눈 건강 지키려면 충분한 수면부터…생활 속 관리법은?

스마트폰 등을 장시간 사용할 때는 의식적으로 눈을 깜박이고, 실내 습도를 적절하게 유지하는 등 일상 속 작은 습관부터 실천할 필요가 있다. 게티이미지뱅크

스마트폰과 컴퓨터 등 전자기기 사용이 일상화되면서 눈의 피로와 건조함을 호소하는 사람들이 늘고 있다. 눈 건강을 지키려면 충분한 수면과 수분 섭취를 기본으로 생활환경과 식습관을 함께 관리하는 것이 중요하다.

전자기기를 장시간 사용할 때는 의식적으로 눈을 깜박이고, 실내 습도를 적절하게 유지하는 등 일상 속 작은 습관부터 실천할 필요가 있다.

14일 관련 업계에 따르면 눈의 피로를 줄이기 위해서는 하루 7~8시간의 적정 수면을 취하고 수분을 충분히 섭취하는 것이 좋다.

특히 컴퓨터와 스마트폰 등 전자기기를 사용할 때는 평소보다 눈을 깜박이는 횟수가 약 30% 줄어들 수 있어 의식적으로 눈을 깜박이는 습관을 들이는 것이 도움이 된다.

눈에 피로감이 느껴질 때는 잠시 전자기기 사용을 멈추고 먼 곳을 바라보며 눈을 쉬게 하는 것이 좋다. 눈을 감은 상태에서 눈동자를 천천히 움직이는 등 가벼운 스트레칭도 눈의 긴장을 완화하는 방법으로 제시된다.

생활공간을 쾌적하게 유지하는 것도 중요하다. 실내 습도는 50~60% 수준으로 관리해 눈이 건조해지는 것을 줄이고, 미세먼지와 집먼지, 진드기 등 알레르기 유발 물질이 쌓이지 않도록 침구와 카펫을 정기적으로 청소해야 한다. 실내를 자주 환기해 공기를 깨끗하게 유지하는 것도 좋다.

야외활동을 할 때는 자외선으로부터 눈을 보호하는 데 신경 써야 한다. 햇빛이 강한 낮 시간에는 선글라스나 모자를 착용해 눈에 들어오는 자외선을 줄이는 것이 좋다. 전자기기를 장시간 사용할 때는 화면 밝기와 사용 시간을 조절하고 중간중간 휴식을 취하는 것이 바람직하다.

눈 건강에 필요한 영양소를 식품으로 섭취하는 것도 중요하다. 비타민A와 베타카로틴, 루테인 등이 풍부한 과일과 녹황색 채소를 식단에 포함하면 눈 건강 관리에 도움이 될 수 있다.

식사를 통해 필요한 영양소를 충분히 섭취하기 어렵다면 영양제 복용을 고려할 수 있다. 다만 특정 영양소를 과도하게 섭취하지 않도록 주의해야 한다.

눈 건강은 단기간의 관리보다 꾸준한 생활습관을 통해 지켜나가는 것이 중요하다. 충분한 수면과 적절한 휴식 등 기본적인 습관부터 실천하는 것이 좋다.

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