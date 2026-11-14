“이제 방 빼세요” 붙은 올공 텐트촌…날 추워지자 ‘보온용 은박’이 텐트를 감싸네 [유희태 기자의 ‘있었다’]

물건은 말이 없다. 대신 흔적이 말한다. 게중 엉뚱한 자리에 있는 물건은 눈길을 붙잡는다. 왜 이것이 여기 있을까. 그 자리에 앉아 오래 바라보고, 쥐어 보고, 냄새도 맡아 본다. 그래도 모르는 것은 내력을 아는 사람을 찾아 묻고 듣는다. 물건 뒤에는 사람이 있고, 사람에게는 사연이 있다. 그 사연 속에 우리 시대의 모습이 있다. 사건에 가려 보이지 않던 풍경을 줍는다. 거기, 그것이 있었다.

13일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 은박 보온재로 벽면을 감싼 텐트에 태극기가 걸려 있다. 봉쇄 시위는 이날로 162일째다.

은박이 텐트를 감쌌다. 13일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장(티켓링크 라이브 아레나) 일대. 녹색 테이프로 이어 붙인 은박 보온재가 천막 벽면을 덮었고, 그 위로 태극기와 유튜브 채널 팻말이 걸렸다. 입구 옆 흰 플라스틱 의자 발치엔 은행잎이 쌓였다.

수도권을 중심으로 초겨울 추위가 찾아왔다. 장마철 천막은 비를 막는 용도였다. 지금은 추위를 막는다. 파란 천막은 투명 창 안쪽에 은박을 덧댔다. 언덕 위 텐트도 은박을 뒤집어썼고, 그 앞엔 송파구 종량제 봉투가 걸렸다. 흰 천막 앞엔 비옷이 옷걸이째 걸려 있었다.

13일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대 노랗게 물든 은행나무 아래 ‘올공혁명, 이제 모든 국민이다’ ‘국민을 우롱하는 선관위를 해체하라’ 등의 현수막이 걸려 있다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 투표지가 보관된 이 경기장 앞 봉쇄 시위는 162일째 이어졌다. 개표소였던 이 경기장으로 투표함이 옮겨진 6월 5일부터 참가자들이 일대를 지켰다. 10월 29일 투표지 약 247만장이 모두 반출된 뒤에도 천막은 남았다. 그사이 은행나무가 노랗게 물들었다. 그 아래로 ‘올공혁명, 이제 모든 국민이다’ ‘국민을 우롱하는 선관위를 해체하라’ 등 현수막이 걸렸다.

◆번호 매긴 최고장이 있었다

달라진 건 텐트만이 아니었다.

천막과 기둥마다 같은 안내문이 매달렸다. 제목은 ‘자진 철거 및 철수 촉구(최고)’. 경기장 관리·운영사인 한국체육산업개발 명의다. 이행 기한은 19일 24시. 회사는 앞서 두 차례(10월30일∼11월5일, 11월6일∼12일) 촉구했다고 적었다. 기한을 넘기면 가처분 신청과 손해배상 청구, 형사상 조치에 나서겠다는 내용도 담겼다. 주인을 알 수 없는 물품은 올림픽공원 벨로드롬 경기장 1층에 한 달간 보관한다고 했다. 안내문 위엔 ‘1-49’ ‘1-62’ ‘1-69’ ‘1-87’ 같은 번호가 손글씨로 적혔다.

지난 7월 10일 한 참가자가 비닐을 씌운 텐트 옆에서 두 주먹을 치켜들고 있다. 오른쪽은 13일 경기장 일대 텐트마다 운영사 한국체육산업개발 명의의 ‘자진 철거 및 철수 촉구(최고)’ 안내문이 매달린 모습.

안내판 옆엔 참가자들이 세운 입간판이 섰다. 체육회는 철수를 요구할 ‘법적 근거나 권한이 없으며’라는 문구가 적혔다. 그 너머 빨간 플라스틱 의자 사이에선 참가자들이 태극기와 성조기를 머리 위로 들고 만세를 불렀다.

13일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 집회 참가자들이 ‘자진 철거 및 철수 촉구(최고)’ 안내판 옆에서 태극기와 성조기를 들고 만세를 부르고 있다.

기한이 또 미뤄지자 경찰관에게 묻는 이도 있었다. 한 참가자는 음식은 괜찮은지 물었다. 음식은 된다는 걸 확인한 그는 계속 있겠다는 말을 남기고 자리를 떴다.

◆비운 출입구 뒤엔 잔해 더미가 있었다

2-2 출입구엔 셔터가 내려졌다. 바리케이드엔 ‘물품(텐트, 현수막 등) 적치 금지’ 안내문이 붙었고, 출입금지 테이프 안쪽 바닥엔 낙엽만 흩어졌다. 방석 같은 자잘한 물품도 보이지 않았다. 치운 것들은 주차장 뒤편에 모였다. 은박 매트와 녹색 발포 매트, 스티로폼 상자, 두유 제조기 상자가 한데 쌓였다.

지난 6월 11일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 2-3 출입구 앞에서 참가자들이 돗자리를 깔고 앉아 있다. 오른쪽 사진은 13일 2-2 출입구엔 셔터가 내려진 채 바리케이드와 ‘물품(텐트, 현수막 등) 적치 금지’ 안내문이 설치된 모습.

13일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 주차장 뒤편에 은박 매트와 발포 매트, 스티로폼 상자 등이 쌓여 있다.

지난 6월 11일 시위 참가자들이 테이프로 경기장 창문을 봉쇄한 모습. 오른쪽은 13일 적치물이 제거된 모습.

◆듬성해진 숲엔 낙엽이 있었다

경기장 뒤편은 여름만 해도 바닥이 보이지 않을 만큼 텐트가 빽빽했던 곳이다. 이제는 텐트 사이 빈자리를 낙엽이 덮었다. 녹색 매트 위엔 하늘색 우산과 접이식 탁자가 얹혀 있었다.

지난 6월 17일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 뒤편 숲 그늘에 참가자들이 앉아 있다. 앞쪽엔 ‘위생장갑’ ‘분리수거 비닐 종량제 봉투’ 등이 적힌 보급품 상자가 놓여 있다(왼쪽). 13일 텐트 사이 빈자리를 낙엽이 덮고 있다(오른쪽).

◆불탄 현수막이 있었다

신경전은 여전했다. ‘자유와혁신 당대표 황교안’이라고 적힌 현수막엔 누군가 불을 붙여 낸 구멍이 뚫렸다. 안경 너머 두 눈과 양 볼, 당명 글자 두 곳이다. 한 유튜버가 거치대에 끼운 휴대전화로 현수막을 찍으며 시청자들에게 상황을 설명했다. 근처에 대기하던 정당 관계자는 곧바로 현수막을 떼어 냈다.

13일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에 걸린 ‘자유와혁신 당대표 황교안’ 현수막의 눈과 볼 부위에 불에 탄 구멍이 나 있다. 한 남성이 이를 휴대전화로 촬영하고 있다(위). 구멍 너머로 한 남성이 통화하고 있다(아래).

◆과일컵이 있었다

한 남성이 빨간 바구니에서 방울토마토와 포도가 담긴 플라스틱 컵을 꺼내 건넸다. 분홍 패딩 차림의 여성이 손을 내밀어 받았다.

13일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 한 참가자가 방울토마토와 포도가 담긴 과일컵을 나눠주고 있다.

◆맞은편엔 콘서트 인파가 있었다

맞은편 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에선 이날 투모로우바이투게더(TXT) 월드투어 서울 공연이 열렸다. 펜스를 따라 늘어선 팬들은 핸드볼경기장 앞 참가자보다 많았다. 더불어민주당 김영진 의원실이 확보한 한국체육산업개발 자료에 따르면 핸드볼경기장에선 봉쇄 이후 콘서트 등 대관 행사 25건이 취소되거나 열리지 못했다. 10월12일 기준 추정 피해액은 31억1100만원이다.

13일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽체조경기장) 앞 펜스를 따라 투모로우바이투게더(TXT) 공연 팬들이 줄지어 서 있다. 앞쪽은 핸드볼경기장 일대에 세워진 ‘자진 철거 및 철수 촉구(최고)’ 안내판.

◆그리고 은박이 있었다

여름에도 올림픽공원 핸드볼경기장 출입구 곳곳에는 은박이 있었다. 그땐 은박 돗자리가 바닥에 깔렸다. 2-3 출입구 앞 보도블록 위에 은박 돗자리가 펼쳐졌고, 참가자들은 생수병을 줄지어 놓고 그 위에 앉았다. 다섯 달이 지나 은박은 바닥에서 일어섰다. 이젠 텐트 벽을 감싼다. 주차장 뒤편 잔해 더미에도 구겨진 은박이 섞여 있었다.

종이도 바뀌었다. 여름 출입구 앞 수칙판엔 ‘출력물(피켓)을 사용하지 않습니다’라는 문장이 손글씨로 적혀 있었다. 지금 텐트마다 매달린 건 인쇄된 최고장이다. 그 위 손글씨는 ‘1-87’ 같은 번호뿐이다. 맞은편 KSPO DOME엔 여름에도 공연 현수막이 걸려 있었다. 현수막 속 얼굴이 바뀌었다. 기한은 19일 자정이다.

13일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장, 은박 텐트 벽면에 노랗게 물든 은행나무가 비치고 있었다.

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