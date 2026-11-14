프랑스보다 불어 인구 더 많은 나라 ‘脫불어권’ 위협, 왜?

프랑스어권국제기구(OIF) 정상회의가 오는 15, 16일 이틀간 캄보디아 수도 프놈펜에서 열릴 예정인 가운데 이 기구의 ‘맹주’에 해당하는 프랑스 정부가 고심에 빠졌다. 둘 다 OIF 회원국인 아프리카의 르완다와 콩고민주공화국(DR콩고) 간의 분쟁이 위험 수위로 치닫고 있기 때문이다.

흔히 ‘프랑코포니’로 불리는 OIF는 프랑스어를 공용어 등으로 쓰는 국가들의 모임으로 53개 정회원국, 5개 준회원국, 32개 옵서버국 등 90개국으로 구성된다.

프랑코포니(OIF) 정상회의 개막을 이틀 앞둔 13일(현지시간) 캄보디아 수도 프놈펜 시내 곳곳에 행사를 알리는 표지판 등이 설치돼 있다. 노로돔 시하모니 캄보디아 국왕을 비롯해 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 마크 카니 캐나다 총리, 토럼 베트남 국가주석 등이 참석할 예정이다. EPA연합뉴스

13일(현지시간) AP 통신에 따르면 올해 제20차 OIF 정상회의의 가장 중요한 의제들 가운데 하나는 오는 2027년 1월 임기를 시작할 OIF 새 사무총장 선출이다. OIF 본부는 프랑스 파리에 있으며 사무총장 임기는 4년으로 연임이 가능하다.

현 사무총장은 르완다 외교관 출신 루이즈 무시키와보(65)다. 르완다 외교부 장관을 지낸 무시키와보는 2019년 처음 사무총장에 올라 2023년 재선에 성공했으며 현재 3선을 노리고 있다. 이에 DR콩고 정치인이자 전직 문화부 장관인 줄리아나 루뭄바(71)가 도전장을 던졌다. 루뭄바는 DR콩고 독립 투쟁의 영웅인 파트리스 루뭄바(1925∼1961)의 딸이다.

마침 요즘 르완다과 DR콩고 간 국경은 일촉즉발의 전운이 감돌고 있다. 르완다와 접경지를 이루는 DR콩고 동부 지역은 구리, 코발트 등 광물 자원이 풍부해 주변국들이 눈독을 들이는 곳이다. DR콩고에서 독립하려는 무장 반군 단체 약 100개도 이곳에서 활동 중이다. DR콩고는 그중 하나인 ‘M23’을 르완다가 비밀리에 지원 중이라는 의구심을 갖고 있다. 물론 르완다는 이를 완강히 부인해 왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 2025년 12월 펠릭스 치세케디 DR콩고 대통령과 폴 카가메 르완다 대통령을 미 수도 워싱턴으로 불러 양국 간에 평화 협정을 맺도록 중재했다. 하지만 그 뒤로도 르완다가 M23 조직의 강화에 지속적으로 도움을 제공했다는 정황이 불거지자 미 행정부는 최근 르완다 국방부와 금융 기관 1곳에 제재를 부과했다. 유엔도 DR콩고 그리고 미국 편에 서서 르완다를 비판하는 입장이다.

도널드 트럼프(가운데) 미국 대통령이 2025년 12월 4일 미 워싱턴 ‘도널드 트럼프 평화연구소’에서 폴 카가메(왼쪽) 르완다 대통령과 펠릭스 치세케디 콩고민주공화국(민주콩고) 대통령 간 평화협정 체결을 중재하고 있다. 워싱턴=AFP 연합뉴스

문제는 이처럼 르완다와 DR콩고의 갈등이 최고조로 치닫는 가운데 무시키와보와 루뭄바 중에서 누가 당선되든 ‘후폭퐁’이 만만치 않을 것이란 점이다. 특히 DR콩고 정부는 “만약 르완다의 무시키와보가 OIF 사무총장 3선에 성공한다면 우리나라는 OIF를 탈퇴할 것”이란 강경한 입장이다.

DR콩고는 인구가 1억1000만명이 넘어 프랑스(약 7000만명)보다 4000만명 이상이나 많다. 그 대부분이 프랑스어를 공용어로 사용하는 만큼 프랑코포니 안에서도 프랑스어가 가장 널리 쓰이는 국가라고 할 수 있다. 이런 DR콩고를 잃는 것은 프랑스나 프랑코포니 입장에선 막대한 손실이다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 중재력을 발휘해 파국을 막을 수 있을지 주목된다.

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