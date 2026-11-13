세종시, KTX 지선 신설 요청…“국가철도망 계획에 반영해야”

기존 고속철도 노선에 정부세종청사와 대전을 잇는 고속철도망을 지선으로 구축해야 한다는 주장이 나온다.

세종시는 정부에 제5차 국가철도망 구축계획에 세종시를 관통하는 고속철도(KTX)를 국가철도망 구축계획에 포함해 달라고 요청했다고 13일 밝혔다.

세종시가 제안한 구상은 3개 연결선(지선)과 정거장 1곳을 각각 새로 설치하는 안이다.

정차역은 정부세종청사 부근이다. 오송역 인근 경부선에서 지선을 신설해 세종 도심과 대전을 거쳐 경부선에 다시 합류시키거나 세종 도심을 관통한 후 도시 외곽을 돌아가는 호남선과 연결하는 구상이다.

해당 지선이 현재 추진 중인 충청권광역철도(CTX)의 일부 노선을 공유하면 사업비를 대폭 줄일 수 있다는 것이 세종시의 설명이다. 수도권에 건설된 GTX-A 노선과 수서고속철도(SRT)가 수서역∼동탄역 선로를 공유하기 때문에 전력공급방식이 동일한 CTX와 기존 KTX도 선로를 공유할 수 있다는 게 세종시의 설명이다.

CTX는 민간 건설사 중심으로 추진되는 사업으로 지난해 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성 조사를 통과했다.

대전∼세종∼충북을 30분대로 연결하는 CTX 노선은 2028년 착공에 들어가 2034년 완공을 목표로 하고 있다.

박성수 세종시 경제부시장은 “대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립이 본격화하면서 실질적인 행정수도로 도약하고 있는 세종시에 고속철도역의 부재로 심각한 국정 비효율과 불편이 이어지고 있다”며 “세종으로 접근하기 위한 시간적·사회적 비용을 줄이기 위해 전국 주요 거점도시와 직접 연결되는 철도교통망 확충이 시급하다”고 말했다.

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