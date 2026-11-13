중증 발달장애 10대 사망…“평소 손발 묶어놨다” 보호자 진술

충남 천안에서 중증 발달장애가 있는 10대가 숨진 사건과 관련해 평소 손발을 묶어놨었다는 보호자의 진술이 나왔다.

13일 천안서북소방서 등에 따르면 전날 오전 8시27분쯤 서북구 두정동의 한 아파트에서 “아들이 숨을 쉬지 않는다”는 119 신고가 접수됐다.

어머니 A(40대)씨는 출동한 소방대원에게 “과격한 행동을 막기 위해 아이의 손목과 발목을 묶어놨었다”고 진술한 것으로 알려졌다.

아들 B(15)군은 맥박이 없는 심정지 상태로 인근 대학 병원으로 옮겨졌으나 사망했다. 당시 B군을 진료한 의료진도 B군의 몸에서 학대 정황을 발견한 것으로 확인됐다. 병원으로 출동한 경찰은 오전 10시쯤 A씨를 아동학대치사 혐의로 병원에서 긴급체포했다.

B군은 주로 가족이 직접 돌보와왔다. 그동안 학대 신고 등 별다른 특이사항은 없었던 것으로 파악됐으나 경찰은 다른 가족 구성원들에게도 학대 유무 등을 조사 중이다. 현재까지 추가 입건된 가족은 없는 것으로 전해졌다.

천안시에 따르면 A군은 장애 정도가 심한 중증 발달 장애인 판정을 받았다. 그러나 장애 수당 등 복지급여를 받지는 않았다.

경찰은 국립과학수사연구원에 B군의 부검을 의뢰했다.

경찰은 “B군의 정확한 사인이 나오려면 3주가량이 소요될 것으로 보인다”며 “어머니 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토 중”이라고 말했다.

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