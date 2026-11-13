윤홍근 BBQ 회장, 남아공 1호점 열었다…요하네스버그 '크레스타 크로싱몰점' 오픈

제너시스BBQ그룹이 남아프리카공화국 1호 매장을 열었다.

제너시스BBQ 그룹 제공

BBQ는 남아공 하우텡주 요하네스버그 광역시 랜드버그 지역에 ‘BBQ 크레스타 크로싱몰점'을 열었다고 13일 밝혔다. K-치킨과 한식을 앞세워 현지 외식시장을 공략한다는 계획이다.

BBQ는 지난해 11월 남아공에서 한국 식품 유통사업을 하는 '굿 트리 사우스 아프리카(Good Tree South Africa)'와 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 맺고 진출을 준비해 왔다.

요하네스버그는 남아공 최대 경제·금융 중심지다. 이곳이 속한 하우텡주는 남아공 통계청(Statistics South Africa)이 지난해 발표한 자료 기준으로 2023년 전국 가계 소비지출의 약 36%를 차지한다.

매장이 들어선 랜드버그는 요하네스버그 북서부의 주거·상업지역으로 고소득 가구 비중이 비교적 높다. 크레스타 크로싱몰에는 여러 외식 브랜드와 생활편의시설이 모여 있어 주민들이 쇼핑과 외식을 함께 해결한다. BBQ 매장은 주요 간선도로가 만나는 지점의 쇼핑몰 코너에 있어 차량 이용객 눈에 잘 띈다. 규모는 약 149㎡(45평), 54석이다.

메뉴는 치킨과 한식, 현지 소비자에게 익숙한 음식으로 구성했다. 고객 앞에서 치킨에 소스를 더해 내는 '치킨 보드', 네 가지 맛 치킨을 치즈퐁듀에 찍어 먹는 ‘UFO 치킨', 식사용 '치킨 밀'을 판매한다. 떡볶이, 불고기, 비빔밥도 함께 내놓는다.

윤홍근 제너시스BBQ그룹 회장은 MF 계약 당시 "남아공은 아프리카 진출의 전략적 교두보이자 핵심 거점"이라며 "현지 맞춤형 메뉴를 통해 K-치킨과 한식을 아프리카 전역으로 확산시키겠다"고 말했다.

BBQ는 현재 57개국에서 해외 매장 800여 곳을 운영한다. 올해에만 약 100개 점포가 새로 문을 열었다. 인도, 남미, 중앙아시아 등 신흥시장 진출도 늘리고 있다.

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