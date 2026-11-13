토요일 새벽부터 전국 비…주말 평년보다 포근 [내일날씨]

토요일인 14일은 전국이 대체로 흐리고 새벽부터 대부분 지역에 비가 내리겠다. 비는 밤부터 차차 그치겠지만 남부지방과 제주도는 15일 오전까지 이어지는 곳이 있겠다. 주말 기온은 평년보다 높아 포근하겠다.

대구 달서구 호산공원에서 한 시민이 알록달록 물든 단풍 아래로 산책하고 있다. 뉴시스

13일 기상청에 따르면 14일 새벽부터 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 비는 밤에 대체로 그치겠으나 전남과 경상권은 15일 새벽까지, 제주도는 같은 날 아침까지 이어지는 곳이 있겠다.

13~14일 예상 강수량은 제주도 10~60㎜, 광주·전남과 부산·울산·경남 10~40㎜다. 충청권과 전북, 대구·경북, 울릉도·독도에는 5~30㎜, 서울·인천·경기남부와 강원도에는 5~10㎜의 비가 내리겠다. 경기북부와 서해5도는 5㎜ 안팎으로 예상된다.

15일까지 예상 강수량은 광주·전남 10~40㎜, 부산·울산·경남 10~40㎜, 제주도 10~60㎜다.

비가 내리는 동안에도 기온은 큰 폭으로 떨어지지 않겠다.

남쪽에서 비교적 따뜻하고 습한 공기가 유입되면서 14일 아침 최저기온은 6~14도, 낮 최고기온은 11~17도로 예보됐다. 주요 지역 아침 최저기온은 서울·인천·수원 10도, 춘천 8도, 강릉 11도, 대전·청주 11도, 광주·전주·부산 13도, 울산 11도, 대구 10도, 제주 17도다.

낮 최고기온은 서울·인천·수원·춘천·강릉 14도, 대전·청주·대구 15도, 광주 17도, 전주 15도, 부산 16도, 울산 14도, 제주 22도로 예상된다.

남해상과 제주도 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있어 해상 안전사고에 주의해야겠다.

15일은 아침 최저기온 6~13도, 낮 최고기온 16~21도로 기온이 더 오르겠다. 평년 기온인 아침 최저 0~9도, 낮 최고 11~17도와 비교하면 주말 내내 포근한 날씨가 이어지겠다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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