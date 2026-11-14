[속보] “장동혁 암살하겠다” 112 협박 문자 보낸 20대…신고 30분 만에 체포

국민의힘 장동혁 대표를 향해 살해 협박 문자를 보낸 20대 남성이 경찰에 붙잡혀 조사를 받았다. 정치인 신변을 직접적으로 위협하는 범죄가 발생하면서 충격을 주고 있다.

‘암살 협박 문자’ 소동의 대상이 된 국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

14일 충남 태안경찰서는 협박미수 혐의로 20대 A 씨를 입건해 조사 중이라고 밝혔다. 경찰에 따르면 A 씨는 전날 낮 12시 50분쯤 충남 태안군에 위치한 자신의 자택에서 112 문자 신고 서비스를 통해 “국민의힘 장동혁 대표를 암살하겠다”는 취지의 협박성 메시지를 보낸 혐의를 받고 있다.

신고를 접수한 경찰은 즉각 긴급 대응에 나서, 문자 메시지가 발송된 지 불과 30여 분 만인 오후 1시 20분쯤 A 씨를 현행범으로 체포했다.

경찰 조사 과정에서 A 씨는 범행 동기에 대해 “텔레비전을 시청하다가 장 대표의 정치적 역할에 화가 나 순간적인 감정으로 문자를 보냈다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨가 평소 정신질환을 앓고 있는 정황을 확인했으며 실제 암살을 구체적으로 계획하거나 실행에 옮기려 한 흔적은 없는 것으로 파악했다. 이에 따라 조사를 마친 뒤 A 씨를 일단 석방 조치했다. 경찰은 향후 통신 기록 등을 면밀히 추가로 분석해 정확한 범행 경위를 규정한 뒤 최종 사건 처리 방향을 결정할 방침이다.

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