외교당국자 "中왕이, 한국 측에 김정은·김성남 방중 설명"

외교부 고위 당국자는 베이징에서 진행된 한중 외교장관회담에서 왕이 중국 외교부장으로부터 지난달 김정은 북한 국무위원장의 중국 방문 등 최근 북중 교류 상황에 관한 설명을 들었다고 밝혔다.



이 당국자는 14일 주중 한국대사관에서 취재진을 만나 "(전날 회담에서) 김정은 위원장의 단둥 방문에 대한 이야기를 들었고, 김성남 노동당 국제비서 이야기도 들었다"고 말했다.

조현 외교부장관이 한중 외교장관회담 이튿날인 14일 중국 베이징 주중한국대사관에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "(중국 측이) 기본적으로 중국과 북한의 관계는 특히 정무적인 것보다도 경제 협력에 초점을 맞춘 것이라는 쪽으로 이야기했고, 그런 인상을 많이 받았다"며 "비교적 상세한 기술을 들을 수 있었다"고 설명했다.



왕이 중국 외교부장은 지난달 24일 김 위원장의 단둥 방문 당시 일정을 함께했으며, 이달 5일에는 중국을 찾은 김성남 국제비서와 회동했다.



조현 외교부 장관은 전날 중국 베이징 댜오위타이(釣魚臺) 국빈관에서 왕 부장과 양국 관계, 한반도 문제 등에 관해 의견을 나눴다.



조 장관은 회담 이튿날인 이날 취재진에 "북중 간 교류가 계속 있었고, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담 계기에 미중러 간의 회동 가능성이 높아지고 있는 상황"이라며 "또 아직은 가능성 정도 수준의 이야기지만 북미 정상회담이 개최될 수도 있기 때문에 이런 것을 망라해서 한반도 문제에 관해서도 왕 부장과 깊이 있는 의견을 나눴다"고 말했다.



조 장관은 "저는 우리가 한반도 평화의 직접 당사자로서 한반도 문제는 사활적 이익이라는 점을 강조하고 관련 설명을 했고, 중국에도 한반도 평화의 안정이 중국 국익에 부합한다는 점을 지적했다"며 "왕 부장도 그런 점에 동의한다고 했다"고 부연했다.



외교부 고위 당국자는 전날 회담에서 북미 정상회담 가능성에 대한 중국의 설명도 있었다고 전했다.



이 당국자는 "(회담 이후) 제 인상을 말씀드리자면 가능성은 있으나, 그 가능성이 그렇게 크지는 않다"며 "결국은 미국의 상황과 도널드 트럼프 미국 대통령의 의지 등이 가장 중요한 변수고, 또 하나의 변수는 북측이 이것을 얼마나 받아들이느냐는 것인데, 종합해볼 때 현 상황에서는 가능성을 배제할 수 없다는 것"이라고 했다.



그러면서 "우리로서는 대비하고 우리 국익이 훼손되는 일이 없도록 해야 한다는 정도로 (중국 측에) 이야기했다"고 덧붙였다.



외교부 고위 당국자는 이번 선전 APEC 정상회의 기간 개최 가능성이 거론되고 있는 미중러 정상회의가 소수 강대국이 이해당사국들을 배제한 채 국제 질서를 결정한 '얄타회담'(1945년)을 연상시킨다는 우려에 관한 견해도 확인했다.



이 당국자는 "미중러 회담이 있을 경우 이것이 '제2의 얄타회담'이 돼서는 안 된다, 한반도 문제에 대해 우리의 국익이 훼손될 수는 없다는 입장을 미국뿐만 아니라 중국에도 분명히 밝힌 바 있고, 어제도 충분히 밝혔다"고 전했다.



이어 이 당국자는 북한을 핵보유국으로 인정한다거나 한반도 평화체제 구축에 반하는 결정을 도출하는 상황이 있어서는 안 된다는 한국 정부의 입장을 중국이 잘 이해했다고 설명했다.



전날 한중 회담에서는 한국의 반중 정서와 중국의 서해 구조물 문제 등 양국 간의 이슈에 관해서도 의견 교환이 있었다.



조현 장관은 "앞으로 중국과 한중 관계 등 관심 사안에 대해 협의해나가고, 내년 수교 35주년을 맞아 양국 국민이 체감할 수 있는 변화를 이번 APEC 계기 정상회담에서 만들 수 있도록 준비해나가자는 데 뜻을 같이했다"고 말했다.

<연합>

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