사람이 쓴 가사, AI가 부른 노래… 머무르 ‘꿈꾸던…’, 멜론 첫 정상

인공지능(AI)이 부른 노래가 국내 대표 음원 플랫폼 멜론의 인기 차트 정상에 올랐다. 사람이 가사를 쓰고 AI를 작곡과 가창에 활용한 머무르의 ‘꿈꾸던 어른이 되었나요?’가 주인공이다. AI 활용곡이 멜론 ‘톱100’에서 1위를 기록한 것은 처음이다.

13일 가요계에 따르면 ‘꿈꾸던 어른이 되었나요?’는 이날 오후 5시 기준 멜론 ‘톱100’에서 리센느의 ‘위드’를 제치고 1위를 차지했다. 지난 6월23일 발매된 이후 약 5개월 만이다. 오후 6시 차트에서도 정상을 유지했다.

이 곡은 어린 시절 상상했던 어른의 모습과 현실 속 자신의 모습을 돌아보는 록 발라드풍 노래다. 나이가 들어도 여전히 흔들리고 일상의 무게에 지치는 마음을 담았다. 익숙한 멜로디와 호소력 있는 목소리가 특징이지만, 실제 사람이 녹음한 보컬은 아니다.

머무르는 멜론에 공개한 앨범 소개에서 보컬을 생성형 음악 AI ‘수노’로 만들었다고 밝혔다. 기획과 작사, 전체 프로듀싱 방향 설정은 자신이 직접 맡았다고 설명했다. AI가 노래의 모든 요소를 독자적으로 만든 방식과는 구별된다.

머무르는 자신의 유튜브 채널에서도 일상에서 느낀 감정을 직접 가사로 쓰고 AI 도구를 활용해 음악으로 옮긴다고 소개했다. 앨범 설명에서는 AI를 자신의 상상을 구현하는 ‘현대적인 악기’이자 협업 상대라고 표현했다.

청취층은 30·40대에 집중됐다. 멜론에 따르면 이 곡의 청취자 중 30대가 36%로 가장 많았고 40대가 30%로 뒤를 이었다. 두 연령대를 합하면 전체의 66%다. 이어 20대 19%, 50대 11% 순이었다.

AI 활용곡의 차트 정상 등극은 음악 제작 방식의 변화가 대중적 흥행으로도 이어질 수 있음을 보여준다. 작곡과 가창에 AI를 활용하고 사람이 가사와 제작 방향을 맡은 곡이 인기 아이돌 그룹의 신곡들과 경쟁해 국내 주요 차트 1위를 차지한 것이다.

정민재 대중음악평론가는 영상 분야에 이어 대중음악에서도 AI 활용 확대는 예견된 흐름이라고 평가했다. 그러면서 인간 창작자들은 더욱 수준 높은 음악을 만드는 데 힘을 쏟을 수밖에 없을 것이라고 말했다.

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