냉동실 6개월 넘긴 고기, 버려야 할까?…미 농무부가 밝힌 ‘폐기 기준’

냉동실 안쪽에서 언제 넣었는지 모르는 고기 봉지가 나올 때가 있다. 6개월은 지난 듯하고 표면 일부가 허옇게 말라 있어도 버리기엔 아깝다.

냉동실에 보관된 고기 표면에 하얀 성에가 끼어 있다. 냉동 중 수분이 빠져나가 생기는 ‘냉동 화상’은 고기의 맛과 식감을 떨어뜨리지만, 그 자체로 식품을 위험하게 만들지는 않는다. Pixabay

판단 기준은 보관 기간보다 온도 이력이다. 미국 농무부(USDA)는 영하 18℃(0℉)에서 계속 보관한 식품은 안전하고, 오래 두면 품질만 떨어진다고 설명한다. 반대로 얼리기 전부터 상했거나 보관 중 녹았다가 다시 언 고기는 넣은 지 얼마 안 됐어도 위험할 수 있다.

◆다진 고기 3~4개월은 ‘품질 기준’

미국 정부 식품안전 포털의 보관표에서 영하 18℃ 이하 냉동 권장 기간은 다진 고기 3~4개월, 스테이크 4~12개월, 통닭 1년, 부위별 닭고기 9개월이다.

이 기간은 맛·색·식감 같은 품질을 기준으로 정한 것이다. 같은 날 얼린 다진 소고기와 통닭을 6개월 뒤에 꺼내면 다진 소고기만 권장 기간을 넘긴다. 권장 기간을 넘겼다는 이유만으로 상했다고 단정할 근거는 없다.

표면이 회갈색으로 말랐다면 냉동 화상이다. 공기에 닿은 부분의 수분이 빠진 것이다. USDA는 냉동 화상이 식품을 위험하게 만들지는 않고 군데군데 마르게 할 뿐이라고 본다. 마른 부분은 잘라내고 조리하면 된다. 상태가 심하면 품질 때문에 버려야 할 수도 있다.

얼리기 전 상태가 더 중요하다. 유럽식품안전청(EFSA)은 소·양·돼지고기가 냉각·보관·해동되는 동안 세균이 얼마나 늘어나는지 평가했고, 결과가 올해 2월 전해졌다. 처음 오염 수준이 높으면 예측보다 일찍 상할 수 있어 일부 조건에서는 냉동 전 보관 기간을 줄이라고 제안했다.

USDA도 닭고기·생선·다진 고기는 2일 안에, 그 밖의 소·돼지고기는 3~5일 안에 조리하거나 얼리라고 안내한다. 장 본 고기를 냉장실에 며칠 두었다가 얼렸다면 그만큼 상태가 나빠진 뒤에 냉동이 시작된 것이다.

◆냉동은 균을 멈출 뿐 없애진 못한다

USDA에 따르면 영하 18℃에서는 세균·효모·곰팡이가 활동을 멈춘다. 고기가 녹으면 이 미생물들이 다시 활동하고, 신선한 식품에서와 비슷한 속도로 늘어난다.

대표적인 균이 리스테리아다. 미국 식품의약국(FDA)은 이 균이 대부분의 세균과 달리 냉장 온도에서도 자라고, 얼려도 없어지거나 줄지 않는다고 설명한다. 임신부와 태아·신생아, 65세 이상, 면역력이 약한 사람은 감염되면 심각한 건강 문제를 겪을 위험이 큰 고위험군이다.

오래 얼린 고기는 속까지 익혀 먹어야 한다. 최소 중심 온도는 다진 소·돼지고기 71℃, 닭고기 74℃다. 스테이크·구이용 소·돼지고기는 63℃에 이른 뒤 3분간 그대로 둔다. 겉이 갈색이어도 속은 덜 익었을 수 있으니 가장 두꺼운 부분에 식품용 온도계를 꽂아 확인한다.

냄새나 겉모습으로는 위험 여부를 가릴 수 없다. USDA는 식중독균이 음식의 맛과 냄새, 겉모습을 대개 바꾸지 않아, 위험한 온도에 오래 둔 음식도 멀쩡해 보일 수 있다고 설명한다.

정전이나 고장으로 냉동실 온도가 올랐다면 따져볼 것이 달라진다. USDA는 문을 닫아 두면 가득 찬 냉동고는 약 이틀, 절반 찬 냉동고는 약 하루 버틴다고 본다. 냉장고에 딸린 냉동칸은 이보다 짧을 수 있어 이틀을 기준으로 삼기 어렵다.

전기가 들어온 뒤 고기에 얼음 결정이 남아 있거나 온도가 4℃ 이하라면 다시 얼려도 된다. 4℃를 넘긴 채 2시간 넘게 지났다면 버린다. 녹은 시점을 모르고 온도도 잴 수 없다면 앞서 설명한 대로 냄새나 맛은 판단 근거가 되지 못한다.

◆해동한 고기 다시 얼려도 될까…미국은 조건부 허용, 식약처는 자제 권고

해동은 냉장실에서 천천히 하는 것이 가장 안전하다. 핏물이 다른 식품에 떨어지지 않게 받침 있는 용기에 담는다. USDA는 조건을 붙여 재냉동을 허용한다. 냉장실에서 녹인 식품은 익히지 않고 다시 얼려도 안전하고, 녹으면서 수분이 빠져 품질은 떨어질 수 있다는 입장이다.

냉장 해동 뒤에는 다진 소고기는 1~2일, 스테이크·덩어리 고기는 3~5일 안에 조리하거나 다시 얼린다. 찬물이나 전자레인지로 녹였다면 해동 직후 바로 조리해야 하고, 다시 얼리려면 먼저 익혀야 한다.

냉동실 서랍에 여러 종류의 고기가 밀봉된 채 보관돼 있다. 미국 농무부(USDA)는 다진 고기 3~4개월, 통닭 1년 등을 냉동 보관 권장 기간으로 제시하고 있다. 이는 안전성보다 품질 유지를 위한 기준이다. AI 생성 이미지

식약처는 기준을 더 엄격하게 적용한다. 세균이 급격히 늘어나는 4.5℃를 넘지 않는 온도에서 고기를 천천히 녹이고, 해동한 고기는 다시 얼리지 말라고 안내한다. 지난 9월 안내에서는 온수 등에 담근 채 오래 두면 식중독균이 늘 수 있으니 해동한 식품은 바로 조리해 먹으라고 했다.

다시 얼릴 일을 줄이려면 처음부터 한 번 먹을 양씩 나눠 얼린다. 봉지에 냉동 날짜를 적어 두면 보관 기간도 헷갈리지 않는다. 냉동 날짜도, 정전이 있었는지도 기억나지 않는 고기라면 버리는 게 안전하다.

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