“주민부터 피해야” 13층 비상계단서 쓰러진 70대 경비원, 사흘 사투 끝 영면

지난 12일 오전 전남광주 북구 운암동 한 아파트 계단에 전날 화재 당시 긴박한 대피 과정에서 벗겨진 것으로 추정되는 신발이 놓여 있다. 연합뉴스

전남광주 북구 운암동의 한 아파트 방화 사건 당시 입주민들의 대피를 돕다가 쓰러진 70대 경비원이 사흘 만에 끝내 숨졌다. 경찰은 40대 방화 피의자의 혐의를 기존 치상에서 치사로 변경해 수사를 이어갈 방침이다.

14일 광주 북부경찰서 등에 따르면 전날 오후 9시쯤 지역 대학교병원에서 치료받던 아파트 경비원 A(70대)씨가 사망했다. A씨는 지난 11일 오후 6시 33분쯤 전남광주 북구 운암동의 한 아파트에서 발생한 화재 현장에서 주민들의 대피를 유도하다가 아파트 비상계단 13층에서 심정지 상태로 발견됐다.

사고 직후 현장에 출동한 소방 당국은 심정지 상태의 A씨를 인근 병원으로 긴급 이송했다. A씨는 중환자실에서 혼수상태로 3일 동안 집중 치료를 받아왔으나, 의식을 회복하지 못하고 숨을 거둔 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨의 정확한 사망 원인을 과학적으로 규명하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하기로 했다.

A씨가 사망함에 따라 가해자에 대한 처벌 수위도 한층 무거워질 전망이다. 경찰은 어머니와 함께 거주하는 집에 고의로 불을 지른 방화 피의자 B(40대)씨에게 적용했던 혐의를 기존 현주건조물방화치상에서 현주건조물방화치사로 변경할 예정이다. 현행법상 현주건조물방화치사죄는 사형·무기 또는 7년 이상의 징역에 처하도록 규정돼 있다.

한편 관할 지자체인 광주 북구는 화재 발생 직후 자신의 안위보다 주민들에게 불이 난 사실을 알리며 대피를 도운 A씨의 숭고한 희생을 기리기 위한 절차에 착수했다. 북구는 전남광주통합특별시와 협의를 거쳐 A씨에 대한 의사자 지정 신청을 본격적으로 논의할 계획이다.

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