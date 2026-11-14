백화점 최대 60% 할인에 김장재료 반값까지…유통가 겨울 세일 경쟁

겨울옷부터 김장재료, 제철 먹거리까지 한꺼번에 할인하는 행사가 유통업계 전반으로 확산하고 있다. 백화점은 패딩과 코트 등 겨울 의류를 최대 60% 할인하고, 대형마트는 배추와 무, 수육용 돼지고기 등 김장철 필수 품목을 앞세웠다.

롯데백화점 제공

온라인 쇼핑몰도 가세했다. 굴과 과메기 등 겨울 수산물은 물론 구스이불과 탄소매트 등 방한용품까지 할인 품목을 넓혔다. 본격적인 추위와 연말 쇼핑 수요를 겨냥해 유통업체들이 고객 확보 경쟁에 나선 모습이다.

14일 업계에 따르면 롯데백화점과 신세계백화점, 현대백화점 등 백화점 3사는 오는 29일까지 겨울 정기세일을 진행한다. 패딩과 코트 등 겨울 의류를 중심으로 할인 혜택을 제공하면서 해외 브랜드 팝업스토어와 체험 행사도 마련했다.

롯데백화점은 전 점포에서 '2026 겨울 정기 세일'을 열고 패션·아웃도어·키즈 등 400여개 브랜드의 상품을 최대 50% 할인한다.

잠실점과 인천점, 부산본점에서는 글로벌 아웃도어 브랜드 헬리녹스의 '이클립스 팩 다운' 스페셜 에디션을 한정 수량 판매한다. 잠실점 본관 더콘란샵에서는 가구와 조명, 인테리어 소품 할인 행사도 진행한다.

오는 15일까지는 창립 47주년을 기념한 상품권 증정 행사도 열린다. 현대·KB국민·NH농협카드로 단일 브랜드에서 20만원 또는 40만원 이상 구매하면 구매액의 5%를 롯데모바일상품권으로 돌려준다.

신세계백화점은 370여개 브랜드가 참여하는 '엔드 오브 시즌' 세일을 진행한다. 패션과 스포츠, 아동, 생활용품 등에서 브랜드별 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

강남점 지하 1층 스위트파크에서는 프랑스 초콜릿 브랜드 르 쇼콜라 데 프랑세즈 팝업스토어를 운영한다. 대전신세계 Art&Science는 15일까지 '로컬이 신세계, 홍성' 행사를 열고 홍성 한우와 딸기, 유기농 쌀, 광천김 등을 소개한다.

현대백화점은 '더 세일'을 통해 200여개 브랜드의 가을·겨울 신상품을 최초 판매가 대비 최대 60% 할인한다.

무역센터점에서는 다음 달 10일까지 이탈리아 럭셔리 골프웨어 브랜드 필리포피아나 팝업스토어를 운영한다. 더현대 서울에서는 다음 달 2일까지 스웨덴 아웃도어 브랜드 피크퍼포먼스의 다운 재킷 등을 선보인다. 압구정본점은 오는 19일까지 프랑스 프리미엄 다운 브랜드 피레넥스 팝업스토어를 연다.

체험형 행사도 있다. 더현대 서울은 오는 18일까지 스포츠 브랜드 요넥스와 함께 '요넥스 여의도 오픈' 팝업을 운영한다. 방문객이 배드민턴 라켓을 직접 사용해볼 수 있는 오픈 코트와 참여형 프로그램을 마련했다.

대형마트는 김장철 장바구니 부담을 낮추는 데 집중하고 있다. 배추와 무 등 채소뿐 아니라 젓갈과 김치통, 수육용 고기까지 한꺼번에 구매할 수 있도록 상품 구성을 확대했다.

이마트는 오는 18일까지 '김장 올인원 행사'를 열고 김장재료와 김장용품, 수육용 돼지고기 등을 할인 판매한다. 김치통 등 저장용품도 행사 대상에 포함했다.

같은 기간 '하반기 와인장터'도 진행한다. 7000여종의 와인을 최대 50% 할인하고 샴페인과 스파클링 와인, 주말 인기 와인 골라담기 행사를 선보인다.

롯데마트는 오는 18일까지 농림축산식품부의 농할 할인을 적용해 배추와 다발무, 깐마늘, 깐쪽파, 햇생강 등 김장 주요 채소를 할인한다.

남해안 생굴과 새우젓 등 김장 부재료도 행사 가격에 판매한다. 종가 등 주요 브랜드의 대용량 포기김치와 김장양념 사전예약도 받는다. 오는 15일까지는 국내산 보쌈용 삼겹살과 목심을 행사 카드로 결제하면 반값에 구매할 수 있다.

농협 하나로마트도 김장 할인 경쟁에 뛰어들었다. 오는 25일까지 진행하는 행사에서는 배추 3입 한 망을 행사 결제수단 이용 시 8900원에 판매한다. 다발무 한 단은 6440원이며, 절임배추 10㎏ 상품도 종류에 따라 할인 혜택을 제공한다.

새우젓 2㎏은 4만1900원에 판매하고 김장용 고춧가루와 찹쌀가루 등 양념류도 할인한다. 락앤락 김치통 등 김장용 저장용품도 행사 상품에 포함됐다. 다만 일부 품목은 점포별 가격과 판매 여부가 다를 수 있다.

이커머스 업계는 겨울 제철 먹거리와 방한용품을 중심으로 할인 행사를 진행한다.

SSG닷컴은 오는 18일까지 '쓱 장보기 페스타'를 열고 겨울철 신선식품과 간식 등을 최대 50% 할인한다.

생굴과 과메기를 비롯해 감귤, 사과 등 겨울 제철 먹거리가 주요 행사 품목이다. 인기 초콜릿 원플러스원(1+1) 행사와 장보기 쿠폰 증정 이벤트도 마련했다.

11번가는 오는 22일까지 월 정기 장보기 행사인 '마트대전'을 진행한다. 제철을 맞은 대방어 필렛과 구룡포 햇과메기, 남해안 홍합 등 겨울 수산물을 할인가에 판매한다.

직접 김치를 담그지 않고 포장김치를 구매하는 소비자를 위한 상품도 준비했다. 종가와 조선호텔 등 주요 브랜드의 포장김치를 판매하고 해남 절임배추 예약판매도 진행한다. 남해 보물초 시금치와 해남 꿀고구마 등 지역 농산물도 할인 대상이다.

롯데온은 오는 15일까지 '포근함을 채우는 FW 침구 연합전'을 진행한다. 겨울철 침실에 필요한 탄소매트와 구스이불, 극세사·양모 침구 등 4개 분야의 상품을 모아 특가에 판매한다.

유통업계의 이번 할인 행사는 판매 품목에 따라 공략 대상이 뚜렷하게 나뉜다. 백화점은 고가의 겨울 의류와 체험형 팝업으로 고객을 끌어들이고, 대형마트는 김장재료와 수육용 고기 등 생활밀착형 상품에 집중하고 있다.

온라인 쇼핑몰은 제철 식품과 포장김치, 겨울 침구 등 배송 수요가 높은 상품을 앞세웠다. 행사 기간과 할인 조건이 업체마다 다른 만큼 카드 할인 적용 여부와 실제 결제 금액을 비교할 필요가 있다.

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