근육량 적은 고령층 일수록 알츠하이머 위험 높아진다

근육량이 적을수록 알츠하이머병 발생 위험이 높아지는 것으로 나타났다는 국내 연구진의 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

근육량이 적은 고령층일수록 알츠하이머형 치매 발생 위험이 높다는 대규모 연구 결과가 나왔다.

이는 나이가 들어도 근육 건강관리가 중요함을 인지하고 이에 만전을 기해야 한다는 것이라는 게 연구팀의 설명이다.

인제대학교 일산백병원 신경과 정수진 교수팀은 국민건강보험공단 건강검진 자료를 활용해 국내 60세 이상 성인 189만7197명을 장기간 추적한 결과 이 같은 연관성을 확인했다고 14일 밝혔다.

연구 대상자는 2009~2015년 건강검진을 받은 성인으로, 평균 연령은 66.1세였다. 남성 87만5094명과 여성 102만2103명이 포함됐다.

연구진은 팔과 다리 등 사지의 골격근량을 추정해 근육량이 가장 적은 하위 25% 집단과 나머지 75% 집단을 비교하고, 2022년까지 치매 발생 여부를 추적했다.

분석 결과 근육량이 적은 남성의 알츠하이머형 치매 발생률은 1000인년당 11.3명으로, 정상 근육량 집단의 5.1명보다 높았다. 여성도 근육량이 적은 집단은 16.2명으로 정상 집단의 7.0명보다 높게 나타났다.

근육량이 감소할수록 알츠하이머형 치매 위험이 단계적으로 높아지는 경향도 확인됐다.

근육량이 가장 많은 집단을 기준으로 비교했을 때 남성은 근육량 수준이 낮아질수록 위험도가 각각 16%, 30%, 58% 높아졌다. 여성에서도 같은 순서로 4%, 13%, 36% 증가했다. 이러한 경향은 남녀 모두 통계적으로 유의했다.

근육량 적으면 치매 발병 위험 높아진다. 인제대학교 일산백병원

혈관성 치매에서도 비슷한 연관성이 나타났다. 근육량이 적은 남성은 정상 근육량 집단보다 혈관성 치매 발생 위험이 28% 높았으며, 여성은 23% 높았다.

특히 근육량과 알츠하이머형 치매 위험의 연관성은 상대적으로 젊거나 만성질환이 많지 않은 사람에게서 더욱 뚜렷했다. 연구진은 비교적 젊은 연령에서 나타나는 낮은 근육량이 다른 건강 문제나 생활습관의 영향을 반영할 가능성이 있다고 분석했다.

근육량 감소와 치매 위험이 연관되는 원인으로는 신체활동 감소와 만성 염증, 인슐린 저항성, 미토콘드리아 기능 이상 등이 거론됐다. 근육에서 분비되는 생리활성 물질인 마이오카인의 변화도 관련 요인으로 제시됐다.

연구진은 이번 연구가 근력이나 보행능력 등을 포함하는 근감소증 전반이 아닌 근육량 자체와 치매 발생 위험의 관계를 별도로 분석했다는 점에 의미가 있다고 설명했다.

다만 관찰연구인 만큼 근육량 감소가 알츠하이머병을 직접 유발한다고 단정할 수는 없다.

정수진 교수는 “이번 연구 결과는 치매 예방을 위해 뇌 건강뿐 아니라 평소 근육량을 유지하는 것도 중요하게 고려할 필요가 있다는 점을 보여준다”며 “특히 비교적 젊은 시기부터 규칙적인 신체활동과 균형 잡힌 영양 섭취 등을 통해 근육 건강을 관리하는 것이 중요하다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘알츠하이머 리서치 앤드 테라피(Alzheimer's Research & Therapy)’ 최신호에 게재됐다.

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