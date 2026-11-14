국밥 먹으면 췌장암 걸린다고?…744만명 추적 연구가 짚은 ‘위험 요인’

뜨거운 국물에 밥을 말아 먹으면 췌장에 무리가 가고, 심하면 췌장암까지 생긴다는 주장이 온라인에 돌고 있다.

펄펄 끓는 국물이 담긴 국밥 한 그릇. 국에 밥을 말아 먹는 습관이 췌장에 부담을 주거나 췌장암을 일으킨다는 의학적 근거는 확인되지 않았다. 기사 특정 내용과 무관. Pexels

국밥이 췌장암을 일으킨다는 근거는 없다. 췌장암 위험요인으로 확인된 것은 흡연, 당뇨병, 비만, 만성 췌장염이다.

◆국물이 소화액 묽게 한다?…메이요클리닉 “근거 없다”

온라인에 도는 주장은 이렇다. 국에 밥을 말면 덜 씹고 삼키게 되고, 그만큼 췌장이 소화효소를 한꺼번에 많이 내보내야 한다는 것이다. 국물이 소화액을 묽게 만든다는 설명도 따라붙는다.

미국 메이요클리닉은 2025년 3월 갱신한 건강정보에서 식사 중이나 식후에 마시는 물이 소화액을 묽게 하거나 소화를 방해하지 않는다고 설명했다.

물은 음식을 분해하고 영양소를 흡수하는 데 도움이 된다. 심장·신장·간 질환이 있으면 수분 섭취를 제한해야 할 수 있으니 의료진과 상의하라고 덧붙였다.

같은 자료에서 메이요클리닉은 소화를 돕는 방법으로 천천히 먹기와 적당량 먹기를 꼽았다. 국밥도 국물보다는 먹는 속도와 양을 봐야 한다. 국물을 많이 마시면 나트륨 섭취가 늘어나는 문제도 있다.

◆22건 연구 종합해보니…천천히 먹으면 덜 먹었다

국제학술지 ‘미국임상영양학저널’에 실린 메타분석은 식사 속도를 실험으로 조절한 연구 22건을 종합했다. 천천히 먹었을 때가 빨리 먹었을 때보다 섭취량이 적었다.

배고픔은 비슷했다. 식사 직후부터 3시간 30분 뒤까지 두 조건에서 느낀 배고픔에 뚜렷한 차이가 없었다. 천천히 먹어도 더 허기지지 않고, 먹는 양은 줄었다는 뜻이다.

분석에 들어간 연구는 대부분 단기 실험이었다. 참가자도 정상 체중의 젊은 성인이 많았다. 국밥을 따로 다룬 연구는 없었다.

◆744만명 11년 추적…당뇨병 있으면 췌장암 위험 48%↑

국내 대규모 연구에서도 같은 위험요인이 확인됐다. 국민건강보험 일산병원 소화기내과 박병규 교수 연구팀은 2005~2006년 국가건강검진을 받은 40세 이상 744만5947명을 평균 11.5년 추적했다. 이 기간 2만2543명(0.3%)이 췌장암 진단을 받았다.

국밥과 췌장암 위험 요인을 함께 나타낸 이미지. 국에 밥을 말아 먹는 것이 췌장암의 직접 원인이라는 근거는 없다. 흡연, 당뇨병, 비만 등이 췌장암 위험과 관련 있는 요인으로 알려져 있다. AI 생성 이미지

당뇨병이 있는 사람은 없는 사람보다 췌장암 위험이 48% 높았다. 현재 흡연자는 비흡연자보다 43%, 체질량지수(BMI) 28 이상인 사람은 정상 체중인 사람보다 16% 높았다. 흡연에 당뇨병이나 비만이 겹치면 위험은 더 커졌다. 연구 결과는 국제학술지 ‘영국암저널’에 실렸다.

관찰연구여서 인과관계를 단정할 수는 없다. 국밥과 췌장암 사이에 고리가 있다면 국밥 자체보다는 과식과 체중 증가다. 췌장암 위험을 줄이려면 담배를 끊고 혈당을 관리하는 것부터 해야 한다.

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