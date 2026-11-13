APEC 앞두고 한·중 외교장관 회담…조현 "한반도 평화는 한중 공동이익"

조현 외교부 장관이 왕이 중국 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장과 진행한 한·중 외교장관 회담에서 한반도 정세 진전을 위한 양국 간 전략적 소통 강화를 강조했다. 왕이 부장 역시 한·중 관계가 개선과 발전의 정상 궤도로 돌아왔다고 평가하며 양국 간 고위급 교류를 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

13일 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 조현 외교부장관과 왕이 중국 외교부장 등이 참석한 가운데 한중 외교장관 회담이 열리고 있다. 연합뉴스

13일 양 장관은 중국 베이징 댜오위타이(釣魚臺) 국빈관에서 한·중 외교장관회담을 가졌다. 조 장관은 모두발언에서 “8월 서울 방문 이후 3개월 만에 여기서 다시 만나게 대 기쁘다”며 “한반도 문제는 대한민국의 사활잘 이익이며 한반도 평화와 안정은 양국의 공동 이익”이라고 밝혔다.

그러면서 “다음 주 선전에서 양국 정상이 10개월 만에 다시 만나 한중 전략적 협력 동반자 관계를 더욱 성숙하게 발전시켜 나가는 중요한 계기를 만들 것으로 기대한다”며 “경주에서 시작된 두 정상 간 우정과 신뢰의 이야기가 베이징을 거쳐 선전으로 이어지면서 한·중 관계도 더욱 돈독해지길 희망한다”고 강조했다.

조 장관은 지난해 11월과 올해 1월 양국 정상의 상호 국빈 방문 이후 한·중 관계가 전면 복원의 흐름을 공고히 해왔다고 평하기도 했다. 그는 “올해 한·중 인적 교류는 1000만명을 돌파할 것으로 예상된다”며 “한·중 간 교육도 40% 넘게 증가했다”고 설명했다. 또 “이는 양국 간 전면적 관계 복원에 대한 공동 인식을 이행하기 위해 양국 정부가 긴밀히 소통하며 함께 노력해온 결과”라고 부연했다.

조 장관은 이번 회담을 통해 다음 주 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 양국 정상의 만남이 성공적으로 이루질 수 있도록 협의하기를 기대한다고 강조했다.

이에 왕 부장도 “지난해 말과 올해 초 시진팡 국가주석과 이재명 대통령의 성공적인 상호 방문으로 중·한 관계가 개선과 발전의 정상 궤도로 돌아왔다”고 평가했다. 이어 그는 “다음 단계의 고위급 접촉을 준비하는 것이 매우 필요하다”며 “내년 중·한 수교 35주년을 계기로 양국이 함께 노력해 전략적 협력 동반자 관계를 올바른 궤도로 발전시켜 나가야 한다”고도 강조했다.

왕 부장은 선전 APEC 정상회의에 이재명 대통령을 비롯한 여러 회원국 정상이 참석하기로 확정됐다며 지난해 한국에서 열린 경주 APEC 정상회의에 대한 평가도 이어갔다. 왕 부장은 “중·한 양국이 잇따라 APEC 회의를 개최하는 만큼 손을 맞잡고 아시아태평양 공동체 건설을 함께 추진해 역내 공동 발전과 번영을 촉진해야 한다”고 말했다.

두 장관은 이번 회담에서 선전 APEC 정상회의를 앞두고 정상 간 만남을 위한 준비와 함꼐 한반도 정세 등 공동 관심사를 논의할 것으로 예상된다.

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