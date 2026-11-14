이재명·윤석열 재판 비교 발언에…한동훈 “우기면 추해” 최민희 “거짓말 마라” 충돌

이재명 대통령과 윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 사건 재판을 두고 무소속 한동훈 의원과 더불어민주당 최민희 의원이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 거친 공방을 벌였다. 두 사람의 충돌은 최 의원이 과거 비공개 모임에서 두 전·현직 대통령의 재판을 동일선상에 놓고 언급했던 발언이 수면 위로 떠오르면서 촉발됐다.

이재명 대통령과 윤석열 전 대통령의 재판 비교 발언을 두고 공방을 벌인 더불어민주당 최민희 의원. 연합뉴스

14일 정치권에 따르면 논란의 단초는 최 의원이 지난달 경기 남양주시에서 열린 비공개 당원 간담회에서 나왔다. 당시 최 의원은 윤 전 대통령의 공직선거법 위반 사건을 거론하며 이 대통령의 재판 내용과 맥락이 동일하다는 취지로 발언한 것으로 전해졌다.

이 같은 발언 내용이 언론 보도를 통해 알려지자 한 의원은 전날 페이스북을 통해 최 의원의 발언이 ‘팩트’라며 공세에 나섰다. 한 의원은 이 대통령의 사건은 대법원 전원합의체에서 유죄 취지로 판결이 난 만큼 재판이 열리면 당선무효형이 확정되는 사안이라고 주장하며, 아직 최종심이 남은 윤 전 대통령의 사건보다 이 대통령의 상황이 법적으로 훨씬 확정적이라고 날을 세웠다.

당내 친명(친이재명)계의 시선이 부담스러워진 듯 최 의원은 이날 페이스북을 통해 한 의원의 주장을 정면으로 반박하고 나섰다. 최 의원은 “한동훈은 거짓말 마라”며 윤 전 대통령의 사건은 항소심 유죄로 확고하지만, 이 대통령의 사건은 항소심 무죄였음에도 사법부가 억지로 파기환송한 부당한 결과라는 입장을 고수했다.

이에 한 의원은 곧바로 재반박에 나서며 최 의원을 강하게 압박했다. 한 의원은 최 의원의 당시 발언이 담긴 음성 녹음이 이미 방송 등을 통해 공개됐음을 지적하며, 당내 비판을 모면하기 위해 사실을 왜곡하려 드는 태도를 비판했다. 그는 “최 의원 본인의 음성녹음에서 한 말과 전혀 다르다”라며 “오랜만에 맞는 말을 했다가 민주당 친명 정치인들에게 욕먹으니 주워 담고 싶은 애타는 마음은 알겠지만, 이렇게 막 우기면 좀 추하다”고 직격했다.

여권 핵심 인사들의 재판 향방과 사법 리스크를 둘러싼 여야 정치인들의 공방이 SNS 공간에서 가열되는 가운데, 향후 법원의 최종 판단에 정치권의 이목이 더욱 집중되고 있다.

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