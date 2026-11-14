외교부 고위 당국자 “북·미 정상회담, 가능성 있지만 크진 않아”

외교부 고위 당국자는 14일 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북·미 대화가 성사될 가능성이 크진 않다고 전망했다. APEC 정상회의는 이달 17∼19일 열린다.

이 당국자는 이날 주중 한국대사관에서 취재진에게 전날 열린 한·중 외교장관 회담 결과에 대해 이같이 밝혔다. 조현 외교부 장관은 전날 중국 베이징 댜오위타이(釣魚臺) 국빈관에서 왕이 중국 외교부장과 회담했다.

조현(왼쪽) 외교부 장관이 13일(현지 시간) 중국 베이징에서 왕이 중국 외교부장과 만나 회담 전 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이 당국자는 “(회담 이후) 제 인상을 말씀드리자면 북·미 대화 가능성은 있으나, 그 가능성이 그렇게 크지는 않다”며 “결국은 미국의 상황과 도널드 트럼프 미국 대통령의 의지 등이 가장 중요한 변수고, 또 하나의 변수는 북측이 이것을 얼마나 받아들이느냐는 것인데 종합해볼 때 현 상황에서는 가능성을 배제할 수 없다는 것”이라고 밝혔다. 그는 김 위원장의 중국 랴오닝성 단둥 방문과 김성남 노동당 국제비서 방중과 관련해서는 “(중국 측이) 기본적으로 중국과 북한의 관계는 특히 정무적인 것보다도 경제 협력에 초점을 맞춘 것이라는 쪽으로 이야기했고, 그런 인상을 많이 받았다”며 “왕 부장에게 비교적 상세한 기술을 들을 수 있었다”고 말했다. 왕 부장은 지난달 24일 김 위원장의 중국 랴오닝성 단둥 방문 당시 일정을 함께했고, 이달 5일에는 베이징을 찾은 김성남 국제비서와 만났다.

백악관에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 APEC 정상회의를 계기로 19일 3자 회담을 가질 예정이다.

이 당국자는 미·중·러 정상회의가 소수 강대국이 이해당사국들을 배제한 채 국제 질서를 결정한 1945년 얄타회담을 연상시킨다는 우려에 대해서는 “한반도 문제에 대해 우리의 국익이 훼손될 수는 없다는 입장을 미국뿐만 아니라 중국에도 분명히 밝힌 바 있고, 어제도 충분히 밝혔다”며 “북한을 핵보유국으로 인정한다거나 한반도 평화체제 구축에 반하는 결정을 도출하는 상황이 있어선 안 된다는 우리 정부 입장을 중국이 잘 이해했다”고 설명했다.

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