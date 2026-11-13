‘일본인 사령탑 맞대결’ 앞둔 요시하라 감독 “IBK기업은행 이긴다고 승점 두 배로 주는 것도 아니고...” [화성 현장 프리뷰]

[화성=남정훈 기자] “IBK기업은행을 이긴다고 승점을 두 배로 주는 것도 아니고...”

IBK기업은행과 흥국생명의 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 맞대결이 펼쳐진 13일 화성종합체육관. 두 팀은 마나베 마사요시와 요시하라 토모코라는 일본인 사령탑에게 지휘봉을 맡기고 있다. 요시하라 감독이 V리그 2년차, 마나베 감독은 올 시즌이 V리그 데뷔 시즌이다. 여수 KOVO컵에서 한 차례 맞붙었고, 그때는 흥국생명이 풀세트 접전 끝에 3-2로 승리한 바 있다. V리그에서의 맞대결은 이날이 처음이다.

일본인 사령탑끼리의 맞대결에 대한 소회를 묻자 흥국생명의 요시하라 감독은 “IBK기업은행을 이긴다고 해서 승점을 두 배로 주는 것도 아니고...IBK기업은행뿐만 아니라 다른 팀들과도 열심히 싸울 것이다”라고 특별한 감정은 없다는 뜻을 분명히 했다. 이어 “일본에서도 감독 맞대결을 한 적은 없다. 그저 만나면 인사하고 간단한 얘기를 나누는 정도의 사이”라고 덧붙였다.

요시하라 감독의 올 시즌 최대 고민 중 하나는 자스티스(일본)의 대각에서 뛰는 아웃사이드 히터 자리에 확고부동한 주전이 없다는 것이다. 지난 8일 도로공사전(1-3 패배)에서도 표승주가 3세트까지, 최은지가 4세트에 선발 출장했으나 두 선수는 공격이나 리시브에서 그다지 좋은 모습을 보이지 못했다. 요시하라 감독은 “그 자리는 정해진 주전 없이 컨디션이 가장 좋은 선수를 쓸 것이다. 오늘도 승주가 먼저 나간다”라고 설명했다. 이어 “지난 도로공사전에서는 경기 내용이 심하다고 표현할 정도로 좋지 못했다. 선수들에게 그날 플레이가 어땠는지 복기하고 IBK기업은행전은 기분전환해서 준비히자고 얘기했다”라고 덧붙였다.

이날 경기 전까지 올 시즌 3전 전승을 달리고 있는 IBK기업은행의 상승세를 이끄는 것은 미들 블로커와 아포짓 스파이커를 겸하며 맹활약을 펼치고 있는 최정민이다. 최정민의 활약에 대해 묻자 “공격 시도도 많고, 팀에서 의지를 많이 하는 선수라고 생각한다. IBK기업은행의 최대 강점 역시 미들 블로커라고 생각한다”라고 답했다.

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