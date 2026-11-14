‘고독한 미식가’ 마츠시게 유타카, 전남 남도 음식 알린다

전남광주의 음식 명가를 찾아 촬영하는 모습. 전남광주통합특별시

인기 일본 드라마 ‘고독한 미식가’의 주연 배우 마츠시게 유타카가 전남의 음식과 식문화를 일본 시청자들에게 소개한다.

단순히 유명 음식점을 방문하는 데 그치지 않고 계절별 식재료와 남도 명인들의 음식 철학을 전한다.

전남광주통합특별시는 마츠시게 유타카와 함께 지역 전통시장과 노포, 음식 명인 등을 조명하는 특집 다큐멘터리를 제작해 일본 관광객 유치에 나선다고 13일 밝혔다.

시에 따르면 이번 다큐멘터리는 남부권 광역관광 개발사업의 하나인 ‘2026년 명가·명인 연계 남도한상 상품화’ 사업의 일환으로 기획됐다. 유명 음식점을 방문하는 데 그치지 않고 계절별 식재료와 남도 명인들의 음식 철학이 담긴 한상차림을 소개하는 데 초점을 맞췄다.

촬영은 오는 16일까지 일주일간 진행된다. 지역민의 일상이 담긴 전통시장과 오랜 역사를 지닌 노포, 전통 음식 명인들의 공간 등을 중심으로 남도의 음식 문화를 카메라에 담는다.

주요 촬영지는 나주 목사고을시장과 담양, 강진, 해남, 영암, 무안 등이다. 나주 목사고을시장의 곰탕을 비롯해 담양의 기순도 전통장·양태수 전통주·안복자 한과 명인, 강진 달빛한옥마을, 해남 고구마빵, 영암 독천 낙지, 무안 짚불구이 등이 소개된다.

이번 다큐멘터리는 오는 12월 16일 일본 RKB 마이니치 방송을 통해 1시간 분량의 특집 프로그램으로 방영될 예정이다.

전남광주통합특별시는 마츠시게 유타카의 출연을 계기로 일본 내 남도 음식과 지역 관광자원의 인지도를 높이고 이를 해외 관광객 유치로 연결한다는 계획이다.

최영주 전남광주통합특별시 관광국장은 마츠시게 유타카의 방문이 전남의 풍성한 식재료와 종가·명인 문화의 가치를 일본 현지에 생생하게 전달할 것으로 기대했다. 이어 인기 콘텐츠의 파급력을 활용해 해외 관광객 유치와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다고 밝혔다.

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