중기중앙회 “노란우산 가입자 개인정보 유출 가능성…심려 끼쳐 사과”

‘노란우산’ 홈페이지 가입자의 이름, 전화번호 등 개인정보가 유출됐을 가능성이 제기됐다. 소기업·소상공인의 퇴직금 마련을 돕는 공제 제도인 노란우산 재적 가입자는 192만명에 달한다. 운영기관인 중소기업중앙회는 일부 고객 개인정보가 제3자에게 조회 의심 정황을 확인하고 사과했다.

노란우산은 소기업·소상공인의 폐업·노령 등에 대비하여 생활 안정과 재기를 지원하는 공제 제도를 말한다. 노란우산 홈페이지 캡처



중기중앙회는 14일 노란우산 홈페이지에 ‘개인정보 유출 가능성 및 침해사고’ 게시글을 올려 “지난 11일 노란우산 홈페이지에 대한 외부의 비정상적인 접근과 함께 일부 고객 개인정보의 제3자 조회 의심 정황을 확인했다”고 밝혔다. 유출 가능성이 있는 개인정보는 성명, 주민등록번호 앞 7자리, 휴대전화번호, 자택 주소, 자택 전화번호, 이메일 주소, 문자메시지·이메일 수신 동의 여부 등이다. 다만 중기중앙회는 주민등록번호 뒷자리의 경우 원래 정보로 복원할 수 없는 일방향 암호화 방식으로 관리하고 있다고 전했다.

중기중앙회는 “사고 인지 이후 공격에 이용된 정보제공자(IP)를 차단하고 보안 정책을 강화했으며, 한국인터넷진흥원(KISA)에도 신고했다”며 “사고와 관련한 문의와 피해 접수를 위해 대응 창구를 운영하고, 신속히 피해 구제 절차를 진행하겠다”고 강조했다. 이어 “중기중앙회나 노란우산 관계자를 사칭해 금전이나 대출을 요구하는 전화나 문자메시지에 응해서는 안 된다”며 “아이디와 비밀번호의 입력이나 변경을 요구하는 전화나 문자메시지에도 응하지 말길 바란다”고 당부했다.

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