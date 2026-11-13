K팝 인기에 외국인도 찾는 노래연습장…술 주문했다간 ‘큰일’

K팝이 전 세계적으로 인기를 끌면서 외국인 관광객들 사이에서 한국식 노래연습장이 새로운 체험 콘텐츠로 주목받고 있다. 한국을 찾은 관광객들이 K팝을 직접 부르며 한국 문화를 경험하는 여가 활동의 하나로 노래연습장을 찾는 사례도 늘고 있다. 최근 청소년실 구분을 없애는 등 시설 이용 기준에 변화가 생긴 가운데, 30년 넘게 유지돼 온 주류 판매 금지 규정을 두고도 현행 제도를 재검토할 필요가 있다는 의견도 나온다.

챗GPT로 생성한 AI 이미지.

◆ 한국 노래연습장…K문화 체험 공간으로

노래연습장은 한국인의 일상적인 여가 문화로 자리 잡은 공간이지만, 최근에는 외국인 관광객에게도 한국 문화를 경험하는 장소로 관심을 받고 있다. K팝을 즐기는 외국인들이 한국 가요를 직접 부르거나 일행과 함께 노래연습장을 이용하면서 관광 과정에서 경험할 수 있는 콘텐츠로 주목받는 것이다.

한국관광공사의 ‘2024 잠재 방한 여행객 조사’에 따르면 외국인 응답자의 48.9%는 방한 시 경험하고 싶은 활동으로 ‘노래연습장 등 이색·테마 놀이 문화 공간’을 꼽았다.

외국인 관광객의 실제 소비도 늘었다. 한국관광 데이터랩의 카드 소비 분석에 따르면 2025년 상반기 외국인의 노래연습장 업종 소비액은 전년 동기 대비 54.8% 증가했다. 한국식 노래연습장이 단순한 여가시설을 넘어 외국인 관광객의 체험형 소비 공간으로 활용되고 있음을 보여준다. 한국식 노래연습장을 뜻하는 ‘노래방(noraebang)’은 2024년 12월 옥스퍼드 영어사전에도 등재되기도 했다.

◆ 청소년실 구분 폐지…시설 이용 기준 변화

국내 노래연습장 관련 제도도 일부 바뀌었다. 2026년 10월 8일부터 시행된 청소년 보호법 개정에 따라 노래연습장업은 청소년 출입금지 업종에서 청소년 고용금지 업종으로 구분이 변경됐다. 이에 따라 청소년실을 별도로 설치하도록 한 시설 기준도 폐지됐다.

기존에는 노래연습장 내부에 청소년실을 별도로 마련해 청소년 이용 공간을 구분했지만, 관련 기준이 바뀌면서 별도의 청소년실 구분 없이 전체 객실을 이용할 수 있게 됐다.

다만 이는 시설 이용 공간에 관한 기준이 바뀐 것으로, 청소년 보호를 위한 다른 규정까지 없어진 것은 아니다. 청소년의 노래연습장 출입 가능 시간은 오전 9시부터 오후 10시까지로 제한된다. 청소년 고용 금지 규정도 유지된다. 업주가 이용객의 연령을 확인할 수 있도록 신분증 확인 등 본인 확인 절차를 마련하는 것도 청소년 보호를 위한 조치다.

반면 노래연습장의 이용 형태와 소비 환경이 달라지면서 30년 넘게 유지된 주류 판매 금지 규정을 재검토해야 한다는 의견도 나온다. 외국인 관광객의 관심이 높아지고 여가시설 이용 방식도 다양해진 만큼 업종별 특성과 규제의 형평성을 함께 살펴볼 필요가 있다는 취지다.

업계 관계자는 “최근 외국인 관광객들이 한국 문화를 경험하는 콘텐츠로도 노래방이 관심을 받고 있다”며 “달라진 이용 환경과 소비 흐름을 반영해 노래방 문화가 더욱 폭넓게 자리 잡을 수 있도록 업계도 노력이 필요하다”고 말했다.

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