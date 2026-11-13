“최정민이 또?” IBK기업은행, 흥국생명 셧아웃 처리하며 ‘개막 4연승’...최정민 65.38% 성공률로 18점 맹폭 [화성 현장 리뷰]

[화성=남정훈 기자]“올해는 진짜 다르다”

여자 프로배구 IBK기업은행이 쾌조의 개막 4연승을 달렸다. 지난 시즌에도 강력한 우승 후보로 꼽혔으나 1승8패로 출발하며 최악의 출발을 보인 탓에 이후 분전에도 불구하고 봄 배구 진출에 실패했지만, 올 시즌에는 4전 전승으로 시작하며 2020~2021시즌 이후 끊겼던 ‘화성의 봄’을 맞이할 가능성이 높아지고 있다. 그만큼 시즌 초반 보여주는 공수에 걸친 밸런스가 여자부 7개 구단 중 가장 안정적이다.

IBK기업은행은 13일 화성종합체육관에서 열린 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 흥국생명과의 홈 경기에서 코트 후방에서의 안정된 수비와 빅토리아(22점), 최정민(18점)의 공격을 앞세워 세트 스코어 3-0(25-18 27-25 25-19)으로 이겼다. 이날 승리로 승점 3을 보탠 IBK기업은행은 승점 12(4승)으로 2위 도로공사(승점 9, 3승1패)와의 격차를 벌리며 선두 자리를 지켰다. 4경기에서 12세트를 따내는 동안 2세트만 내줬을 정도로 시즌 초반 가장 압도적인 전력을 뽐내고 있다. 반면 흥국생명은 개막 2연승 후 2연패에 빠지며 승점 6(2승2패)에 그대로 머물렀다.

올 시즌을 앞두고 IBK기업은행의 사령탑으로 부임한 마나베 마사요시 감독은 지난 시즌까지는 미들 블로커로만 뛰었던 최정민에게 아포짓 스파이커도 병행시키는 전술적 움직임을 통해 팀 컬러를 다채롭게 만들고 있다. 마나베 감독은 이날은 최정민을 선발 미들 블로커로 기용했다.

아울러 개막 후 두 경기에서 꺼내들어 효과를 봤던 이소영의 ‘리시빙 아포짓’ 카드를 꺼내들었다. 고질적인 어깨 부상으로 지난 시즌 초반 시즌아웃된 뒤 스스로 IBK기업은행과의 3년 최대 21억원의 FA 계약을 해지한 뒤 올 시즌 1억5000만원을 받고 ‘백의종군’했다. 어깨 부상 여파로 인해 아직 공격을 제대로 할 수 없지만, 리베로 수준의 수비력으로 리시브와 디그로 코트 후방을 든든히 지켜주고 있다. 이소영이 리시빙 아포짓으로 나섬으로써 IBK기업은행은 빅토리아와 오사나이 미와코(등록명 미와) 둘 중 하나가 항상 전위에 위치할 수 있어 사이드 아웃에 한결 수월하다.

이날 출발은 그리 좋지 않았다. 1세트 초반에만 흥국생명에게 블로킹 3개를 허용하며 첫 번째 테크니컬 타임 아웃까지 3-8로 뒤졌다. 그러나 1세트가 끝났을 땐? IBK기업은행의 25-18 완승이었다. 현역 최고 리베로 임명옥과 미와, 이소영이 코트 후방에서 든든히 리시브와 수비로 버텨줬고, 최정민이 코트 가운데에서 개인 시간차성의 오픈 공격과 외발 이동 공격으로 상대 블로커들을 교란했고, 빅토리아의 화력이 살아나면서 순식간에 경기를 뒤집었다. 빅토리아아와 최정민이 1세트에 각각 7점과 5점, 미와와 이주아가 4점씩 이상적인 배분이었다. 세트 초반 토스워크가 흔들렸던 세터 김하경의 경기 운영 능력도 돋보였다.

1세트의 기세는 2세트에도 이어졌다. 빅토리아와 최정민의 화력을 앞세워 18-9까지 달아났다. 그러나 반전이 있었다. 흥국생명 요시하라 감독은 5-13에서 세터 이고은과 아포짓 퀸델란을 빼고 아포짓 정윤주, 세터 박혜진을 넣은 ‘더블 체인지’를 감행했다. 언뜻 보기엔 2세트를 버리는 듯한 선택으로 보였지만, 이들을 투입한 이후 한층 나아진 조직력과 상대 범실을 틈타 야금야금 따라붙었고, 표승주가 미와의 공격을 막아내며 20-20 동점을 만든 뒤 표승주가 오픈 공격을 성공시켜 21-20 역전에 성공했다.

이후 경기는 시소 게임 양상으로 흘렀고, 최후의 승자는 IBK기업은행이었다. 25-25에서 최정민이 전광석화 같은 빠른 스텝으로 외발 이동공격을 성공시켰고, 이어 미와의 퀵오픈이 흥국생명 코트에 꽂히며 듀스 승부를 끝냈다.

요시하라 감독은 3세트에 아포짓에 정윤주, 세터에 박혜진을 선발로 투입했다. 2세트 대추격전을 이끈 선수들로 반격을 이뤄내겠다는 의도였다. 세트 초중반까지 접전 양상으로 치러지던 경기는 중반부터 신장과 화력에서 앞선 IBK기업은행의 우세로 흘렀다. 14-13에서 빅토리아의 퀵오픈과 서브 에이스, 최정민의 연속 오픈 공격으로 18-13으로 달아나며 승기를 굳혔다. 흥국생명 요시하라 감독은 14-18에서 퀸델란과 서채현을 ‘더블 체인지’하며 반격을 노렸지만, 이미 기울어진 경기를 되돌리긴 늦었다. 24-19에서 빅토리아의 시간차가 흥국생명 코트에 꽂히면서 경기가 끝났다.

김하경의 한층 안정된 경기 운영 아래, 빅토리아가 서브득점 4개 포함 23점으로 양팀 통틀어 최다 득점을 기록하며 IBK기업은행의 공격을 이끌었고, 최정민은 무려 65.38%의 성공률로 18점을 기록하며 현재 여자부에서 가장 뜨거운 선수임을 다시 한 번 증명했다. 미와도 공수에 걸쳐 높은 공헌도를 보이며 알토란 같은 13점을 올렸다. 반면 흥국생명은 자스티스만이 13점으로 두 자릿수 득점을 기록했을 뿐, 화력에서 밀리며 완패를 인정할 수 밖에 없었다.

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