50대 대만男, 오젬픽 맞은 뒤 실명 주장…GLP-1 부작용 의심 첫 피해구제 신청

오젬픽. 로이터연합뉴스

비만·당뇨병 치료제로 사용되는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 약물을 투여한 뒤 실명했다고 주장하는 50대 대만 남성의 피해구제 신청이 처음 접수됐다.

해당 남성은 오젬픽을 4개월간 투여해 약 10㎏을 감량했지만, 이후 갑작스럽게 시력을 잃었으며 6개월이 지난 현재까지 회복하지 못한 것으로 전해졌다.

최근 연합보와 중국시보 등 대만 언론에 따르면 대만 위생복리부 식품약물관리서(TFDA)는 오젬픽 사용 후 시력 이상이 발생했다며 피해구제를 신청한 사례가 처음 접수됐다고 11일 밝혔다.

타이베이시립연합병원 쑤이펑 흉부내과 의사는 해당 환자가 지난해 11월 만성폐쇄성폐질환(COPD)과 호흡곤란으로 병원을 찾은 50대 남성이라고 설명했다. 당시 환자의 체질량지수(BMI)는 32로 비만에 해당했다.

환자는 오젬픽을 4개월간 투여해 체중을 약 10㎏ 감량했다. 투여 기간 특별한 부작용은 나타나지 않았지만, 올해 2월 27일 아침 잠에서 깬 뒤 갑자기 오른쪽 눈앞이 온통 검게 보이는 증상을 겪었다. 왼쪽 눈의 시력도 0.1까지 떨어져 응급실을 찾았다.

검사 결과 환자는 비동맥성 전방 허혈성 시신경병증(NAION) 진단을 받았다. 쑤 의사는 환자가 6개월째 시력을 회복하지 못하고 있다며 오젬픽 투여에 따른 부작용 가능성을 의심해 식약서에 보고했다고 전했다.

NAION은 시신경에 혈액 공급이 원활하게 이뤄지지 않아 시신경이 손상되는 질환이다. 갑작스러운 시력 저하를 일으키며 영구적인 시력 상실로 이어질 수 있어 '눈의 뇌졸중'으로도 불린다.

대만 식약서는 약물 부작용 피해구제를 담당하는 재단법인 약물피해구제기금회가 해당 신청을 접수했으며, 지난 4월 말 정식 안건으로 등록했다고 밝혔다. 당국은 해당 병원에 처방 목적과 용량 조정 등에 관한 추가 설명을 요청한 상태다. 아직 최종 심의 결과가 나오지 않아 오젬픽과 시력 상실 사이의 인과관계는 확인되지 않았다.

식약서에 따르면 지난 5일 기준 GLP-1 계열 약물과 관련한 의심 이상 반응 신고는 총 314건이다. 이 가운데 안과 관련 부작용 신고는 12건으로, 이번 사례를 포함해 실명에 따른 피해구제 신청도 접수돼 관련 절차가 진행 중이다.

GLP-1 계열 약물은 애초 제2형 당뇨병 치료를 위해 개발됐지만, 식욕 억제와 체중 감량 효과가 알려지면서 비만 치료에도 널리 사용되고 있다. 대표적인 약물로는 세마글루타이드 성분의 오젬픽·위고비와 티르제파타이드 성분의 마운자로·젭바운드 등이 있다.

앞서 미국 식품의약국(FDA)은 지난 9일 오젬픽과 위고비, 마운자로 등 GLP-1 계열 비만·당뇨병 치료제에 시력 상실 위험과 관련한 경고 문구를 추가하도록 했다.

미국에서는 GLP-1 계열 약물 투여 이후 시력 상실을 경험했다고 주장하는 환자들이 제약사를 상대로 잇달아 소송을 제기하고 있다.

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