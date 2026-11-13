15세 소녀 살해 50대 남성 구속… 사실혼 20대 여성도 구속 갈림길

15세 소녀를 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 구속됐다. 남성과 사실혼 관계로 피해 소녀를 성매매에 가담시킨 혐의를 받는 20대 여성도 구속 갈림길에 섰다.

서울북부지법 강영훈 영장전담 부장판사는 13일 살인 혐의를 받는 A(59)씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 불출석 상태로 연 뒤 “증거 인멸 및 도망 염려가 있다”며 영장을 발부했다. A씨는 이달 10일 서울 성북구 정릉동 공유 숙박 숙소에서 아들의 성범죄 사건 피해자인 B(15)양을 살해한 것으로 조사됐다. 그는 11일 새벽 해당 숙소에서 만취 상태로 체포됐다.

서울북부지법. 뉴시스

A씨가 영장심사에 출석하지 않아 구속 여부는 수사 기록 등 증거만으로 결정됐다. 전날 오전 A씨에 대한 구속영장을 신청한 성북경찰서는 A씨가 계속해 영장심사 참석 포기 의사를 밝혔다고 법원에 통보했다. A씨는 경찰 조사에서도 진술을 거부하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 현재까지는 A씨의 신상정보 공개를 검토하고 있지 않다고 덧붙였다.

서울북부지방공소청은 이날 절도교사·장물취득·사기, 청소년성보호법 위반 등 혐의를 받는 20대 여성 C씨에 대한 구속 전 피의자 면담을 한 뒤, 구속영장을 청구했다. C씨는 A씨와 사실혼 관계다. 노원경찰서는 C씨가 숨진 B양, A씨 아들과 함께 채팅 애플리케이션(앱)에서 ‘조건 만남’으로 남성들을 유인해 금품을 갈취했고, 이 과정에서 B양에게 성매매 등을 강요했다는 의혹 등에 대해 수사 중이다. 유족은 C씨가 심리적 지배를 통해 B양에게 성매매와 가출을 지시하고 집에서 고급 시계를 훔치도록 했다며 경찰에 고소한 것으로 전해졌다.

경찰은 올해 7월에도 C씨에 대해 절도교사 혐의 등으로 구속영장을 신청했으나, 검찰(현 공소청)이 청구하지 않았다. 경찰은 이달 8일 다시 북부지방공소청에 구속영장을 신청했고, 이날 공소청이 영장을 청구한 것이다.

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