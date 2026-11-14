“젠슨 황, 엔비디아 임원진에 ‘앨리스 황과 적절한 관계’ 거짓말”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 앨리스 황과의 관계를 둘러싼 의혹이 제기됐을 당시 회사 고위 임원들에게 사실과 다른 해명을 했던 것으로 드러났다고 로이터통신이 13일(현지시간) 보도했다. 젠슨 황은 지난 8일 발표한 입장문에서 아내에게 부정한 행동을 하고 회사에 실망을 안긴 데 대해 공개 사과한 바 있다.

중국 정보기관 연루 의혹을 받는 앨리스 황(왼쪽)이 2025년 5월 22일 대만 타이베이의 한 식당에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 어깨에 팔을 두르고 대화하고 있다. 오른쪽은 2024년 6월 타이베이의 한 술집에서 두 사람이 나란히 앉아 있는 모습. 대만 연합보·넷선더 링크드인 캡처

로이터에 따르면 젠슨 황은 자신과 앨리스 황, 그리고 앨리스 황이 고위 임원으로 재직했던 싱가포르 기업 메가스피드의 관계를 둘러싸고 지난해 가을과 올해 10월 언론의 문의가 이어지자 엔비디아 고위 임원들에게 해당 관계가 적절하다고 해명했다. 그가 올해 10월 고위 임원들에게 보낸 두 건의 메시지에서는 이들 관계가 통상적인 고객 대상 사업상 소통의 일환이라고 설명한 것으로 알려졌다. 당시 메시지를 받은 임원 중에는 팀 티터 법무실장과 앨리슨 왜건펠드 최고마케팅책임자(CMO)도 포함됐다.

젠슨 황과 앨리스 황의 관계를 둘러싼 의혹은 지난해 미국 일간 뉴욕타임스(NYT) 보도를 계기로 처음 언론의 주목을 받았다. 젠슨 황은 당시 자신과 앨리스 황의 관계에 대한 관심이 커지자 NYT를 상대로 법적 대응을 검토하는 방안도 논의한 것으로 전해졌다. NYT 보도는 메가스피드가 엔비디아의 고성능 AI 반도체를 대량 구매한 뒤 중국 기업들에 컴퓨팅 서비스를 제공하는 과정에서 미국의 대중국 반도체 수출 규제를 우회했는지 미국 당국이 조사하고 있다는 내용이었다. 이 과정에서 메가스피드의 주요 경영진인 앨리스 황과 젠슨 황의 친분도 함께 조명했다. 다만 젠슨 황이나 엔비디아가 실제로 NYT를 상대로 법적 조치에 나서진 않았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지