김장 안 하고 사 먹는 집 늘었다…삼성·LG부터 쿠쿠·미닉스까지 김치 보관 경쟁

김치를 직접 담그는 대신 필요한 만큼 사 먹는 가구가 늘면서 김치 보관 제품 시장에도 변화가 나타나고 있다. 많은 양의 김치를 오래 보관하는 대형 김치냉장고뿐 아니라 좁은 주방에 놓을 수 있는 미니 김치냉장고와 기존 냉장고에서 사용하는 전용 김치통까지 선택지가 넓어졌다.

쿠쿠 제공

삼성전자와 LG전자가 김치 종류와 보관 목적에 따라 기능을 조절하는 제품을 판매하는 가운데 쿠쿠와 미닉스는 40L 안팎의 소형 제품으로 1~2인 가구를 공략하고 있다. 락앤락은 별도의 김치냉장고 없이도 김치를 보관하려는 소비자를 겨냥해 발효가스 배출 기능을 갖춘 김치통을 내놨다.

14일 한국농촌경제연구원의 '2026년 소비자 김장 의향 및 주요 채소류 공급 전망'에 따르면 올해 김치를 직접 담그거나 가족·지인을 통해 조달한다는 응답은 58.6%로 지난해(64.1%)보다 5.5%포인트 감소했다. 반면 상품김치를 구매한다는 비중은 35.9%에서 41.4%로 높아졌다. 상품김치 구매 응답자의 60%는 온라인을 구매 경로로 꼽았다.

김장 수요가 줄어든 이유로는 가정 내 김치 소비량 감소가 42.9%로 가장 많았다. 집에 남아 있는 김치가 많다는 응답이 16.3%, 상품김치 구매가 편리하다는 응답이 14.3%로 뒤를 이었다.

다만 직접 김장하는 가구의 보관 수요까지 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 올해 4인 가구 기준 김장 규모는 23.4포기로 지난해(23.5포기)와 비슷하다. 김장을 계획한 소비자의 69.3%는 11월 중순부터 12월 상순 사이 김치를 담글 예정이다.

김장 규모를 유지하는 가구와 소량 구매를 선호하는 가구가 공존하면서 김치 보관 제품도 용량과 기능에 따라 세분화되는 모습이다.

쿠쿠는 '미식컬렉션 고메큐브 미니 김치냉장고'를 앞세워 1~2인 가구를 공략하고 있다. 지난달 출시한 이 제품은 41L와 51L 두 가지 용량으로, 가로 폭이 37㎝다. 기존 냉장고의 김치 보관 공간이 부족하거나 대형 김치냉장고를 설치하기 어려운 가구를 겨냥했다.

김장철에는 김치를 보관하고 평소에는 주류와 밀키트, 음료 등을 넣는 보조 냉장고로 활용할 수 있다. 인버터 직접냉각 방식과 메탈 쿨링 기술을 적용했으며, 내부 온도를 24시간 감지해 온도 편차를 ±0.5℃ 수준으로 유지하도록 설계했다. 저소음 설계와 부드럽게 닫히는 도어, 이동식 바퀴도 갖췄다.

앳홈의 가전 브랜드 미닉스도 지난해 10월 출시한 '더 시프트'로 소형 김치냉장고 시장에서 판매 실적을 쌓고 있다. 더 시프트는 출시 1년 만에 누적 판매량 5만1000대를 돌파했다. 하루 평균 약 140대가 판매된 셈이다.

더 시프트의 용량은 39L, 가로 폭은 36㎝다. 3L 김치통 6개를 보관할 수 있으며 김치 종류에 맞춰 온도를 설정하는 3단계 기능과 이동식 바퀴를 갖췄다.

미닉스가 올해 1~9월 네이버 검색량을 자체 분석한 결과 '미니 김치냉장고' 검색량은 지난해 같은 기간보다 139%, '소형 김치냉장고'는 20% 증가했다. 검색량 증가가 실제 시장 전체의 판매 증가를 뜻하는 것은 아니지만, 소형 제품에 대한 소비자 관심이 높아졌다는 지표로 볼 수 있다.

미닉스는 다음 달 6일까지 더 시프트 출시 1주년 기념 행사도 진행한다. 제품을 구매하고 포토 리뷰를 작성한 고객에게 전용 탈취필터를 증정하고, 추첨을 통해 가전제품 패키지를 제공한다.

소형 제품이 인기를 얻고 있지만 김치를 직접 담가 장기간 보관하는 가구를 위한 중대형 김치냉장고 시장도 여전히 주요 판매 영역이다. 삼성전자와 LG전자는 보관 용량뿐 아니라 김치 종류와 사용 목적에 맞춰 온도를 조절하는 기능으로 소비자를 공략하고 있다.

삼성전자는 '비스포크 AI 김치플러스 4도어 키친핏 맥스(Max)' 418L 제품을 판매하고 있다. 주방 가구장과 조화를 이루도록 설계한 제품으로, 오토 오픈 도어와 음성 인식 기능 등을 갖췄다.

상대적으로 작은 용량을 원하는 소비자에게는 221L 뚜껑형 김치플러스도 선택지다. 이 제품은 메탈 쿨링과 김치 종류에 따른 맞춤 보관 모드를 지원한다. 삼성전자는 이달 1일부터 30일까지 김치냉장고 구매 고객을 대상으로 카드 결제 할인과 캐시백 등을 제공하는 '김치냉장고 삼성 위크'도 진행하고 있다.

LG전자는 '디오스 김치톡톡'을 통해 김치 숙성과 식재료 보관 기능을 함께 강조하고 있다.

217L 뚜껑형 제품인 'K220S111'은 김치뿐 아니라 냉동식품과 채소, 육류 등 보관 목적에 따라 모드를 바꿔 사용할 수 있다. 김치 유산균인 류코노스톡이 증식하기 적합한 온도를 유지하는 '뉴 유산균김치+' 기능도 갖췄다.

직접 담근 김치와 포장김치에 맞춰 보관 기능을 설정할 수 있는 것도 특징이다. LG전자는 이달 2일부터 30일까지 김치톡톡 구매 관련 행사를 진행하고 있다.

삼성과 LG 제품은 200L 이상 용량부터 400L대까지 선택할 수 있어 김장량이 많은 가구에도 대응한다. 다만 40L 안팎의 미니 김치냉장고와는 설치 공간과 가격에서 차이가 큰 만큼 김치 보관량을 먼저 따져볼 필요가 있다.

별도의 김치냉장고를 구매하지 않고 기존 냉장고를 활용하려는 소비자를 위한 제품도 나왔다.

락앤락은 이달 4일 '숨쉬는 무연마 스텐 김치통'을 출시했다. 김치 숙성 과정에서 발생하는 발효가스를 밖으로 내보내는 '숨밸브'를 적용한 것이 특징이다. 가스를 배출하면서 숙성 이후 외부 공기 유입을 차단해 김치의 맛과 식감을 유지하도록 설계했다는 게 회사 측 설명이다.

김치통 본체에는 포스코의 스테인리스 304 소재를 사용했다. 김치 특유의 냄새나 색이 배는 현상을 줄이고, 전해연마 공정을 적용해 사용 전 연마제를 별도로 제거해야 하는 부담도 덜었다.

뚜껑에는 내부 내용물을 확인할 수 있는 투명 에코젠 소재를 사용했다. 손잡이와 위쪽이 볼록한 돔 형태를 적용해 사용 편의성과 수납 공간도 고려했다. 제품은 락앤락몰을 비롯해 네이버와 쿠팡의 관련 기획전에서 판매한다.

이 같은 김치 보관용기는 별도 전기료나 설치 공간이 필요하지 않다는 장점이 있다. 다만 김치통 자체에 냉각 기능이 있는 것은 아니다. 김치를 오래 보관하려면 기존 냉장고의 온도와 보관 환경을 함께 살펴야 한다.

김치를 소량씩 구매해 먹고 기존 냉장고에 공간이 충분하다면 전용 김치통을 활용할 수 있다. 여러 종류의 김치를 자주 보관하면서 냄새나 공간 문제로 불편을 겪는 가구라면 미니 김치냉장고가 대안이 된다. 반면 직접 담근 김치를 수십 포기씩 장기간 보관하는 가구는 중대형 제품이 더 적합할 수 있다.

김장하는 가구가 줄어든다고 김치 보관 제품의 필요성까지 사라지는 것은 아니다. 대량 김장 중심이던 소비 방식에 소량 구매와 맞춤 보관 수요가 더해지면서 가전·주방용품 업체들의 제품 전략도 달라지고 있다.

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