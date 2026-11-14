"파격가에 의료통역 지원까지"…비만약 원정처방 마케팅 확산

"일본 정품 마운자로. 파격적이고 합리적인 가격."



"친절한 한국인 스태프들이 있으니 안심하세요!"



정부가 12일 해외에서 처방 받은 비만치료제를 가지고 들어올 수 있도록 허용하자 일본에서 한국인 환자 유치가 본격화됐다.



일본 의료기관들은 현지 비만치료제 가격이 한국보다 저렴하다는 강점을 내세워 환자 '발길 잡기'에 나섰다.



사회관계망서비스(SNS)를 통해 한국어 광고를 게시하고 인포그래픽을 활용해 구체적인 가격을 안내하는 식이다.

위고비. AFP연합뉴스

◇ 마운자로 일본서 한달치 6만원…한국 가격 5분의 1 수준



한 일본 의료기관의 SNS 광고를 보면 마운자로 2.5㎎ 1개월분 가격은 7천엔(약 6만원), 5㎎이 1만3천엔(약 11만원)이다.



국내에서 2.5㎎ 제품을 처방받아 구매하려면 약 30만원이 드는데, 이의 5분의 1 수준이다.



일본 의료기관들은 가격 경쟁력뿐 아니라 한국어 진료와 비대면 진료가 가능하고 체류 중인 호텔로 약을 배송해준다는 점도 강조한다.



최근에는 일본 후쿠오카의 한 클리닉이 대마도 숙소로도 마운자로를 보내준다고 광고해 온라인에서 주목을 받기도 했다.



여행업계에서는 정부의 비만치료제 휴대 반입 허용 조처에 현지 마케팅 영향 등이 맞물려 일본 여행 수요가 늘 것으로 보고 있다.



한 여행업계 관계자는 "국내보다 상대적으로 가격이 저렴한 일본 현지 의료기관에 대해 관심이 높아지는 것으로 보인다"고 말했다.



또 다른 관계자는 "최근 엔저(엔화 약세) 현상이 지속되고 동계 시즌 일본행 항공 공급석이 확대되면서 일본행 수요는 뚜렷한 증가세가 이어질 것"이라고 내다봤다.



인터넷 커뮤니티 등에서는 비만치료제 처방과 구매를 위해 일본행 대신 중국행을 고민하는 사례도 어렵지 않게 찾을 수 있다.



국내보다 저렴하게 마운자로를 구매할 수 있을뿐 아니라, 펜 하나에 4주분이 들어 있는 '퀵펜' 형태 제품을 구할 수 있기 때문이다.



해외에서 마운자로를 구매하는 사람들 사이에서는 일본과 중국에서 구매하는 마운자로를 각각 '스시자로', '마라자로'로도 부른다.



비만치료제를 구하기 위해 해외로 향하는 발길이 늘자, 일각에서는 국내 약가 인하를 통해 환자의 치료 접근성을 높여야 한다는 목소리도 나온다.



한국릴리는 가격 관련 질의에 "제품의 전반적인 가치와 유효성·안전성 프로파일, 각국 시장·규제 환경 등을 종합적으로 고려해 마운자로 공급가를 결정한다"고 답했다.



이어 "환자가 치료에 접근할 수 있도록 다양한 방법을 모색하고 있다"며 "정부, 이해관계자와 소통·협력을 통해 마운자로가 건강보험에 등재되도록 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.



◇ 위고비·마운자로 휴대 반입은 허용…해외직구는 금지



정부는 해외 의료기관에서 직접 처방받은 의약품을 가품 가능성이 높은 해외 직접구매(직구) 의약품과 동일한 기준으로 규제해서는 안 된다는 지적에 따라 처방 의약품을 최대 3개월분까지 가지고 입국할 수 있도록 허용했다.



이에 따라 해외에서 처방받아 구매한 마운자로와 위고비 등 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 역시 휴대 반입할 수 있게 됐다.



정부의 이 같은 규제 개선 자체는 긍정적이지만, 제도 변경을 '기습 발표'한 것에 대해서는 아쉽다는 평가도 나온다.



이만희 국회 보건복지위원장은 13일 열린 복지위 전체회의에서 "식품의약품안전처는 11일 17시 보도자료를 배포하고 그동안 반입을 막아왔던 것을 갑자기 풀었다"며 "잠깐이라도 유예 기간이 있었으면 (현장) 혼선을 줄일 수 있지 않았나 싶다"고 말했다.



이에 오유경 식약처장은 "국민 편의를 위한 것이라고 생각해 신속하게 추진하게 됐다"고 답변했다.



마운자로와 위고비 휴대 반입은 허용됐지만 화물이나 우편 등을 통한 해외 직구는 기존처럼 제한된다.



제품의 제조·유통 과정을 확인하기 어렵고, 문제가 있을 때 회수나 피해 보상 등 환자가 법적 보호를 받기 어렵다는 이유에서다.



관세청에 따르면 올해 1∼8월 마운자로와 위고비를 국제우편으로 불법 반입하다 적발된 사례는 3천913건으로, 지난해 연간 적발 건인 1천46건의 약 4배에 달했다.



같은 기간 특송화물을 통한 불법 반입 적발 건수는 20건으로, 지난해 9건의 두 배를 넘어섰다.

<연합>

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