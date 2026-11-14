인하대 발칵 뒤집은 ‘이승만 동상’ 복원 공방…“설립자 기려야” vs “독재 미화 안 돼”

인하대학교 내에 이승만 전 대통령의 동상을 다시 세우는 방안을 두고 학내 구성원들 간의 찬반 갈등이 극에 치달았다. 과거 학생들의 손으로 철거됐던 동상을 두고 기념과 독재 미화라는 시각이 정면으로 부딪히는 모양새다.

인하대 이승만 전 대통령 동상 복원을 두고 14일 열린 찬반 집회 현장 (왼쪽 복원 추진 측, 오른쪽 반대 측). 연합뉴스

인하대 재학생들로 꾸려진 소모임 ‘인하정신’은 14일 오전 대학 후문 앞에서 ‘이승만 동상 복원위원회’ 출범식을 열고 본격적인 복원 운동에 돌입했다. 이날 현장에는 경찰 추산 30여 명의 찬성 측 참가자들이 모여 “이승만 동상을 복원하자”와 “인하대의 뿌리는 설립자 이승만”이라는 구호가 적힌 피켓을 들고 목소리를 높였다.

찬성 측 재학생 정대교 씨는 “설립자인 이 전 대통령의 공적을 올바르게 알고 기리기 위해 위원회를 꾸려 복원 운동을 시작한다”고 취지를 밝혔다. 이날 출범식에는 김문수 전 고용노동부 장관도 참석해 “인하대를 설립한 이승만 동상을 복원하는 것은 당연한 일”이라며 힘을 실었다. 복원 추진 측이 지난 11일부터 진행한 온라인 서명 운동에는 사흘 만에 1만3000여 건의 서명이 모이며 학내외 뜨거운 관심을 입증했다.

반면, 동상 복원을 강력하게 반대하는 맞불 집회도 같은 시간 인력 거리에서 벌어졌다. ‘극우에 반대하는 인하대 사람들’ 소속 참가자 30여 명은 “극우는 인하대에 발붙이지 마라” 등의 피켓을 들고 반발에 나섰다. 앞서 진보당 인천시당 청년위원회 역시 대자보를 통해 “인하대는 4·19 혁명과 함께했고 선배들이 직접 동상을 끌어내린 역사가 있는 곳”이라며 “독재의 상징을 40여 년 만에 다시 세우려는 시도”라고 날을 세웠다. 인하대 총학생회동문회 또한 학교 설립이 특정 정치인 한 사람의 공로가 아니라 하와이 이민 동포들과 인천 시민들의 헌신으로 이뤄진 것이라며 복원 주장에 선을 그었다.

양측의 충돌을 우려한 대학 본부가 교내 일체의 관련 행사 개최를 불허하면서, 찬반 집회는 결국 대학 후문 앞에서 5미터 가량을 사이에 둔 채 진행됐다. 집회 과정에서 양측 참가자들 사이에 거친 고성이 오가기도 했으나, 경찰이 통제선을 설치해 동선을 철저히 분리하면서 다행히 물리적 충돌은 발생하지 않았다.

이번 논란은 단순한 동상 재설치 여부를 넘어 인하대의 창학 정신과 설립 주체를 둘러싼 역사적 평가의 대립이라는 점에서 당분간 지역사회와 대학가의 뜨거운 화두가 될 전망이다.

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