아이들 ‘뱃살’ 어쩌나…학교체육의 역설, 고3 여학생 62% 운동 ‘0일’ [권준영의 머니볼]

[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

서울의 한 고등학교 운동장에 학생들이 햇빛을 피해 그늘에 머물러 있다. 연합뉴스

방과 후 운동장에서 뛰놀던 아이들이 학년이 올라갈수록 학원과 집으로 향한다. 학교 시간표에 체육수업이 편성돼 있어도 학생들의 일상적인 신체활동까지 채워주지는 못한다. 성장기에 몸을 움직이는 시간이 줄어들면서 운동 습관을 이어가는 학생도 눈에 띄게 감소하고 있다. 특히 여학생의 운동 공백은 남학생보다 훨씬 가파르게 커졌다. 고등학생 10명 중 3명은 과체중 또는 비만 범주에 속한다는 별도의 조사 결과까지 겹치면서 학교체육이 정규 수업을 넘어 학생들의 일상적인 신체활동을 얼마나 뒷받침하고 있는지 과제로 떠오르고 있다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

13일 질병관리청의 ‘제7차 연도(2025년) 청소년건강패널조사 통계집’에 따르면 초등학교 6학년부터 고등학교 3학년까지 같은 학생들을 추적한 결과, 최근 일주일 동안 정규 체육수업을 제외하고 하루도 운동하지 않았다고 답한 비율은 초6 때 21.4%에서 고3 때 47.1%로 높아졌다. 25.7%포인트 상승한 것으로, 고3 학생 2명 중 1명 가까이가 정규 체육수업 외에는 운동하지 않은 것으로 나타났다. 특히 중학교에 진학하는 시점인 초6에서 중1 사이에는 이 비율이 21.4%에서 34.6%로 13.2%포인트 뛰었다.

질병관리청 청소년건강패널조사는 2019년 초등학교 6학년 학생 5051명을 대상으로 시작해 이들을 장기간 추적하는 조사다. 2025년 제7차 조사에는 3756명이 참여했다. 이번 기사에서 인용한 운동 관련 비율은 7회 조사에 모두 참여한 학생 3756명을 대상으로 종단가중치를 적용해 산출한 가중분율이다.

운동 빈도도 전반적으로 낮아졌다. 일주일에 하루 이하로 운동한 학생은 초6 때 32.3%에서 고3 때 58.7%로 늘었다. 반면 주 3일 이상 운동한 학생은 54.4%에서 29.5%로 줄었다. 주 5일 이상 운동한 비율은 32.7%에서 13.3%로, 일주일 내내 운동한 비율은 13.7%에서 4.7%로 각각 감소했다. 운동을 전혀 하지 않는 학생이 늘어난 데 그치지 않고, 규칙적으로 몸을 움직이는 학생도 줄어든 것이다.

질병관리청 제7차 연도(2025년) 청소년건강패널조사 통계집. 질병관리청 제공

성별 격차는 고학년으로 갈수록 커졌다. 체육수업 외 운동을 하루도 하지 않은 여학생은 초6 때 30.7%였지만 고3 때는 62.0%에 달했다. 남학생도 같은 기간 12.5%에서 33.0%로 늘었지만, 고3 여학생의 운동 공백 비율은 남학생의 약 1.9배였다. 남녀 격차도 초6 때 18.2%포인트에서 고3 때 29.0%포인트로 벌어졌다. 주 3일 이상 운동한 비율은 남학생이 초6 69.3%에서 고3 42.6%로 낮아졌고, 여학생은 38.5%에서 15.6%로 떨어졌다. 매일 운동하는 남학생은 20.4%에서 7.0%로, 여학생은 6.6%에서 2.3%로 줄었다.

학교 안에서 교사의 지도를 받아 신체활동을 하는 기회도 감소했다. 정규 체육수업을 제외하고 교사의 지도 아래 학교에서 신체활동을 한 날이 최근 일주일 동안 하루도 없었다는 응답은 초6 때 33.3%에서 고3 때 64.1%로 늘었다. 주 1일 이하로 참여한 학생은 47.2%에서 77.1%로 높아졌다. 반대로 주 3일 이상 참여한 비율은 36.3%에서 9.5%로 줄었고, 주 5일 이상은 12.5%에서 3.9%로, 매일 참여한 비율은 4.3%에서 1.2%로 낮아졌다.

교사 지도 활동에서도 여학생의 참여 감소가 더 컸다. 남학생 중 참여하지 않은 비율은 초6 31.5%에서 고3 60.8%로 높아졌고, 여학생은 35.2%에서 67.7%로 상승했다. 주 3일 이상 참여한 비율은 남학생이 40.3%에서 13.2%로, 여학생은 31.9%에서 5.7%로 각각 줄었다. 고3 여학생은 교사의 지도를 받는 학교 신체활동에 주 3일 이상 참여하는 비율이 100명 중 6명에도 미치지 못했다.

청소년의 체중 상태를 보여주는 별도 조사에서도 고등학생의 과체중·비만 비율은 30%를 웃돌았다. 교육부가 2026년 4월 발표한 ‘2025년 학생 건강검사 표본통계’를 보면 고등학생의 비만 비율은 20.0%, 과체중은 11.1%였다. 두 범주를 합친 비율은 31.0%로, 고등학생 10명 중 3명 이상이 과체중 또는 비만에 해당했다. 초등학생은 29.7%, 중학생은 28.2%로 고등학생이 가장 높았다.

질병관리청 제7차 연도(2025년) 청소년건강패널조사 통계집. 질병관리청 제공

고등학생의 과체중·비만 비율은 최근 5년간 30% 안팎에서 움직였다. 2021년 29.8%에서 2022년 30.0%, 2023년 29.9%를 기록했고, 2024년 30.8%에 이어 2025년에는 31.0%로 높아졌다. 비만만 따로 보면 2021년 19.5%에서 2024년 20.6%까지 상승했다가 2025년 20.0%로 0.6%포인트 낮아졌다.

이번 교육부 통계는 전국 1131개 학교 학생 9만2620명을 대상으로 실시한 학생 건강검사 표본조사 결과다. 비만은 체질량지수(BMI)가 성별·연령별 기준 95백분위수 이상인 경우, 과체중은 85백분위수 이상 95백분위수 미만인 경우로 분류했다. 2017년 소아청소년 성장도표를 기준으로 삼았다. 허리둘레를 측정해 판정하는 복부비만 통계와는 구분된다.

두 조사는 조사 대상과 방식이 다른 별도 자료다. 청소년건강패널조사는 학생들의 운동 습관을 장기간 추적했고, 교육부 학생 건강검사는 표본 학생들의 신체발달과 건강 상태를 조사했다. 청소년의 신체활동 감소와 높은 과체중·비만 비율이 함께 확인된다는 점은 주목할 만하다.

청소년의 운동 습관을 체육수업 시간에만 맡겨둘 수는 없다. 수업이 끝난 뒤에도 학교 운동장과 체육시설을 이용할 수 있도록 접근성을 높이고, 여학생을 비롯해 운동 참여율이 낮은 학생들이 일상에서 몸을 움직일 기회를 늘려야 한다.

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