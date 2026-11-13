해외도피 8년 만에 국내 송환된 재벌 3세… 구속영장 발부

주가조작 혐의 수사를 피해 8년간 해외도피 생활을 한 LG 가문 3세 구본현(57)씨가 수사기관에 붙잡혀 국내로 송환됐다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이달 9일 자본시장법 위반과 특정경제범죄법상 횡령·배임 혐의를 받는 구씨를 캄보디아에서 송환받아 체포했다고 13일 밝혔다.

구씨는 2016년 2월부터 2017년 12월까지 코스닥 상장사를 무자본으로 인수해 허위로 호재성 공시를 띄우는 수법으로 주가를 올린 뒤 매도해 145억원 상당 부당이득을 취한 것으로 조사됐다. 인수한 회사의 관계법인 현금 자산을 유흥비 등으로 이용하고 허위 자문계약으로 현금을 유용하는 등 46억원을 횡령한 혐의, 관계법인 자금을 무담보 대여하거나 법인 자산인 주식을 관계법인에 임의로 담보 제공해 123억원을 빼돌린 혐의도 받는다.

구씨는 수사당국이 범죄혐의를 포착하자 검찰(현 공소청) 수사 착수 전인 2018년 10월 네덜란드로 출국했다. 같은 해 11월 수사에 착수한 검찰은 구씨의 소재가 파악되지 않자 2019년 5월 체포영장을 발부받아 국제형사경찰기구(인터폴)에 적색수배를 요청했다.

8년간 도피 생활 끝에 구씨는 올해 8월 말 캄보디아에서 현지 경찰에게 검거돼 국내로 송환됐고, 법원은 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 11일 영장을 발부했다. 당초 이 사건은 검찰이 수사하고 있었으나, 형사소송법 개정 이후 사건을 넘겨받은 경찰이 구씨를 검거했다.

구자경 LG 명예회장의 조카인 구씨는 2007년 신소재 전문기업을 인수하면서 주가를 조작해 부당이득 139억원을 챙긴 혐의 등으로 기소돼 2012년 대법원에서 징역 3년형이 확정되기도 했다.

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