미니스틱도 워시 의장의 비커리지 스테이블을 비롯해 홈디포 공동창업자 켄 랭곤 등 4개 마주가 공동으로 소유하고 있다.

다만 워시 의장은 지난 5월 연준 의장 취임과 함께 윤리 서약에 따라 비커리지 스테이블 직책에서 물러났다. 현재는 경주마 지분만 보유하고 있으며 마주 운영에는 관여하지 않는 것으로 전해졌다.

경주마 공동 소유는 해외에서 낯선 방식이 아니다. 경주마를 단독으로 소유하려면 말 구입비뿐 아니라 사육·훈련·관리 등에 상당한 비용이 들어간다. 여러 사람이 소유권과 비용을 나누는 공동마주 제도는 참여 부담을 낮추면서 경주마 소유와 경마 관전의 즐거움을 함께 누릴 수 있는 방식으로 자리 잡고 있다.

국내에서도 공동마주에 참여할 수 있다. 한국마사회는 렛츠런파크 서울과 부산경남에서 활동할 서러브레드 마주를 개인·법인·조합 형태로 연중 상시 모집하고 있다. 특히 조합마주는 4명 이상이 함께 경주마를 소유하는 제도로, 개인마주보다 완화된 소득 기준을 적용받는다.

마주 신청자는 분기별 심사를 거쳐 분기 말 정식 마주로 등록된다. 혼자 마주가 되는 것뿐 아니라 지인이나 동료들과 함께 경주마에 투자하고 마주로 활동할 수도 있다. 세부 자격과 신청 절차는 한국마사회 경마정보 홈페이지의 마주정보 메뉴에서 확인할 수 있다.

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