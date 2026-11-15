190억 한남더힐 압류 해제부터 3조 재산설까지…연예계 뒤흔든 화제들 [금주의 연예계]

11월 둘째 주 연예계는 크고 작은 이슈들이 잇따르며 연일 화제를 모았다. 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현의 190억 원대 한남더힐 압류 해제 소식부터 재산 3조 원설에 발끈한 배우 이서진, 학교폭력 의혹에 휩싸인 차예련, 과거 사망 교통사고와 관련한 구호 조치 의혹에 반박한 박신영까지. 스타들의 부동산과 재산을 둘러싼 관심부터 사생활 논란과 무거운 사회적 이슈까지 다양한 소식이 이어지며 대중의 이목을 집중시켰다. 화려한 스포트라이트 뒤편에서 펼쳐진 스타들의 엇갈린 희비와 해명, 그리고 논란까지 한 주간 연예계를 뜨겁게 달군 주요 이슈를 짚어봤다.

사진=세계일보 자료사진, 연합뉴스

◆ 옥주현, 190억 한남더힐 압류 닷새 만에 해제…임의경매는 여전히 진행 중

그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 소유한 190억원대 한남더힐 펜트하우스의 압류 조치가 해제됐다.

13일 대법원 인터넷등기소에 따르면 서울 용산구 한남동 한남더힐 펜트하우스에 대한 용산구청의 압류 조치가 지난 11일 해제됐다. 앞서 용산구청 세무관리과는 지난 6일 해당 부동산을 압류했으나, 불과 닷새 만에 조치가 해제된 것이다.

옥주현의 한남더힐을 둘러싼 논란은 지난달 법원의 임의경매 개시 결정이 알려지면서 불거졌다.

옥주현은 지난해 해당 주택을 190억원에 매입했으며, 지난 4월 소유권 이전 등기를 마쳤다. 그러나 지난달 14일 서울서부지법이 해당 부동산에 대한 임의경매 개시 결정을 내린 사실이 알려지면서 부동산 매입 과정과 채무 관계에도 관심이 집중됐다.

이후 용산구청의 압류 소식까지 전해지며 상황이 더욱 주목받았다. 다만 이번 압류 해제가 법원의 임의경매 절차 종료를 의미하는 것은 아니다. 지방자치단체의 압류 조치와 법원의 임의경매는 별개의 절차인 만큼, 경매 진행 여부는 향후 채무 변제 상황 등을 지켜봐야 할 것으로 보인다.

앞서 옥주현 측은 임의경매 개시와 관련해 공식 입장을 통해 “법인과 투자사 간 인수합병(M&A) 성사에 따른 채무 정리 절차”라고 설명했다.

이어 “현재 투자사와 구체적인 채무 변제 및 정리 절차를 진행하고 있으며, 사업 계획에 따라 투자사가 관련 대여금 전액을 상환할 예정”이라고 밝혔다.

이번 압류 해제 이후 임의경매 절차에도 변화가 있을지 관심이 모이는 가운데, 옥주현 측이 밝힌 채무 정리 계획이 어떻게 진행될지도 주목된다.

한편 옥주현은 1998년 그룹 핑클로 데뷔해 가수로 활동했으며, 이후 뮤지컬 배우로 영역을 넓혔다. ‘아이다’, ‘시카고’, ‘레베카’ 등 다수의 작품에서 주연을 맡으며 뮤지컬 무대에서 활약하고 있다.

◆ 이서진, 재산 3조 원설에 발끈…“웃기지 마, 요즘 먹고살기 힘들어”

배우 이서진이 자신을 둘러싼 재벌급 재산설에 직접 해명했다.

지난 12일 강남의 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에는 이서진, 김광규, 하지원과 함께 싱가포르에서 미식 여행을 즐기는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이번 만남은 SBS 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’ 촬영차 싱가포르를 찾은 이서진, 김광규, 하지원과 강남이 재회하면서 성사됐다. 과거 이서진과 치킨 광고를 함께 촬영했던 강남은 오랜만에 만난 이서진을 보자 “형 똑같다. 그대로다. 안 늙는다”며 놀라움을 감추지 못했다.

이후 네 사람은 싱가포르의 고급 씨푸드 레스토랑을 찾았다. 식사 도중 강남은 이서진을 향해 “형에 대해 잘 몰랐는데 같이 촬영하고 나서 찾아보니 어마어마한 부자라고 하더라”고 운을 뗐다.

이에 김광규가 강남에게 어느 정도의 재산을 예상하느냐고 묻자 강남은 망설임 없이 “3조 원”이라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이서진은 곧바로 “웃기지 마. 무슨 소리 하고 있어. 다 거짓말이야. 요즘 먹고살기 힘들다”며 발끈했다. 그러나 강남은 이에 굴하지 않고 이서진이 방송 활동을 쉬는 동안에도 SNS를 통해 두바이 등 해외에서 여유로운 시간을 보내는 모습을 언급하며 “모든 연예인이 부러워하는 삶”이라고 부러움을 드러냈다.

이날 식사 자리에서는 재산 이야기에 이어 밥값을 둘러싼 또 다른 승부가 펼쳐졌다. 강남은 이서진이 출연하는 지상파 예능 프로그램 ‘비서진’ 팀과 자신의 유튜브 제작진을 비교하며 식사비 맞히기 내기를 제안했다.

그는 “형 방송은 지상파에 이서진까지 있는데 우리는 개인 유튜버다. 대기업과 소상공인의 대결”이라며 남다른 자신감을 보였다.

양 팀은 실제 식사 금액을 놓고 예상 금액을 제시했다. 강남은 1400싱가포르달러, 이서진은 1500싱가포르달러를 예상했고, 결과적으로 이서진의 예상이 실제 금액에 더 가까웠다. 약 150만 원에 달하는 식사비를 모두 부담하게 된 강남은 “제작비가 없다. 다음 주 영상 못 내보내겠다”며 울상을 지었다.

반면 이서진은 여유로운 표정으로 “잘 먹었다, 강남아”라고 인사해 웃음을 더했다.

식사 후에는 센토사섬의 공중 그네인 자이언트 스윙에 도전하며 또 다른 재미를 선사했다. 고소공포증을 드러내며 비명을 지른 김광규와 달리 이서진은 상공에서도 두 손을 번쩍 들어 올리는 여유를 보였다. 하지원 역시 함께하며 네 사람의 유쾌한 여행을 완성했다.

한편 이서진은 배우 활동 외에도 남다른 집안 배경으로 관심을 받아왔다. 할아버지 이보형 씨는 서울은행장과 제일은행장을 지냈으며, 아버지 이재응 씨는 안흥상호신용금고 대표를 맡았다. 미국 뉴욕대학교에서 경영학을 전공한 이서진은 2011년 에스크베리타스자산운용 상무로 영입되기도 했다.

이처럼 남다른 이력과 집안 배경으로 재산 관련 이야기가 꾸준히 따라붙고 있지만, 이서진은 이번 영상에서 강남의 과장 섞인 질문에 특유의 솔직하고 능청스러운 입담으로 응수하며 웃음을 안겼다.

◆ 박신영, 사망 교통사고 후 구호 조치 의혹 반박…“허위사실 법적 대응”

사진=연합뉴스 제공

아나운서 출신 방송인 박신영이 과거 사망 교통사고와 관련해 제기된 구호 조치 의혹을 반박했다.

박신영은 11일 자신의 SNS에 장문의 입장문을 게재하고 최근 불거진 교통사고 관련 논란에 대해 입을 열었다.

최근 온라인과 일부 매체를 통해 사고 직후 박신영이 차량에서 내리지 않은 채 숨어 있었으며, 오토바이 운전자가 차량 아래에 끼어 있었음에도 별다른 구호 조치를 하지 않았다는 주장이 확산됐다.

이에 대해 박신영은 “사고 직후 제가 차에서 내려보지도 않은 채 숨어 있었다거나, 고인이 차량 아래에 끼어 있었는데도 아무런 조치를 취하지 않았다는 등의 주장이 퍼져 나갔다”며 “이는 실제 사고 당시 상황과 제 행동과는 다른 내용”이라고 반박했다.

그는 당시 차량의 긴급 SOS 시스템을 통해 사고 사실을 알리고 구조를 요청했다고 설명했다. 그는 “사고 당시 에어백이 전개되면서 차량의 긴급 SOS 시스템이 자동으로 작동했고, 차량 내 스피커를 통해 연결된 통화에서 직접 사고 사실을 알리고 구조를 요청했다”며 “긴급 신고와 위치 확인을 위한 통화가 계속되고 있어 곧바로 차량에서 내리지 못했다”고 밝혔다.

그러면서 “당시 현장에 다가온 목격자에게도 차량 문을 열어 신고 중이라는 사실을 알렸다”며 사고 직후 아무런 조치도 하지 않았다는 주장은 사실과 다르다고 강조했다.

그동안 별다른 해명을 내놓지 않았던 이유에 대해서도 언급했다. 사고로 한 사람이 목숨을 잃은 만큼 자신의 입장을 밝히는 것이 유가족에게 또 다른 상처가 될 수 있다는 생각에 조심스러웠다는 것이다.

박신영은 “한 사람이 돌아가신 상황에서 저에 관한 기사가 사실과 다르다는 이유로 적극적으로 해명하는 것이 과연 고인과 유가족분들께 인간으로서 지켜야 할 도리인지 고민했다”며 “자칫 사고의 책임을 회피하려는 모습으로 비칠까 두려웠고, 무엇보다 유가족분들께 또 다른 상처가 될까 염려스러웠다”고 털어놨다.

그러나 침묵이 길어지는 동안 사실과 다른 내용들이 반복적으로 확산하면서 더 이상 입장을 밝히지 않을 수 없었다고 전했다.

박신영은 “제가 침묵하는 사이 사실과 다른 이야기들이 일부 유튜브 채널과 매체를 통해 반복적으로 재생산되고 확산됐다”며 “그렇게 만들어진 이야기들이 어느 순간 사실처럼 받아들여졌고, 제가 하지 않은 행동들에 대해서까지 비난받아야 했다”고 토로했다.

다만 이번 해명이 사고에 대한 책임을 부인하려는 것은 아니라고 선을 그었다. 박신영은 “사고에 있어 제가 잘못한 부분들은 온전히 제 책임이라고 생각하며 살아왔다”며 “재판이 끝났다고 해서 사고가 끝난 것은 아니고, 법적인 책임을 다했다고 해서 마음의 책임까지 사라지는 것은 아니라고 생각한다”고 밝혔다.

이어 “매일 저와 연관된 사고로 누군가가 목숨을 잃었다는 사실을 스스로에게 상기시키며 살아가고 있다”며 고인과 유가족을 향한 사죄의 마음을 전했다.

그러면서 “사실과 다른 내용을 담은 보도, 허위사실 유포, 악의적인 사실관계 왜곡, 명예훼손과 모욕에 해당할 수 있는 인신공격 등에 대해 법률적 검토를 거쳐 단호하게 대응하겠다”고 예고했다.

한편 박신영은 2021년 5월 서울 마포구 상암동에서 차량을 운전하던 중 오토바이와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 제한속도 시속 40㎞인 도로에서 시속 102㎞로 주행한 것으로 조사됐으며, 오토바이 운전자 역시 적색 신호에 교차로로 진입한 것으로 파악됐다.

이 사고로 50대 배달원이 숨졌으며, 박신영은 같은 해 12월 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 벌금 1500만 원을 선고받았다. 사고 이후 방송 활동을 중단했던 그는 최근 사업가로 변신한 근황을 전했으며, 틱톡 라이브 등 온라인 활동도 이어가고 있다.

◆ 차예련, 학폭 의혹 속 SNS 공구 링크 삭제…소속사 “판매 종료 때문”

배우 차예련이 학교폭력 의혹에 휩싸인 가운데 개인 SNS 프로필에서 공동구매 홍보 링크를 삭제해 관심이 쏠리고 있다.

12일 연예계에 따르면 최근 차예련의 SNS 프로필에서 그동안 운영해 온 김치찜과 앞치마 등의 공동구매 관련 홍보 문구와 구매 링크가 사라졌다. 현재는 개인 유튜브 채널 링크만 남아 있는 상태다.

일각에서는 학교폭력 의혹이 불거진 이후 이뤄진 변화라는 점에서 여론을 의식한 조치가 아니냐는 추측도 나왔다. 그러나 소속사 HB엔터테인먼트 측은 지난 11일 “공동구매 판매 기간이 종료돼 링크를 내린 것”이라며 “해당 업체와의 계약은 유지 중”이라고 설명했다. 계약 해지나 논란에 따른 판매 중단이라는 해석에는 선을 그은 것이다.

차예련은 지난달 말 한 온라인 커뮤니티에 게시된 학교폭력 폭로글로 논란에 휩싸였다. 당시 작성자는 1985년생 여배우로부터 학창 시절 지속적인 폭행과 괴롭힘을 당했다고 주장했다. 이후 게시글에 담긴 출신 학교와 나이 등의 단서를 바탕으로 차예련이 가해자로 지목되면서 의혹이 확산됐다.

폭로글 작성자는 학창 시절 신체적 폭력을 당했으며 이로 인해 현재까지도 정신적인 고통을 겪고 있다는 취지의 주장을 펼쳤다. 다만 해당 내용은 작성자의 일방적인 주장으로, 사실관계는 확인되지 않았다.

이에 차예련의 소속사는 의혹이 제기된 직후 “명백한 사실무근”이라며 강하게 부인했다. 이후에도 추가 입장문을 통해 “악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다”고 밝혔다. 허위사실 유포 등에 대한 법적 대응 방침도 재차 강조했다.

이후 차예련의 SNS 프로필 사진과 게시물 등에 변화가 생기면서 온라인상에서도 관심이 이어졌다. 기존 프로필 사진이 변경되고 일부 게시물이 삭제된 데 이어 이번에는 공동구매 관련 홍보 문구와 링크까지 사라지면서 다양한 해석이 나왔다.

다만 소속사는 공동구매 링크 삭제가 판매 일정 종료에 따른 것이라고 설명한 만큼, 이를 학교폭력 의혹이나 여론과 직접적으로 연결 짓기는 어렵다.

학교폭력 의혹을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 차예련 측이 향후 추가 입장을 내놓을지에도 관심이 모인다.

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