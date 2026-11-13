日 125조 넘게 투입했지만…다시 달러당 160엔 육박

외환시장에서 엔화 가치가 13일 한때 달러당 160엔을 찍었다. 약 두 달 반 만의 최저 수준이다. 지난 7월 말∼8월 초 15조엔(약 125조원)이 넘는 엔화 매수, 달러 매도 개입을 통해 엔화 방어를 시도했지만, 약효가 지속되지 않고 있는 것이다.

일본 엔화. 로이터연합뉴스

요미우리신문에 따르면 전날 뉴욕 외환시장에서 엔 환율이 달러당 160엔대를 기록한 데 이어 이날 도쿄 시장에서도 엔화 매도, 달러 매수가 진행되면서 일시적으로 달러당 160엔대를 나타냈다. 지난 9월1일 달러당 160엔을 찍고 153엔대까지 내려온 뒤 한 달 반 이상 156∼158엔대에서 움직이더니 다시 엔화 가치가 떨어진 것이다. 이날 오후 5시 기준 환율은 달러당 159.89엔 수준을 보였다.

일본은행의 적극적 시장 개입에도 엔저 현상이 나타나는 가장 큰 요인으로는 미국 금리 인상 관측이 꼽힌다. 미 노동부가 10일(현지시간) 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4%를 기록해 시장 예상을 뛰어넘었다. 이 때문에 미 연방준비제도(Fed·연준)이 금리를 추가로 올릴 것이라는 전망이 확산하고 있다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 “미국 금리 인상 관측이 커지면서 엔화 매도, 달러 매수를 부추겼다”고 전했다.

현재 일본 기준금리는 연 1.25%로 미국 3.75∼4.00%보다 훨씬 낮은 수준이다. 미·일 금리차가 더 벌어지면 ‘엔 캐리 트레이드’ 가능성이 높아진다. 투자자 입장에서는 금리가 낮은 엔화로 자금을 조달해 상대적으로 수익률이 좋은 달러 자산 등에 투자할 공산이 커지기 때문이다.

일본 재무당국은 즉각 견제에 나섰다. 가타야마 사쓰키 재무상은 이날 “최근 일방적이고 급격한 움직임이 나타나고 있다”며 “미 재무부와도 긴밀히 협력하며 적절히 대응하겠다”고 말했다. 이에 따라 일본 정부와 일본은행이 엔화 가치 방어를 위해 시장에 개입할 수 있다는 경계감이 커지면서 엔화 추가 하락을 막았다고 닛케이는 분석했다.

일본은 지난 7월 말 엔화 가치가 달러당 162엔대에서 움직이며 39년 반 만의 엔화 약세, 달러 강세를 나타내자 미국 정부와 협조해 외환시장 개입에 나선 바 있다. 7월31일 하루에만 일본 측이 5조5523억엔, 미국은 794억엔을 매수한 것으로 나타났다고 아사히신문은 전했다. 양국 간 협조 개입은 동일본대지진 직후인 2011년 3월 이후 15년 만, 엔화 매수 협조 개입은 아시아 외환위기 직후인 1998년 6월 이후 28년 만이었다.

일본 정부와 일본은행이 7월 30일과 31일, 8월3일 사흘간 엔화를 사들이고 달러를 파는 데 투입한 규모는 총 15조3993억엔으로 집계됐다.

이후 일본은행은 정책금리 인상에 나섰지만 외환시장은 엔저로 움직였다. 시장에서는 9명의 정책위원 만장일치가 아니라 비둘기파로 꼽히는 아사다 도이치로, 사토 아야노 2명이 금리 인상에 반대한 것이 엔 매도로 이어졌다는 분석이 나왔다. 아사다 위원은 전날에도 “최근 실물 경제활동, 특히 민간 소비가 반드시 강하지 않았다는 점을 고려하면 금리 인상이 경기를 둔화시킬 위험에 충분히 주의해야 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지