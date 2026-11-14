굴·초콜릿 반값에 겨울이불까지…이커머스 5곳 주말 할인전

기온이 떨어지면서 겨울 먹거리와 침구, 실내복을 찾는 소비자를 겨냥한 온라인 할인전이 이어지고 있다. 오는 19일 대학수학능력시험을 앞두고 초콜릿과 간식 선물까지 할인 대상에 올랐다.

SSG닷컴 제공

14일 유통업계에 따르면 SSG닷컴과 11번가, 롯데온, W컨셉 등이 겨울철 장보기와 수능 선물, 방한용품을 중심으로 기획전을 진행하고 있다. 29CM도 3000여개 브랜드가 참여하는 대규모 할인 행사에 나섰다.

행사 종료일은 업체마다 다르다. 11번가와 롯데온은 15일, SSG닷컴은 18일, 29CM는 19일, W컨셉은 25일까지다. 일부 혜택은 회원 가입이나 결제수단 등 별도 조건을 충족해야 받을 수 있다.

SSG닷컴은 18일까지 '쓱 장보기 페스타'를 열고 겨울 제철 먹거리와 수능 간식 등을 최대 50% 할인 판매한다.

대표 상품은 생굴과 과메기다. 각각 30%, 20% 할인하며 감귤과 사과도 각각 5000원, 3000원 저렴하게 판매한다.

수험생을 위한 간식도 준비했다. 페레로로쉐 콜렉션 T9와 킷캣 녹차, 스니커즈 미니스, 트윅스 미니스 등 초콜릿을 1+1 구성으로 선보인다.

장보기 고객을 위한 쿠폰 혜택도 있다. 행사 기간 최대 6000원 상당의 쿠폰 또는 장보기 지원금이 걸린 이벤트를 진행한다.

최근 3개월간 쓱배송과 새벽배송 구매 이력이 없는 고객에게는 4만원 이상 구매할 때 사용할 수 있는 1만원 쿠폰을 제공한다. 해당 쿠폰은 SSGPAY 계좌 또는 카드 결제 시 사용할 수 있다.

11번가는 15일까지 빠른 배송 서비스 '슈팅배송'을 통해 수능 응원 선물 기획전을 진행한다.

할리스의 바닐라 딜라이트 크림떡·초코 크림떡 세트와 오설록의 그린티 웨하스·프리미엄 녹차와플·제주섬 녹차초콜릿바 세트 등이 대표 상품이다.

초콜릿 선물로는 린도볼 어쏘티드 기프트박스를 마련했다. 행사 상품 할인 외에 카드사와 간편결제사별 추가 혜택도 제공한다.

슈팅배송은 월 회비나 최소 주문금액 조건 없이 이용할 수 있는 배송 서비스다. 주말을 포함해 주 7일 당일·익일배송을 지원한다. 다만 실제 배송 가능 여부는 상품과 주문 시점, 배송지에 따라 확인해야 한다.

무료 멤버십 '11번가플러스' 회원에게는 무료 반품·교환과 도착지연보상 혜택도 제공한다.

롯데온은 15일까지 '포근함을 채우는 FW 침구 연합전'을 진행한다. 탄소매트와 구스이불, 극세사, 양모 등 겨울 침구를 한데 모았다.

탄소매트는 파르페by알레르망의 'NEW 더웜 에센셜 알러지케어 워셔블 탄소매트'와 깃든의 '탄소매트 전기요 깃든 온' 등을 10만원대에 판매한다.

구스이불은 소프라움의 '쇼팽2026 폴란드산 구스 이불솜'을 50만원대, 헬렌스타인의 '국내생산 웜 마자르 구스이불솜'을 40만원대에 선보인다.

상대적으로 가격 부담이 적은 극세사 침구도 있다. 박홍근 홈패션의 '프리지아 착번 EF 극세사 차렵이불'은 6만원대, 드리울의 '스트라이프 리버서블 극세사 겨울 차렵이불'은 4만원대다.

천연 소재 침구로는 바운티풀의 호주산 램스울 제품과 헬렌스타인의 양모 침구 세트 등을 준비했다.

W컨셉은 25일까지 진행하는 '더블유위크' 기간에 홈웨어와 언더웨어 할인전을 연다.

브라렛과 캐미솔, 나시탑 등 속옷부터 니트 스타킹, 로브, 잠옷까지 실내에서 입기 좋은 상품을 모았다.

이번 주말에는 울랄라파자마와 푸마 바디웨어, 자주 라이프웨어, 마른파이브를 '오늘의 브랜드'로 선정하고 최대 30% 할인쿠폰을 제공한다.

단독 상품 할인율은 최대 40%다. 레이지지 가디건 팬츠 세트와 마른파이브 에어그램 노와이어 브라 팬티 세트 등이 대상이다.

상품기획자(MD)가 선정한 '사심템' 코너에서는 원더브라 속옷과 울랄라파자마 보아털 잠옷 등도 특가에 판매한다.

29CM도 겨울 쇼핑 수요를 겨냥한 할인 경쟁에 가세했다.

19일까지 진행하는 '2026 겨울 이구위크'에는 패션·홈·키즈·푸드 분야 3000여개 브랜드가 참여한다. 행사 상품의 최대 할인율은 86%다.

르메메, 망고매니플리즈, 시야쥬, 틸아이다이, 파사드패턴 등 국내 패션 브랜드를 비롯해 뉴발란스와 아디다스, 어그 등의 상품도 행사에 포함됐다.

이번 행사에서는 인기 브랜드를 48시간 동안 최대 70% 할인하는 '48시간 브랜드딜'을 새로 도입했다.

처음 구매하는 브랜드의 신상품에는 최대 30% 할인 혜택을 제공하고, 정상가 대비 70% 이상 할인된 상품으로 구성한 럭키박스 행사도 진행한다.

오프라인 이구홈 5개 매장과 이구키즈 2개 매장에서도 10% 할인 혜택을 제공한다.

이번 할인전은 업체별 주력 상품이 뚜렷하게 갈린다.

SSG닷컴은 굴과 과메기 같은 제철 식품에 수능 간식을 묶었고, 11번가는 빠른 배송을 앞세워 시험을 앞둔 수험생 선물 수요에 집중했다.

롯데온은 탄소매트와 구스이불 등 겨울 침구를 소재별로 나눠 비교할 수 있도록 했다. W컨셉과 29CM는 패션·라이프스타일 브랜드 할인과 단독 상품을 앞세웠다.

소비자 입장에서는 할인율뿐 아니라 실제 결제금액과 배송일을 확인할 필요가 있다. 특히 수능을 앞두고 간식을 주문한다면 시험 전 배송 여부를 확인해야 한다. 침구와 의류 역시 상품별 할인 조건과 쿠폰 적용 여부에 따라 최종 가격이 달라질 수 있다.

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