[속보] 美 관제통신 마비에 멈췄던 하늘길…인천공항 미국행 노선 운항 재개·정상화 전환

미국 전역의 항공관제 시스템에 비상등이 켜지면서 대규모 항공기 운항 중단 사태가 발생했고, 이에 따라 인천국제공항을 오가는 미주 노선도 줄줄이 결항과 지연 차질을 빚고 있다.

13일(현지시간) 미국 뉴저지주 뉴어크 리버티 공항에서 항공편 차질로 짐을 찾으려고 기다리는 승객들. 연합뉴스

14일 항공업계에 따르면 전날 미국 연방항공청(FAA)은 관제통신 시스템에 심각한 장애가 발생하자 비상 상황과 안전 확보를 이유로 미국 전역의 모든 공항에 항공기 이륙 전면 중단(지상중지) 명령을 내렸다. 이 여파로 미국 현지 공항들은 물론, 유럽과 캐나다 등 국제선 전반에 연쇄 혼란이 빚어졌다.

인천공항공사와 국내 항공사들도 즉각 대응에 나섰다. 대한항공은 당초 결항을 검토하거나 조치했던 인천~애틀랜타, 보스턴, 뉴욕 노선 등에 대해 미국 현지의 이륙 중단 조치 해제에 맞춰 운항을 재개하고 시간표를 재조정하기로 했다. 아시아나항공 역시 뉴욕 노선 등의 한때 결항 결정을 내렸으나 오후 시간대 정상 운항으로 전환하는 한편, 로스앤젤레스(LA) 등 미주 전역을 향하는 항공편의 후속 지연 가능성에 대비해 실시간 모니터링과 승객 안내를 강화하고 있다.

이번 사태를 촉발한 미국의 이륙 중단 조치는 발령 후 약 4시간 만에 해제되어 점진적으로 운항 재개 수순을 밟고 있다. 그러나 수천 편에 달하는 항공기가 이미 결항되거나 회항하면서 전 세계 공항의 항공기와 승무원 스케줄이 크게 꼬인 상태다. 항공업계 관계자는 통신 장애 자체는 해소되었으나 글로벌 항공망의 정상적인 스케줄 회복에는 다소 시간이 소요될 것으로 내다봤다.

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