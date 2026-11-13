한국도 ‘AI 서약’ 동참키로… 국제사회에 의사 전달 [김은재 기자의 COP31 리포트]

우리나라가 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 의장국인 튀르키예가 추진하는 ‘안탈리아 인공지능(AI) 서약’에 동참하기로 결정했다.

13일(현지시간) 정부 등에 따르면 우리나라는 이날 ‘안탈리아 AI 서약’에 동참한다는 의사를 튀르키예와 국제전기통신연합(ITU)에 전달했다. 오는 16일 관련 고위급 행사를 앞두고 기후에너지환경부와 과학기술정보통신부 등 관련 부처가 막판 협의와 조율을 이어가다 전날(12일) 최종 동참하기로 결정한 것으로 알려졌다.

제31차 유엔기후변화협약 당사국총회 모습.

앞서 COP31 의장국인 튀르키예는 국제전기통신연합과 함께 지난달 27일 안탈리아 AI 서약을 공개한 바 있다.

서약의 핵심은 AI를 재생에너지 등 지속가능한 에너지로 구동하고 환경 영향을 투명하게 측정한다는 것이다. 이를 위해 ‘AI·데이터센터의 무배출·저배출 에너지 사용 확대’, ‘AI의 책임 있는 설계·운영’, ‘환경영향 평가 및 보고 강화’ 등 4대 이행 조치가 서약에 담겼다. 관건은 COP31에서 얼마나 많은 국가가 동참할지다.

올해 열린 COP31에서 AI가 주요 현안으로 떠오른 건 최근 AI데이터센터 확산으로 전 세계적으로 전력 수요가 급증할 것이란 전망이 나오기 때문이다. AI 산업 성장에 따른 온실가스 배출 증가가 기존 선진국과 개발도상국의 기후 책임 구도에 어떤 영향을 미칠지도 새로운 논쟁거리로 떠오르고 있다.

다만 안탈리아 AI 서약은 COP31의 공식 의제는 아니다. 의장국인 튀르키예가 제시한 행동 의제(Action agenda) 중 하나로 참가국 전체가 협상을 거쳐 채택하는 결정문과는 다르다. 따라서 서약 동참은 각국이 자발적 의지를 표명하는 일에 더 가깝다. 따라서 전력·물 사용량 등 환경정보 공개 역시 일률적인 의무가 아닌 자율적인 실천 사항에 해당한다.

강금실 글로벌기후환경대사는 이날 세계일보와 만나 “우리나라가 안탈리아 AI 서약과 전기화 약속에 적극적으로 동참하고 가입한 것은 이번 COP31에서 진전된 과제라고 볼 수 있다”고 설명했다. 이어 “AI가 탄소중립과 기후 문제에서도 큰 이슈로 부상하고 있는데 AI데이터센터 전력 수급에 재생에너지를 적극 활용하겠다는 약속을 한 것은 중요한 성과”라고 강조했다.

※ 이 기사는 세명대 저널리즘연구소 기후아고라의 지원을 받았습니다.

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