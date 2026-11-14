붕어빵 향 티슈에 발열 패딩까지…겨울 신상품 경쟁 뜨겁다

붕어빵 향이 나는 미용티슈부터 햇빛을 흡수해 열로 바꾸는 패딩, 눈길에서 미끄러짐을 줄이도록 설계한 방한화까지. 겨울을 앞둔 소비재·패션업계가 계절 특성을 살린 신상품을 잇달아 내놓고 있다.

모나리자 제공

아웃도어 브랜드들은 보온 소재와 발열 기술을 앞세워 겨울 의류 경쟁에 나섰다. 신발은 따뜻함뿐 아니라 착용 편의성과 접지력을 강조하고 있다. 생활용품 업계에서는 겨울철 간식의 향과 디자인을 제품에 접목한 이색 상품도 등장했다.

14일 업계에 따르면 아이더는 부드러운 촉감과 풍성한 볼륨감을 강조한 여성용 '몽글릿 구스 다운' 시리즈를 선보였다.

화산암 기반 원사를 활용한 '이지웜' 안감을 적용한 것이 특징이다. 체열을 흡수한 뒤 다시 방출하는 방식으로 보온성을 높이도록 설계했다.

제품군은 '폭스 미들 구스 다운', '후디 구스 다운', '폭스 롱 구스 다운', '벨벳 후디 구스 다운 베스트' 등으로 구성됐다. 길이와 디자인에 따라 선택할 수 있도록 제품군을 나눴다.

K2는 남성용 중헤비 다운 '에어로스피어'를 출시했다. 태양광을 흡수하는 발열 구스다운 충전재에 열 손실을 줄이는 특수 안감을 결합한 '히트돔' 기술을 적용했다.

겉감에는 10데니어 초경량 립스탑 소재를 사용했으며 후드와 밑단의 스트링으로 옷의 형태를 조절할 수 있도록 했다. 색상은 블루 그레이, 어스 스톤, 블랙 등 3가지다.

K2는 여성용 '솔라스피어'도 선보였다. 발열 구스다운에 에어로겔과 세라믹 소재를 활용한 단열 안감을 결합해 보온성을 강화했다. 숏다운과 롱다운으로 구성해 기장에 따른 선택 폭도 넓혔다.

휠라도 겨울 다운 경쟁에 가세했다. 미스토코리아가 전개하는 휠라는 경량 제품에 이어 보온성과 내구성을 강화한 '에어플로우 다운'을 출시했다.

앞서 지난 7월 선보인 '에어플로우 경량다운'은 실버 색상을 중심으로 일부 사이즈가 품절되는 등 소비자 관심을 끌었다. 휠라는 이 제품의 디자인을 겨울용 헤비다운으로 확장했다.

신제품은 은은하게 비치는 시어 소재와 빛의 각도에 따라 달라지는 광택을 살린 것이 특징이다. 경량다운에서 선보인 디자인을 유지하면서 겨울철 보온 기능을 강화했다.

겨울 신발 시장에서도 신제품 출시가 이어지고 있다.

노스페이스는 보온성과 접지력, 일상에서의 활용도를 고려한 '윈터 슈즈 컬렉션'을 출시했다. 방한화인 '부띠'와 슬리퍼 형태의 '뮬', 어린이용 방한화 등으로 구성했다.

대표 제품인 '눕시 부띠 숏'에는 윤리적 다운 인증(RDS)을 받은 구스다운 충전재를 사용했다. 안창에는 땀과 습기를 빠르게 흡수하고 건조하는 메리노 울 소재를 적용했다.

특히 눈과 얼음이 섞인 노면에서 접지력을 높이도록 특수 복합 고무 소재인 '아이슬랜딕 그립' 밑창을 사용했다. 여성 전용 '눕시 부띠 숏 플랫폼'에도 같은 기술을 적용했다.

간편하게 신고 벗을 수 있는 '스노우 뮬'과 '눕시 뮬'도 선보였다. 스노우 뮬은 발등의 신발끈을 조절할 수 있고, 눕시 뮬은 대표 패딩 제품인 눕시 다운 재킷의 퀼팅 디자인을 신발에 접목했다.

아이더는 겨울 신발 '비바체 웜'과 '비바체 미드2'를 출시했다.

비바체 웜은 플리스 털안감을 사용한 패딩 뮬로, 발을 쉽게 넣고 뺄 수 있는 형태다. 비바체 미드2는 첼시부츠 디자인을 접목한 단목 방한 스니커즈다. 퀼팅 패딩 소재와 발목 안쪽 지퍼를 적용했으며, 바닥에는 돌기형 패턴과 고무 소재 밑창을 사용했다.

생활용품 업계에서는 계절 분위기를 살린 이색 신제품이 등장했다.

생활위생 전문기업 모나리자는 겨울철 대표 간식인 붕어빵의 달콤한 향을 담은 '모나리자 붕어빵 티슈'를 출시했다.

제품에는 붕어빵을 연상시키는 향과 포장 디자인을 적용했다. 일반적인 생활용품에 겨울 간식의 특징을 접목해 실내 장식이나 연말 선물용으로도 활용할 수 있도록 했다.

100% 천연펄프를 사용했으며 형광증백제를 첨가하지 않은 무색 원단을 적용했다. 먼지 날림을 줄이는 지분 포집 시스템도 활용했다.

포장재 밑면에는 '푸시업' 기능을 넣었다. 티슈가 얼마 남지 않았을 때 포장 밑부분을 밀어 올려 마지막 장까지 쉽게 뽑아 쓸 수 있도록 한 구조다.

올겨울 신상품은 단순히 두껍고 따뜻한 제품에 머물지 않고 있다. 의류는 발열·단열 소재를, 신발은 보온성과 접지력을 강조한다.

생활용품은 향과 디자인으로 계절 분위기를 살린다. 같은 겨울 상품이라도 브랜드마다 소비자에게 내세우는 차별점이 달라지고 있다.

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