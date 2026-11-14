원주시청 공무원노조, 구자열 시장과 김장 봉사…어려운 이웃에 직접 전달

원주시청 공무원노동조합이 지역사회 공헌 일환으로 김장을 담아 이웃과 나눴다.

원주시청 공무원노조는 노조 조합원과 조합원 가족 등이 참여한 가운데 무실동 행정복지센터에서 김장 봉사를 실시했다고 14일 밝혔다.

구자열 원주시장과 문성호 시 노조 위원장을 비롯한 공무원들이 김장 봉사를 하고 있다. 시 노조 제공

시 노조는 온정이 필요한 이웃들에게 조합원과 조합원 가족이 직접 속을 넣어 만든 김장 김치를 집집마다 전달했다. 향토기업 한국인삼공사는 홍삼캔디, 헛개홍삼수 등 물품을 후원해 지역사회 온정 나눔의 의미를 더했다.

구자열 원주시장은 바쁜 일정 속에서도 김장 봉사에 참여한 조합원들과 함께 몸소 김치를 버무리며 나눔의 마음을 실천했다.

시 노조는 연탄 나눔 봉사, 원주연세의료원 새병원 건립 기부, 과수 농가 일손 돕기, 누리야간학교 후원, 지역사회 기관 단체와 함께 한 학대 피해 아동 후원, 양업 앞마당 운동회 치악산 한돈 후원, 취약 계층 치악산한우 사골곰탕팩 후원 등 지역사회를 위한 다양한 공헌 활동을 진행하고 있다.

문성호 시 노조 위원장은 “나눔은 하면 할수록 기분 좋아지는 일이라고 생각한다”며 “지역사회에 도움되는 활동들을 앞으로도 꾸준히 이어가도록 하겠다”고 밝혔다.

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