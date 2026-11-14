식물원엔 겨울꽃, 남대문시장엔 달빛미식회…서울시, '야간경제' 속도 [주말, 특별시]

오세훈 서울시장의 민선 9기 역점 사업 중 하나인 ‘야간경제 활성화’가 속도를 내고 있다.

남대문시장 아케이드 일대에서는 14일 ‘서울 달빛미식회’가 개막하고 밤에도 문을 여는 서울식물원에서는 연말 분위기를 만끽할 수 있는 크리스마스 정원을 만날 수 있다.

‘달빛주막’ 포스터. 서울시 제공

◆한옥 처마 밑에서 수육에 겉절이

오 시장은 14일 오후 6시 남대문시장 아케이드에서 열리는 서울 달빛미식회 개막 행사에 참석한다. 전통 주막에 어울리는 복장을 갖춘 채 일일 셰프로 변신할 예정이다.

서울 달빛미식회는 ‘밤이 되면, 남대문이 새로워진다’를 주제로 남대문시장의 먹거리와 대표 상품을 현대적인 미식·관광 콘텐츠로 재해석한 야간 프로그램이다. 14일부터 21일까지 남대문시장 아케이드 일대에서 매일 오후 6시부터 9시까지 열린다.

축제 대표 프로그램은 ‘달빛주막’이다. 달빛주막은 조선시대 주막을 현대적으로 재해석한 공간으로 한옥 처마와 전통 등 주막 간판으로 옛 장터의 분위기를 살렸다. 셰프와 운영진은 전통 복식을 갖춰 방문객을 맞는다.

특히 축제 기간 남준영·조서형 셰프가 계절감을 살린 ‘수육과 겉절이’와 남대문시장의 대표 먹거리를 새롭게 해석한 ‘풀치 토핑 닭칼국수’를 선보인다.

먹거리와 함께 남대문시장의 대표 상품과 생활용품을 새로운 시각으로 소개하는 ‘달빛점방’, 남대문시장 상인회와 협력해 20개 이상의 판매자가 참여하는 ‘달빛마켓’, 미식 전문가와 함께 남대문시장의 숨은 맛집과 특색 있는 상품을 탐방하는 ‘달빛미식투어’도 운영한다.

서울시와 중구는 지난해 11월 남대문시장 중심가 약 135m 구간에 한옥 처마를 본뜬 ‘디자인 아케이드’를 조성했다. 남대문시장 일대 혁신 프로젝트의 첫 결과물로 비와 강한 햇볕을 피해 상점을 둘러볼 수 있도록 쇼핑 환경을 개선했다. 서울시는 먹거리 축제로 저녁 방문객을 끌어들여 낮에 집중된 전통시장의 소비를 밤까지 넓힌다는 구상이다.

서울식물원 전시온실 야경. 서울시 제공

◆따뜻한 실내서 만나는 겨울 정원

서울식물원은 평소 낮에만 만날 수 있었던 전시온실을 밤에도 연다. 야간 개장일은 △11월 13일~14일 △11월 27일~28일 △12월 11일~12일 △12월 24일~27일이며 운영시간은 오후 6시30분부터 8시30분까지다. 사전 예약으로 이용할 수 있으며 12월 야간개장의 경우 다음 달 1일 오전 10시부터 서울시 공공서비스예약 누리집에서 예약 가능하다.

첫 야간개장일인 13일에는 겨울식물전 ‘겨울과 식물사이’도 시작했다. 국립원예특작과학원과 함께 국내에서 육성한 포인세티아와 호접란을 내년 1월 31일까지 선보인다.

열대관에서는 소형 호접란 아리아와 춤추는 여인을 닮은 온시디움, ‘난초의 여왕’으로 불리는 카틀레야, 반다, 심비디움 등 열대난초 40여종을 볼 수 있다. 아리아는 국립원예특작과학원이 2019년 개발한 소형 호접란으로 크기는 작지만 풍성한 꽃을 피우는 것이 특징이다.

지중해관에서는 국산 포인세티아 15품종 300개체를 활용한 크리스마스 정원을 선보인다. 빨간색 ‘플레임’, ‘불꽃’, ‘레드엘프’를 비롯해 연녹색 ‘그린스타’, 복숭아색 ‘그레이스’, 분홍색 ‘핑크벨’ 등 다채로운 품종을 한자리에서 만날 수 있다.

야간개장 기간에는 상설전시장과 기획전시장, 기프트숍 등 식물문화센터 내 부대시설도 연장 운영한다.

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