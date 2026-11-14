8m 크리스마스트리 보며 호박라떼 한잔…한정 메뉴 쏟아진다

계절 식재료를 활용한 시즌 메뉴가 잇따라 등장하고 있다. 고구마와 밤, 단호박 등 익숙한 재료를 음료와 디저트로 재해석하는가 하면, 크리스마스트리와 조명을 설치한 공간에서 겨울 간식을 즐길 수 있도록 구성한 곳도 있다.

시몬스 제공

커피전문점뿐 아니라 가구·침대업체까지 식음료 메뉴를 강화하고 있다. 계절 한정 메뉴로 새로운 맛을 선보이는 동시에 매장을 찾는 고객에게 먹거리와 볼거리를 함께 제공하려는 움직임이다.

14일 업계에 따르면 시몬스는 경기 이천의 복합문화공간 '시몬스 테라스'에 있는 카페 '시몬스 그로서리 스토어'에서 겨울 시즌 신메뉴를 출시했다.

새롭게 선보인 음료는 드래프트 커피, 펌킨 스파이스 라떼, 바나나 푸딩 라떼 등 3종이다.

드래프트 커피는 잔 가장자리에 시나몬 설탕을 입히고 부드러운 질감을 살려 달콤한 흑맥주를 연상시키도록 만들었다. 펌킨 스파이스 라떼는 호박 퓨레에 향신료를 더해 달콤하면서도 깊은 풍미를 냈다.

바나나 푸딩 라떼는 바나나우유 위에 바나나 푸딩을 올린 음료다. 카페인이 없어 커피를 마시지 않는 고객도 선택할 수 있다.

디저트도 늘렸다. 당근 케이크와 블루베리 케이크, 레드벨벳 케이크 등 케이크 3종과 겨울철 대표 간식인 붕어빵을 함께 판매한다.

시몬스는 신메뉴 출시를 크리스마스 행사와 연계했다. 지난달 30일부터 시몬스 테라스에서 '별빛 테라스, 크리스마스가 빛나는 곳'을 주제로 트리 및 일루미네이션 행사를 진행하고 있다.

잔디정원에는 높이 8m의 대형 트리를 중심으로 크고 작은 트리를 배치한 '크리스마스 트리 포레스트'를 조성했다. 건물 외벽에는 조명을 활용한 연출을 선보이고, 음악에 맞춰 조명이 반짝이는 '트윙클 타임'도 운영한다.

행사는 다음 달 27일까지 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 진행된다.

이케아 코리아는 가을 식재료를 활용한 한정 메뉴를 이달 말까지 전국 이케아 스웨디시 레스토랑에서 판매한다.

지난 9월 출시한 메뉴는 고구마와 단호박, 밤 등을 활용한 식사와 디저트로 구성됐다.

고구마튀김은 고구마 특유의 은은한 단맛을 살렸으며, 함께 곁들일 수 있는 치폴레 아이올리 소스도 마련했다. 단호박 스몰 샐러드는 단호박의 달콤함에 당근의 식감을 더했다.

단호박죽에는 단호박과 맷돌호박을 함께 사용해 구수한 맛을 냈다.

디저트로는 밤의 달콤한 맛을 살린 보늬밤 몽블랑 케이크와 자색고구마 쫀득볼을 선보였다. 자색고구마 쫀득볼은 쫀득한 피 안에 고구마 앙금을 채웠다. 자색고구마 타르트도 지난달 2일부터 판매하고 있다.

가구 쇼핑을 위해 방문한 고객이 식사부터 디저트까지 가을 식재료를 활용한 메뉴를 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

스타벅스 코리아는 국내산 고구마와 밤을 활용한 가을 시즌 메뉴를 선보였다.

지난 9월 출시한 '카스텔라 고구마 라떼'는 전남 무안 군고구마를 활용한 소스에 우유를 섞고 카스텔라 가루와 펄 토핑을 더한 음료다.

밤을 활용한 디저트도 마련했다. 국내산 밤을 사용한 '마롱 몽블랑 치즈 케이크'와 밤으로 속을 채운 '마롱 마들렌', '보늬밤 몽블랑 치즈 케이크' 등이다.

가을 대표 음료인 '블랙 글레이즈드 라떼'도 재출시했다. 국내산 호지차를 활용한 '호지 글레이즈드 티 라떼'는 구수한 차에 달콤한 폼을 더한 메뉴다.

투썸플레이스도 밤과 고구마를 생크림 케이크에 접목했다.

지난 8월 '촉촉한 밤 생크림 케이크'와 '부드러운 고구마 생크림 케이크'를 출시해 가을철 식재료를 케이크로 즐길 수 있도록 했다.

메가MGC커피는 지난달 29일 겨울 시즌 신메뉴 5종을 출시했다.

이번에는 음료뿐 아니라 간단한 식사나 간식으로 먹을 수 있는 메뉴까지 함께 선보였다.

푸드 메뉴는 '바삭허니 엠지씨네 컵치킨'과 '엠지씨네 마라 떡볶이'다.

컵치킨은 순살 치킨에 달콤하고 짭조름한 허니소이 소스를 더했다. 마라 떡볶이는 떡과 푸주, 사각유부, 소시지 등을 넣어 마라탕 특유의 얼얼한 맛을 살렸다. 두 메뉴 모두 간편하게 먹을 수 있는 컵 형태로 구성했다.

음료는 '딥 초코 체리 프라페', '쫀득 모찌 밀크티', '매실 모과차' 등 3종이다.

딥 초코 체리 프라페는 초콜릿에 체리를 더해 프랑스 디저트인 포레누아 케이크의 맛을 음료로 구현했다. 쫀득 모찌 밀크티는 율무의 고소함과 모찌펄의 씹는 식감을 강조했다.

매실 모과차는 모과와 매실을 조합한 음료로 따뜻하게 또는 차갑게 즐길 수 있다.

메가MGC커피는 매콤한 마라 떡볶이에 달콤한 프라페를 곁들이는 등 음료와 음식을 함께 구매할 수 있도록 메뉴를 기획했다.

할리스는 홍시와 곶감, 흑임자 등 한국적인 식재료를 활용한 가을 시즌 메뉴 5종을 선보였다.

대표 메뉴인 '호감 스무디'는 홍시와 곶감에 초콜릿 소스를 더하고 찹쌀떡을 올린 음료다. 주황빛 음료에 호랑이 무늬를 연상시키는 디자인을 적용해 보는 재미까지 살렸다.

흑임자를 활용한 메뉴도 마련했다. '흑임자 라이스 할리치노'는 흑임자에 버터크림을 조합하고 쌀 토핑을 올려 고소하면서도 바삭한 식감을 냈다. '흑임자 버터크림 라떼'와 '흑임자 초코 롤케이크'도 함께 출시했다.

컴포즈커피는 가을 대표 식재료인 밤을 활용한 시즌 한정 디저트 '밤 티라미수'를 내놨다.

밤 티라미수는 마스카포네 크림과 밤 가나슈 필링을 조합했다. 용기에 담긴 케이크를 숟가락으로 떠먹는 형태로, 티라미수 특유의 부드러운 식감에 밤의 달콤하고 고소한 맛을 더했다.

메가MGC커피는 겨울 메뉴 출시 전 가을 식재료를 한데 모은 디저트도 선보였다.

지난 9월 출시한 '밤고구마단호박팥크림치즈빵'은 밤과 고구마, 단호박을 큼직하게 썰어 넣고 팥과 크림치즈, 소보로 크럼블을 더한 제품이다.

사과와 홍차를 조합한 '저당 골든애플 블랙티'도 함께 출시했다. 당 함량을 고려하는 소비자를 겨냥한 음료로, 취향에 따라 에스프레소 샷을 추가할 수 있도록 했다.

메가MGC커피에 따르면 같은 달 3일 먼저 선보인 가을 라떼 신메뉴 2종은 출시 1주일 만에 50만잔, 2주 만에 누적 100만잔이 판매됐다. 회사가 발표한 판매 실적이다.

계절 한정 메뉴 경쟁은 식재료를 활용하는 방식에서도 차이를 보이고 있다. 이케아는 고구마와 단호박을 식사 메뉴에 활용했고, 스타벅스와 투썸플레이스는 밤과 고구마를 음료·케이크로 선보였다. 할리스와 컴포즈커피는 홍시와 흑임자, 밤을 활용한 디저트에 집중했다.

시몬스는 한발 더 나아가 크리스마스 조명과 겨울 음료를 결합해 방문객이 공간 자체를 즐길 수 있도록 했다. 메가MGC커피는 겨울철 간편식과 음료를 함께 선보이며 카페에서 즐길 수 있는 먹거리의 범위를 넓혔다.

계절 식재료로 맛을 차별화하는 데 그치지 않고 고객이 매장을 방문해 무엇을 먹고 어떻게 시간을 보낼지까지 고려한 시즌 메뉴 경쟁이 이어지고 있다.

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