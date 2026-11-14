MS365 이틀째 장애…‘MS364’·‘MS363’ 조롱 밈 확산

마이크로소프트365의 장애를 조롱하는 온라인 밈. 구글 검색결과 캡처

마이크로소프트(MS)의 업무용 이메일과 사무용 소프트웨어(SW)가 이틀째 장애를 일으킨 가운데 MS가 네트워크 변경 과정에서 발생한 기술적 문제를 원인으로 지목하며 이용자들에게 사과했다.

이번 사태는 기업과 공공기관의 업무 환경에서 MS 소프트웨어에 대한 의존도가 높은 상황에서 대규모 서비스 장애가 발생할 경우 업무 전반에 차질이 빚어질 수 있음을 보여줬다.

MS는 13일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “이번 사태로 고객과 파트너들에게 발생한 혼란에 대해 깊이 사과한다”며 이같이 설명했다.

MS에 따르면 이번 장애는 과거 네트워크 용량 증설 작업 과정에서 발생한 문제가 최근 네트워크 변경 이후 드러나면서 발생했다.

회사 측은 이번 사고가 사이버 공격이나 인공지능(AI) 에이전트와는 무관한 문제라며 근본적인 원인을 해결했고, 전반적인 서비스도 회복세를 보이고 있다고 밝혔다.

그러면서 해당 문제의 근본 원인을 해결했으며, 전반적인 서비스에서 광범위한 회복과 안정세가 나타나고 있다고 밝혔다.

일부 고객과 지역에서는 여전히 서비스 복구가 진행 중이다. MS는 사고 원인을 추가로 조사한 뒤 보다 상세한 사후 보고서도 제공하겠다고 약속했다.

MS는 이날 미 동부시간 오후 3시 기준 서비스 상태 페이지에서도 MS365의 기업용·개인용 제품에서 서비스 저하가 발생하고 있다고 안내했다.

이번 장애는 미 동부시간 기준 12일 낮부터 MS365와 아웃룩 등의 접속이 원활하지 않으면서 시작됐다. 장애가 24시간 이상 이어지면서 역대 MS 서비스 장애 가운데 최장 수준을 기록했으며, 올해 들어 발생한 두 번째 장애이기도 하다.

피해는 미주 전역과 유럽, 아시아 등 전 세계 70여 개국으로 확산됐다.

로이터·블룸버그 통신 등 외신에 따르면 영국 연방 하원과 뉴질랜드 외교부 등 각국 정부 기관을 비롯해 은행 등 금융권도 영향을 받았다. 일부 국가에서는 증시 거래 확인 업무를 팩스로 대체하는 등 혼란이 빚어지기도 했다.

장애가 장시간 이어지자 온라인에서는 MS를 풍자하는 반응도 잇따랐다. 365일 언제나 작동한다는 의미를 담은 ‘MS365’라는 이름을 빗대 ‘MS364’나 ‘MS363’ 등으로 바꿔 부르는 밈(meme)이 확산됐다.

MS 서비스 장애로 업무를 할 수 없게 된 직장인들의 모습을 유쾌하게 묘사한 짧은 동영상도 인기를 끌었다.

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