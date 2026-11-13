지금 V리그 여자부는 ‘최정민 천하’...IBK 개막 4연승 이끈 최정민 “1라운드 MVP 꼭 받고 싶어요” [남정훈의 오버 더 네트]

[화성=남정훈 기자] “라운드 MVP요? 받은 적 없죠. 꼭 받고 싶어요”(웃음)

이제 4경기를 치렀을 뿐이고 아직 1라운드가 다 끝난 건 아니지만, 현재까지 2026~2027 V리그 여자부는 그야말로 ‘최정민 천하’다. IBK기업은행의 개막 4연승의 일등공신? 누가 뭐래도 최정민이다. 미들 블로커와 아포짓 스파이커를 오가며 최고 수준의 코트 지배력을 보여주고 있는 최정민이 생애 첫 라운드 MVP를 정조준하고 있다.

IBK기업은행은 13일 화성종합체육관에서 열린 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 흥국생명과의 홈 경기에서 최정민의 맹활약을 앞세워 세트 스코어 3-0(25-18 27-25 25-19)으로 이겼다. 이날 승리로 승점 3을 보탠 IBK기업은행은 승점 12(4승)으로 2위 도로공사(승점 9, 3승1패)와의 격차를 벌리며 선두 자리를 지켰다. 4경기에서 12세트를 따내는 동안 2세트만 내줬을 정도로 시즌 초반 가장 압도적인 전력을 뽐내고 있다. 반면 흥국생명은 개막 2연승 후 2연패에 빠지며 승점 6(2승2패)에 그대로 머물렀다.

올 시즌 IBK기업은행의 사령탑으로 부임한 마나베 감독은 최정민의 범용성에 주목했다. 고교 시절 미들 블로커뿐만 아니라 아웃사이드 히터, 아포짓 스파이커까지 모두 뛰었던 최정민는 프로에서는 미들 블로커로 정착하는 모양새였지만, 마나베 감독의 지도 아래 아포짓 스파이커도 겸하고 있다. 여수 KOVO컵에서 아포짓 스파이커로 뛰었던 최정민은 V리그 개막 후에는 주로 미들 블로커로 뛰고 있다.

전위 세 자리만 뛰면서도 득점력은 외국인 선수급이다. 앞선 3경기에서 59점을 터뜨리며 경기당 20점에 육박하는 득점력을 보인 최정민은 이날도 18점을 올렸다. 공격 성공률은 무려 65.38%였다. 특히 주특기 중 하나인 외발 이동 공격의 성공률은 88.89%(8/9)에 달했다. 여기에 이른바 ‘중뻥’이라 불리는, 은퇴한 양효진의 주특기였던 개인시간차성의 오픈 공격도 52.94%의 성공률(9/17)로 때려냈다. 최정민의 활약 덕분에 이날 양팀의 미들 블로커 득점력은 하늘과 땅 차이까지 났다.

이날 경기까지 포함한 최정민의 시즌 기록은 77점(3위), 공격종합 1위(51.97%), 오픈 2위(48.28%), 속공 2위(57.89%), 이동 4위(60.53%)...그야말로 양효진의 재림 같은 활약이다.

경기 뒤 세터 김하경과 수훈 선수 인터뷰에 들어선 최정민은 “4연승을 해서 너무 좋다. 홈 경기에는 팬 분들의 함성 소리가 다 커서 더욱 기운을 받는 것 같다”고 소감을 밝혔다.

지난 시즌에도 우승 후보로 평가받았으나 1승8패로 시작하면서 결국 봄 배구에 실패했던 IBK기업은행. 올 시즌에는 4연승으로 시작하며 우승후보다운 면모를 드러내고 있다. 180도 달라진 시작에 대해 최정민은 “분위기가 더욱 좋아졌다. 서로 밀어내는 것 없이 다 같이 한 마음으로 어긋나지 않으려고 하는 마음이 커졌다. 물론 지난해에도 이런 마음이 있었지만, 더욱 돈독해진 것 같다”라고 설명했다.

최정민에게 단도직입적으로 물었다. “왜 그래요? 왜 그렇게 잘해요”

수줍게 웃은 최정민은 “비시즌에 많이 먹고 운동을 더 많이 했더니...근육이 커지면서 힘이 좋아진 것 같아요. 미들 블로커와 아포짓 스파이커 훈련을 병행하는 건 전혀 힘들지 않아요. 안 힘든 것보단 힘든게 더 낫다고 생각하거든요”라고 말했다.

마나베 감독은 데이터 활용을 많이 하는 사령탑으로 유명하다. 마나베 감독의 데이터 활용에 대해 최정민은 “숫자로 이용해서 얘기하니까 더 받아들이기 쉽다. 감독님께서 ‘어느 코스로 때려라’ 이런 주문을 데이터를 보여주시면서 하다보니 아무래도 조금 더 마음 편하게 플레이 할 수 있는 것 같다”고 답했다.

프로 데뷔 6년차인 최정민은 올 시즌을 마치면 생애 첫 FA 자격을 얻는다. FA 얘기가 나오자 활짝 웃어보인 최정민은 “FA 생각은 거의 안 하고 있다. 오로지 팀 우승이라는 목표만 생각하고 있다. FA 생각을 하면 더 부담이 될 것 같다. 오로지 경기를 즐기려는 마음뿐이다”라고 답했다.

지금의 활약이 이어진다면 1라운드 여자부 MVP는 최정민이 무조건 받아야할 정도의 플레이다. ‘라운드 MVP 받은 적 있나요?’라고 묻자 옆에 있던 김하경도 “아, 맞다. 라운드 MVP 받을 수 있겠다”라며 후배를 띄웠다. 최정민은 “아직 한 번도 받은 적 없긴 한데...꼭 받고 싶어요”라며 굳은 의지를 드러냈다.

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